Глава НП "ГЛОНАСС" Гурко: Первые беспилотники на российских дорогах могут появиться к 2025 году

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Россия в последнее время активно занялась развитием рынка беспилотных и электромобилей. Уже к 2025 году машины без водителей появятся на улицах городов, будут использоваться для пассажирских и грузоперевозок, а также в ЖКХ и сельском хозяйстве. О том, когда Россия сможет конкурировать на мировом рынке беспилотников, в каких городах нашей страны пройдет тестирование этой технологии, какая поддержка нужна отрасли и в чем выгода для экономики, рассказал в интервью агентству "Прайм" президент некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС", со-руководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Александр Гурко.

- Стоит ли ожидать появления беспилотных автомобилей на российских дорогах в ближайшие годы? Что этому способствует или мешает?

- Предполагаю, что на дорогах общего пользования беспилотные автомобили появятся на горизонте до 2025 года. Этому способствует как “Автонет”, так и инициативы автопроизводителей. С 2021 года все мировые автопроизводители объявили о начале серийного производства беспилотных автомобилей, соответственно, для таких машин требуется специализированная инфраструктура, регуляторика.

Мы считаем, что в первую очередь беспилотные автомобили будут появляться в нишевых сегментах и использоваться для осуществления пассажирских и грузоперевозок, управления коммунальной и сельхозтехникой, складскими погрузчиками. Целесообразнее всего инвестировать именно в те сегменты, где в России существует большой рынок, и где российские разработки могут быть наиболее конкурентоспособными. В течение 5 лет на этих рынках появятся российские компании-лидеры, которые выйдут на мировой уровень.

По данным отчета PWC, 58% опрошенных готовы рассмотреть возможность приобретения автономного автомобиля, если в ближайшее время он появится в продаже.

- Планируется ли выбрать отдельный город под пилотный проект запуска беспилотников?

- Это довольно частая практика во всем мире. К примеру, в США концерн General Motors ведет активные испытания своих беспилотных автомобилей. Тесты проходят в Сан-Франциско, Детройте и Финиксе. В испытаниях принимают участие электрокары Chevrolet Bolt с системой автономного управления. В России также планируется выбрать город для тестирования беспилотных транспортных средств, подключенных и электромобилей, V2X-технологий, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем и окружающей средой. Также будут отработаны различные сценарии парковки и заправки, совместного использования пилотируемого и беспилотного транспорта.

Города отбирали по различным критериям, главный - развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов ИТС. Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высокоинтегрированная ИТС.

- Как планируется организовать безопасность на дорогах с введением беспилотных автомобилей?

- К сожалению, еще не все знают о V2X. Это технология связи, посредством которой автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и объектами инфраструктуры. V – транспортное средство, X – everything, I- инфраструктура, то есть V2X, V2I. В США и других странах с 2021 года это станет обязательным средством связи.

Технология "транспортное средство - транспортное средство" (V2V) - обеспечивает связь между автомобилями на перекрестках с плохой видимостью и, тем самым, безопасное вождение. При использовании V2V возможно предупреждать водителей о таких опасностях, как лобовое, боковое и заднее столкновения, уведомлять о неисправностях, предоставлять дорожную и другую информацию. Например, две машины, невидимые друг другу на перекрестке или на повороте, через V2V могут обменяться друг с другом координатами и значениями скоростей, чтобы избежать столкновения. Аналогично, когда автомобиль, приближается к концу пробки, он может получить информацию с координатами и скоростями ближайших транспортных средств.

Пока не существует нормативной базы, распределяющей ответственность в случае аварии автономного транспортного средства. Очевидно, что ее надо формировать. В различных странах мы наблюдаем немного разный подход: где-то ответственность выше на автопроизводителя, где-то на владельца и эксплуатанта. Как правило, в странах, где автопром является сильной отраслью, больше ответственности на владельце, а где слабее - на производителе.

В России идет поиск баланса ответственности. У нас формируется новый рынок страхования.

В Европе создан альянс 5GАА, в который вошли многие компании автопрома, телекома, IT, поставщики оборудования, электроники и др. Начиналось все с 12 компаний, теперь там более шестидесяти. В рамках ассоциации в Европе реализуются десятки проектов, на них тратятся более миллиарда евро со стороны Евросоюза.

НП “ГЛОНАСС” и НТИ “Автонет” формируют аналогичный альянс. Мы собираем компании-представителей микроэлектроники, автопроизводителей, телекома, IT и других.

- Будут ли предлагаться специальные условия по локализации производства беспилотных авто в РФ? Обсуждается ли этот вопрос?

- Прежде чем говорить о стимулировании российских компаний к развитию беспилотного автомобиля, необходимо доработать нормативную базу и решить проблему правового вакуума. Нами создана дорожная карта по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров, которая содержит более 90 предложений по внесению изменений в текущее законодательство. Сейчас ожидаем ее принятие в правительстве.

В России есть свои производители беспилотных автомобилей, в том числе "Камаз", "Автоваз", ГАЗ, Волгабас и другие. Они развиваются на действующих мощностях, в рамках своих возможностей. Есть компании, например, "Яндекс" и "Аврора Роботикс", которые не занимаются автопроизводством, а разрабатывают систему управления беспилотным транспортным средством.

- Как планируется привлекать "умные" инвестиции в рынок “Автонет” и откуда?

- Есть несколько институтов развития, с которыми мы сотрудничаем, главные из них – РВК, Фонд НТИ, Skolkovo Ventures и “ВЭБ Инновации”. Предполагается, что в этом году мы начнем работать и с другими венчурными фондами. Сейчас мы находимся в стадии формирования портфеля проектов для рынка "Автонет". Было рассмотрено около 90 проектов, из которых 35 ушли в работу. Сформирован портфель более чем на 15 миллиардов рублей.

Это инвестиционные проекты, в большей степени зрелые: цифровые платформы, системы управления, информационные системы и базы данных, между которыми будет достигнута межотраслевая синергия, влияющая на все отрасли экономики страны.

Среди них – Евразийская цифровая дорога (развертывание инфраструктуры V2X), Автомаркет (Торговая аукционная платформа для рынка поддержанных автомобилей), Автодата (Российская сервисная навигационно-телематическая платформа), Autospot (онлайн-платоформа по заказу новых автомобилей у автодилера), RoboCV (роботизированная складская логистика), ElectroCity (зарядные станции для электромобилей), Волгабас (беспилотные пассажирские перевозки), Thea (телематическая платформа подключенных автомобилей), Uremont (интерактивный агрегатор автосервисов)

- Планируется ли создание обучающих курсов, различных конкурсов в части работы с беспилотными автомобилями и когда?

- Первый пилотный технологический конкурс НТИ называется "Зимний город". Его курирует "Сколково". Он будет посвящен созданию автоматической системы управления автомобилем (автопилот) в условиях российской зимы: на заснеженной дороге, без видимости дорожной разметки, при отрицательной температуре и других погодных условиях, близких к экстремальным. Транспортным средствам участников конкурса необходимо проехать 50 км быстрее трех часов, чтобы претендовать на победу.

Результатами проведения конкурса будут разработки в области искусственных нейросетей для обработки сенсорных данных, технологий кардинального улучшения качества распознавания дорожной сцены в условиях плохой видимости, уникальных баз сенсорных данных, которые станут общедоступными.

В конкурсе смогут принять участие любые инженерные команды, ВУЗы, научные организации и частные компании, которые потенциально способны совершить прорыв в сфере создания систем автопилотирования для транспорта. Призовой фонд конкурса составит от 150 до 200 миллионов рублей. В настоящий момент ждем распоряжение правительства по данному мероприятию.

Дело до обучающих курсов пока еще не дошло, в связи с недостаточным количеством опыта в отрасли. Поговорим об этом через 3-5 лет.

- Каков экономический эффект от внедрения беспилотных систем в России?

- При успешной реализации приоритетных проектов Автонет к 2021 году, экономический эффект составит около 800 миллиардов рублей в год. Ожидается увеличение налоговых поступлений, создание новых рабочих мест, увеличение экспорта российской продукции, создание научно-технических заделов и другое. Совокупный экономический эффект от внедрения технологий big data и широкого распространения данных в транспортной отрасли составит около 730 миллиардов рублей в год.

Внедрение V2X технологий позволит снизить аварийность на 79%, увеличит пропускную способность на 45%, повысит эффективность грузоперевозок и содержание парка автомобилей на 35%. Косвенный экономический эффект от применения V2X технологий может достигать десятков миллиардов рублей в год.

- В конце апреля вы планируете провести XII Международный навигационный форум, какие проекты там будут представлены?

- Форум пройдет 24-25 апреля, на нем будут представлены разработки и решения на основе ГЛОНАСС/GPS для сфер розничной торговли, транспортной логистики, страховой телематики, промышленности, строительства, сельского хозяйства и геодезии. Значительная часть программы форума будет сфокусирована на применении технологий для беспилотного и подключенного автотранспорта. Будут подведены итоги модернизации навигационной системы Подмосковья, продемонстрированы ведущие проекты рынка "Автонет", представлены последние разработки "Сколково" в навигационной и смежных отраслях.