Глава Tele2 Эмдин: Мы вернули на повестку дня многие проекты

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ, Надежда Цыденова. Один из сотовых операторов "большой четверки" Tele2 ("Т2 РТК Холдинг") уже полтора года не раскрывает свои финансовые результаты, чтобы избежать неблагоприятной реакции со стороны конкурентов. Когда и какие показатели компания планирует раскрыть, как идет работа по отмене роуминга в стране и когда оператор начнет экспансию в новые регионы, рассказал в интервью агентству "Прайм" генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин в кулуарах Mobile World Congress.

- Сейчас у компаний пора публикаций финансовых отчетов за 2017 год. Tele2 перестал показывать свои финансовые итоги в третьем квартале 2016 года. Не планируете ли вновь начать раскрывать эти данные?

- Да, планируем. Будем раскрываться уже совсем скоро, 6 марта.

- А в чем причина?

- Я думаю, что причины две. Во-первых, мы видим, что у отсутствия раскрытия есть обратная сторона. У нас есть акционеры, которые являются публичными компаниями. Им важно показывать рынку результаты самой крупнейшей дочки.

Во-вторых, мы в конце 2016 года утвердили новую стратегию. Прошлый год был в определенном смысле пробным. В этом году мы уже уверены в том, что мы делаем. Мы четко понимаем, какой наш стратегический выбор. И в принципе можем не всю информацию, но значительную часть показать.

- Какие показатели планируете раскрыть?

- Я скажу, что мы не планируем раскрывать. Мы не планируем говорить о нашей региональной специфике, поскольку она по-прежнему очень разная. И мы не хотим провоцировать конкурентов на точные ответы в том или ином регионе. А на уровне страны в целом довольно полно ответим на ожидания журналистов и аналитиков.

- Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский осенью говорил об увеличении вашей инвестиционной программы в 2018 году и экспансии в новые регионы. Расскажете подробнее об этом?

- Экспансия - это, наверное, вопрос больше 2019 года. В этом году будем готовиться, а выходить в следующем. Капитальные затраты в этом году, действительно, будут существенно больше, чем в прошлом. Детали не раскрываем.

У нас в прошлом году было время консолидироваться, очень внимательно посмотреть, где, что и как мы инвестируем. В этом году мы с учетом того, что экономическая ситуация в обществе стала гораздо лучше, вернули на повестку дня многие инвестиционные проекты.

- Как идет работа по отмене внутрисетевого роуминга в стране?

- Мы его практически уже везде отменили. У нас есть время до мая месяца, я думаю, мы все вовремя отменим.

- Недавно оператор объявил о снижении цен в национальном роуминге при поездках в Крым и Севастополь с 15 февраля. Насколько снижение цен в роуминге чувствительно для компании? Повлияет ли это на выручку?

- Не повлияет, потому что снижение стало возможным, в том числе, благодаря действиям крымских операторов, которые снизили свои тарифы. Я думаю, при снижении цены мы увидим рост объемов потребления. Это будет еще один положительный фактор.

- В этом году вступит в силу норма "пакета Яровой" о хранении пользовательского трафика. Вы уже подсчитывали затраты на реализацию закона в первый год?

- Мы пока не знаем точно, потому что подзаконных актов пока нет. Надеемся, они скоро появятся и все прояснится.

- Ранее вы говорили, что планируете продать свою башенную инфраструктуру, но активных переговоров пока не ведете. Как сейчас обстоят с этим дела?

- Тема была очень жаркой в конце 2016 года - было много компаний, которые этой инфраструктурой интересовались, делали предложения. Можно сказать, что 2017 год был определенным затишьем. Пока, наверное, затишье продолжается. То есть пока каких-то хороших, интересных предложений мы не получали. Повторюсь, что стратегически мы готовы уйти из этого бизнеса, но это должно быть выгодно для компании. То есть это не самоцель выйти любой ценой. Поэтому мы никуда не торопимся, мы ждем хорошего предложения. Если такого предложения не поступит, значит, мы будем продолжать эксплуатировать инфраструктуру самостоятельно. Одна из причин, почему мы не можем ее так просто продать, мы довольно эффективно сами ей управляем. Поэтому тот игрок, который придет, должен в цене заложить улучшение эффективности. Это довольно сложно.

- А планы по выходу компании на безубыточность по итогам 2018 года не поменялись?

- Планы сохранились. В прошлом году мы вышли на положительный денежный поток, в этом году выйдем на положительную чистую прибыль.

- Как у вас идет подготовка к внедрению сети 5G в России?

- Подготовка идет на уровне пилотов, работаем с вендорами, проводим всевозможные НИОКР. Я думаю, очень скоро это станет полноценной историей, которой мы начнем заниматься предметно. В частности, на выставке, на которой мы с вами находимся, уже видно, что 5G потихоньку становится реальностью. Уже фиксируются определенные стандарты. В ближайшие один-два года остальные стандарты будут зафиксированы. И мы начнём вкатываться в эпоху пилотных коммерческих зон.

Повторю, что 5G - технология довольно дорогая с точки зрения масштабного покрытия, поскольку она будет работать на более высоких частотах, соответственно, надо будет больше базовых станций. На первых порах - это будут концентрированные кластеры профессиональных пользователей таких, как аэропорт, завод.

- Возможна ли здесь история с sharing-партнерством, созданием инфраструктурного оператора?

- Эта история возможна. Поскольку масштабное покрытие всей страны довольно затратно, поэтому мы поддерживаем sharing (совместное использование сетей). Пока не определено в каком виде он будет создан, будет ли это sharing операторов друг с другом или будет несколько кластеров операторов, которые будут шерить между собой, либо еще какой-то игрок, который будет развивать инфраструктуру. Но в любом случае sharing - положительная история, поскольку она позволит сократить капзатраты в пересчете на абонента, в пересчете на единицу трафика.

-Что касается MVNO (mobile virtual network operator), у вас сейчас очень много партнеров. Эксперты и игроки телекоммуникационного рынка, говорят, что MVNO-проекты съедают качество собственной сети.

- У нас будет еще больше таких проектов. Качество собственной сети это не съедает, поскольку это такие же абоненты, которые имеют такие же поведенческие характеристики, как и наши абоненты. Естественно, если MVNO будут делать безлимитные тарифы, тогда теоретически это может случиться. Но у нас есть понимание, что никто в эти игры играть не хочет. Поскольку осознаёт, что это разрушает стоимость, а не позволяет зарабатывать.

На сегодняшний день количество абонентов на сети Tele2 уже превысило миллион активных SIM-карт. В этом году надеемся, мы перейдем от создания полномасштабных MVNO-проектов к MVNE-проектам, когда фактически любая, даже не самая крупная компания, не имеющая отношения к телекому, сможет в эту игру играть. При этом мы будем обеспечивать все инфраструктурные истории для этой компании - им не придется заниматься ни общением с государством, ни закупкой коммутаторов, ни погружением в технологии оказания телекоммуникационных услуг.

- Один из ваших конкурентов сейчас активно покупает цифровые сервисы и компании в сфере IT, например.

- У нас другой подход. Мы считаем, что действительно на стыке телекома и других отраслей есть очень большая ценность для клиентов. Мы планируем эту историю развивать в самых разнообразных отраслях. Но мы считаем, делать это правильно в виде партнерства с сильнейшими игроками, которые есть в этих отраслях, поскольку многие из этих секторов очень динамичные. Не секрет ни для кого, что те приложения, услуги, которые сегодня конкурентны и популярны, завтра могут исчезнуть. Поэтому считаем, что для нас правильный путь - это партнерство.