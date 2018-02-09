Администратор арбитража Москвы Яруллин: Суд прощается с очередями на подачу иска

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ, Сергей Феклюнин. Арбитражный суд Москвы, самый большой экономический суд Европы, получающий ежедневно более тысячи исков и заявлений, внедрил систему "Электронная очередь", позволяющую избавиться от многочасовых очередей при подаче исков. О нововведении агентству "Прайм" рассказал администратор суда Марат Яруллин.

- Марат Наилевич, расскажите, пожалуйста, для чего нужна система "Электронная очередь"?

- Арбитражный суд города Москвы занимает лидирующее место в системе арбитражных судов по количеству поступающих и рассмотренных дел. Каждый день в суд через канцелярию, по почте и через систему электронной подачи документов "Мой арбитр" приходит свыше 1200 исков и заявлений. Это только первичные документы. Кроме того, ежедневно в суд поступает огромное количество дополнительных процессуальных документов по уже рассматриваемым делам.

Несмотря на достаточно стремительное развитие электронных сервисов, большая часть документов пока поступает в бумажном виде. А это значит, что сотрудники суда должны принять документы, просмотреть их, проверить наличие указанных приложений и зарегистрировать. Учитывая огромный поток подаваемых документов, каждое утро к окнам канцелярии выстраивались очереди, в которых посетителям суда приходилось проводить немалое количество времени. Теперь участники споров смогут заранее из дома или офиса выбрать удобное время для подачи документов и сдать их без ожидания в очереди.

Внедрение в суде системы "Электронная очередь" было направлено на реализацию одновременно нескольких задач. Удалость ввести в эксплуатацию механизм, способствующий быстрой и эффективной подаче документов, оптимизировать поток посетителей, ежедневно приходящих в суд, и упорядочить многочисленные очереди желающих подать документы. Немаловажно рассматривать данную систему, в том числе как одну из мер, направленных на противодействие коррупции.

- Как работает сервис?

- Осуществить регистрацию в системе можно двумя способами – либо на официальном сайте суда, на главной странице в разделе "Электронная очередь", либо при помощи терминалов, установленных в вестибюле суда. Подробная инструкция по регистрации в системе "Электронная очередь" размещена на сайте суда. Она предусматривает два варианта подачи документов в суд: с проверкой приложений и без проверки приложений.

Первый вариант – с проверкой приложений – более длительная процедура, требующая внимательной проверки всех перечисленных в заявлении приложений. Вариант без проверки приложений – упрощенная процедура приема документов, более быстрая и эффективная.

- Выбрав один из вариантов, пользователь затем получает возможность выбрать удобное для него время для прихода в суд?

- Да, оформляя заявку на подачу документов через канцелярию суда, заявитель может выбрать любое свободное время, максимально удобное ему для подачи документов, но в режиме рабочего дня, конечно. На указанный им адрес электронной почты будет направлено уведомление с данными о записи.

При предварительной регистрации на сайте в случае, если нет удобного времени для подачи документов через канцелярию суда, на этой же странице сайта можно перейти к подаче документов через систему "Мой арбитр" и подать документы в электронном виде, не приходя в суд.

Важно отметить, что при подаче документов допустимо на один талон или под одной регистрацией указать сразу несколько заявителей, от которых одномоментно подаются документы, либо сразу несколько номеров судебных дел. Такая возможность будет удобна для граждан, в том числе для курьеров, которым необходимо подать сразу несколько документов от разных заявителей (для первичных документов) или по разным судебным делам (для процессуальных дополнительных документов).

- Система электронной подачи документов в арбитражных судах работает уже несколько лет. Каково на данный момент соотношение поступающих в суд "электронных" и "бумажных" исков?

- На сегодняшний день больше исков, поступающих через канцелярию и по почте. Например, за январь через "Мой арбитр" в арбитраж Москвы поступило свыше 3 тысяч исков, а через канцелярию - свыше 15 тысячи исков. Это если говорить только о первичной документации.

Сейчас в стране информационные технологии на очень высоком уровне, они эффективно применяются практически в любой отрасли, а в судебной - очень активно. Но людям необходимо время, чтобы привыкнуть, приобрести определенные навыки в использовании. И только потом, как правило, анализируются и оцениваются все преимущества новых технологий. Мы очень надеемся, что система "Электронная очередь" сможет обеспечить комфортные условия для посетителей нашего суда и повысит результативность производственного процесса.

- Каких еще нововведений ждать участникам разбирательств в арбитражном суде Москвы?

- В ближайшее время через систему "Электронная очередь" участники процессов смогут подавать заявки на ознакомление с материалами дела. Сейчас данный функционал проходит техническую подготовку.