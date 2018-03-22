Глава ассоциации "Россия" Лунтовский: Тенденция в банковском секторе - огосударствление

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ, Гульнара Вахитова, Анастасия Сапрыкина. Георгий Лунтовский возглавил Ассоциацию банков "Россия" после восемнадцати лет работы в ЦБ, из которых двенадцать лет – в должности первого зампреда. В интервью агентству "Прайм" он рассказал о своем видении ситуации в банковском секторе РФ, отношении к созданию банка "плохих долгов", рисках образования кредитного "пузыря", интересе банков к работе с криптовалютами, и как банкам с базовой лицензией найти нишу на рынке.

- Промсвязьбанк, который является членом Ассоциации банков России, выбран в качестве опорного банка для гособоронзаказа. Изменятся ли отношения между этим банком и Ассоциацией после того, как он станет "оборонным"?

- Это такой же коммерческий банк, как и все остальные. Только у него будут специфические задачи по кредитованию оборонного комплекса. Но остается такая же лицензия, как у остальных банков. Мы надеемся, что ничего не изменится.

- Сейчас идет дискуссия о том, что ВТБ и Сбербанк не хотят передавать свои активы.

- Вы прекрасно понимаете, что это источник доходов, в том числе для этих банков. Но, с другой стороны, они не хотят ужесточения санкции в свой адрес.

- Рационально было бы сконцентрировать все оборонные активы в одном банке?

- Пусть это решает правительство, это важный для государства вопрос. Мы стараемся в эти вопросы не вмешиваться.

- Как вы оцениваете решение Банка России объединить банк "ФК Открытие" и Бинбанк?

- Наверняка это решение последовало после изучения активов этих банков. Важно понимать, что у этих банков была разная бизнес-модель, поэтому, наверное, определенные сложности при объединении возникнут, но для этого и берется время. Они же на начало следующего года планируют объединение.

Скорее всего, будет расчистка активов, проведена санация, потом уже объединение. Это будет крупный банк, один их крупнейших частных банков со временем, я надеюсь.

- Как вы относитесь к инициативе создания банка плохих долгов? Насколько реализуема эта идея?

- Речь идет о механизме выкупа плохих долгов как части механизма санации. Такая практика используется и сейчас. Необходимо ли для этого создавать специальный банк? Я лично сомневаюсь.

- ЦБ недавно сообщил, что хочет ужесточить выдачу необеспеченных потребительских кредитов с 1 мая.

- На самом деле, понятна обеспокоенность Банка России, учитывая, что потребительские кредиты растут более высокими темпами, чем кредиты корпоративным организациям, малому бизнесу.

Но, на наш взгляд, правильно было бы стимулировать кредитование малого и среднего бизнеса. Тем более что, по нашим оценкам, пока нельзя говорить о формировании "пузыря" на рынке потребительского кредитования. Другое дело, что расчет долговой нагрузки тоже окажет влияние на этот сегмент рынка.

- Разделяете ли мнения некоторых экспертов о том, что в России вырос риск образования «пузырей» на рынке ипотечного кредитования?

- Там тоже меняется принцип кредитования, потому что ипотека быстро развивается, и ожидается, что в этом году еще больше будет прирост этих кредитов.

- Не повторится ли путь американский, как много лет назад?

- Не думаю. Но это зависит от многих факторов – от того, как банки будут оценивать риски кредитования, как регулятор будет контролировать коммерческие банки в части соблюдения нормативных требований. Будем надеяться, что у нас такого, как в США, не случится.

- Положительно ли то, что банки наращивают портфели за счет ипотечных кредитов?

- Население переходит от сберегательной модели к модели потребления, то есть покупают квартиры в счет кредита. Меняется настроение в целом, то есть свои риски оценивают не только банки, но и клиенты. В целом, тенденция, на мой взгляд, позитивная.

- Вы говорили, что одной из важнейших задач является разработка нормативно-правовой базы. Сейчас обсуждается закон о цифровых финансовых активах. Участвовала ли ассоциация в разработке законопроекта о цифровых финансовых активах?

- Обязательно. Мы отправляли предложения по законопроекту в Министерство финансов. Мы также активно работаем над формированием в России новой "криптосреды".

- А банки довольны текущим вариантом законопроекта Минфина по цифровым финансовым акивам?

- Они недовольны тем, что эта область никак не отрегулирована. Необходим соответствующий законопроект, и не один. Есть риски ответственности, разные технологии внедряются, например, сейчас говорят о финансовых ботах, которые бы помогали клиентам в принятии финансовых решений. Но кто будет нести ответственность за потерю денег в результате таких решений? Эти и многие другие вопросы надо прописывать в законодательстве. Новые технологии сейчас требуют повышенного внимания, ведь они постоянно развиваются.

- Банки заинтересованы в работе с криптовалютами?

- Банки-то заинтересованы, вопрос в том, заинтересовано ли в этом государство.

- А как вы думаете?

- Я думаю, что интерес к любым новым технологиям всегда должен быть и у государства, и у банков. Другое дело, насколько далеко мы сможем пойти в этом вопросе. Что касается криптовалют, то здесь точки зрения разделились: Банк России придерживается более жесткой позиции, нежели другие министерств и ведомства.

- В 2014 году вы назвали криптовалюту денежным суррогатом и отметили, что спешить в этом вопросе не нужно.

- Я говорил, что не нужно запрещать, а надо изучать. Сейчас есть хоть какое-то понимание того, что происходит. Всё-таки за эти годы многое удалось выяснить, многое познать - сейчас совершенно другая ситуация, многие уже в этом бизнесе: создана ассоциация ФинТех, которая занимается этими вопросами.

- Как вы относитесь к решению разделить банковские лицензии на базовую и универсальную?

- Возникали предложения разного рода и раньше, например, разделить банки на региональные и федеральные.

Но, по сути, проблема банков заключается в том, что они недостаточно капитализированы. Поэтому теперь банки либо будут развиваться, то есть переходить с базовой на универсальную лицензию, и для этого они должны увеличить свой капитал, либо примут решение остаться с базовой лицензией, тогда они должны искать свою нишу и работать в ней. Никто не говорит, что такие банки не будут востребованы. Это особенно касается региональных банков – у них своя клиентура, свои связи. Если они эффективны и доходны – почему нет?

На мой взгляд, это веление времени - нужно принимать меры, которые подталкивали ли бы банки к увеличению капитала, так как, повторюсь, наша банковская система недостаточно капитализирована.

- То есть такое разделение фактически помогает развиваться?

- Да, банкам надо думать, как они будут жить дальше, и выбирать соответственно.

Другое дело, что здесь есть достаточно тонкий момент, связанный с репутацией банка. Тут важно, чтобы клиенты понимали, что кредитные организации с базовой лицензией – это те же банки, у них нормальная лицензия, и они выполняют фактически те же функции, за некоторым исключением. А отличие только в масштабе деятельности.

- Подводя итоги нашей беседы, какие вы сейчас видите основные тенденции на банковском рынке?

- Самая заметная тенденция – огосударствление. После того, как начали санировать три крупных банка, где-то 70% банковских активов на рынке принадлежат банкам с государственным участием. Важно, насколько эффективно Банк России проведет санацию этих банков и как быстро выпустит их на рынок. В итоге все-таки нужно сокращать долю государства в банковском бизнесе.

Второе — сложившаяся ситуация накладывает свой отпечаток и на конкуренцию на банковском рынке. Все же отношение к банкам с госучастием, к банкам, за которыми стоит регулятор, иное по понятным причинам. Поэтому важно сейчас снять существующие ограничения другого рода. Например, обеспечить доступ к госпрограммам, ориентируясь не на капитал, а на финансовую устойчивость, рейтинг коммерческого банка. Надо создать условия для нормальной конкуренции, чтобы частные банки тоже могли развиваться. На мой взгляд, будущее у нас все-таки за такими банками, и надо дать им возможность развиваться, как минимум, не хуже, чем банкам с госучастием. И при первой возможности сокращать долю государства в банковском бизнесе.

- А как вы считаете, доверие граждан не подорвано к банковской системе?

- Многое зависит от того, что происходит при отзыве лицензии банка. Мне кажется, внедрение системы страхования вкладов во многом повлияло на настроения населения в лучшую сторону. С другой стороны, уже было признано и регулятором, и банковским сообществом, что нужно что-то менять, чтобы вернуть доверие к банковской системе – для этого необходимо хотя бы несколько лет стабильной работы без особых потрясений. Ну и необходимо менять риторику при публичном обсуждении проблем банковского сектора.

Одно из важных направлений, которым мы планируем заняться — популяризация деятельности нормальных, добросовестных банков. У нас есть много банков, чью работу мы можем показать. И мы хотим в рамках ассоциации проводить презентацию работы таких банков.

- А не подошло ли время повысить сумму страховых выплат в системе страхования вкладов?

- Все надо делать последовательно. Сейчас обсуждается законопроект по введению страхования для малого и среднего бизнеса, а это тоже нагрузка большая. Думаю, что со временем мы придем к тому, чтобы поднять порог, но пока я бы не торопился.