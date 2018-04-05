Глава Ростехнадзора Алешин: Основной причиной аварий является человеческий фактор

МОСКВА, 11 апр- ПРАЙМ, Александра Крыжановская. Трагедия в Кемерово обострила много вопросов относительно безопасности не только мест массового скопления людей, но и особо опасных объектов. В интервью агентству "Прайм" руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин объяснил, почему ответственность за торгово-развлекательные комплексы лежит на региональных властях, а также рассказал, почему не все опасные предприятия закроются на период проведения Чемпионата мира по футболу, для чего нужно повысить ответственность владельцев опасных сооружений, и когда может возобновить работу рудник "Мир".

- За строительством каких зданий следит Ростехнадзор, и проводит ли ведомство проверки ТЦ и зданий массового скопления людей?

- В связи с трагедией в Кемерово, мы столкнулись с публикациями в СМИ, из которых возникло непонимание, чем занимается наше ведомство. Ростехнадзор осуществляет государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также сооружений, строительство и реконструкция которых финансируется за счет федерального бюджета.

Например: атомные и гидростанции, линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства; объекты космической и авиационной инфраструктуры; железнодорожного транспорта общего пользования; метрополитены; морские порты и другие.

Все остальное – дома, спортивные объекты, торговые и развлекательные центры – относятся к компетенции региональных строительных надзоров, госстройнадзоров, которые подчиняются органам власти субъектов Российской Федерации. Например, в Кемерово – это Инспекция государственного строительного надзора Кемеровской области, в Санкт-Петербурге - Служба государственного строительного надзора и экспертизы, а в Москве - Комитет государственного строительного надзора столицы. Эти органы исполнительной власти в структуру Ростехнадзора не входят.

- Вместе с тем, Ростехнадзор вместе с МЧС, или Генпрокуратурой часто проводит проверки объектов, которые не относятся к вашей компетенции...

- Прокуратура может привлечь наших специалистов к любым проверкам, которые посчитает нужным. Это значит, что результатом проверки выйдет акт Прокуратуры, а не Ростехнадзора. Это случается часто. К примеру, совсем недавно началась проверка Московского метрополитена. Нас попросили выделить специалистов по работе эскалаторов и подъемных сооружений. Естественно, у нас такие специалисты есть, мы их предоставляем. Они дадут свое экспертное мнение на соблюдение требований безопасности.

- Скоро в России стартует Чемпионат мира по футболу. Работу каких предприятий планируется ограничить на время его проведения?

- Порядок приостановки работы предприятий во время проведения Чемпионата мира прописан в указе президента и соответствующем постановлении правительства. Там также определены категории предприятий, работу которых нужно будет приостановить - "опасные производства и организации, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества".

Решение о приостановке или о продолжении работы принимает сама эксплуатирующая организация, самостоятельно. Если по технологическим причинам остановить предприятие невозможно, организация разработает дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Потом она должна обратиться в специально созданный региональный штаб, он и принимает окончательное решение.

Ростехнадзор не принимает решения приостанавливать предприятия или нет, так это не наш уровень ответственности. Кроме того, мы контролируем не все предприятия, которые попадают в этот список. Помимо нас списки предоставляются по линии Росприроднадзора, Роспотребнадзора, других надзорных ведомств. Одно предприятие может войти в несколько списков.

На сегодняшний день Ростехнадзор уведомил через территориальные органы о мониторинге 528 особо опасных предприятий по всей стране, по всем городам, вовлеченных в ЧМ.

Мы отправили этим предприятиям уведомление, чтобы до 15 апреля они представили информацию в региональные штабы. Затем при необходимости мы уже проведем контрольные мероприятия по этим объектам.

Кроме того, на всех объектах, задействованных в Чемпионате мира, проходят комплексные аварийные тренировки. Их проводит не только Ростехнадзор, но и МЧС, прокуратура и другие заинтересованные ведомства. В этом году мы приняли участие в такой тренировке на Казань-Арене в Татарстане. Проверили готовность стадиона, а также его работу на альтернативном источнике энергии. Тренировка прошла успешно.

- Насколько, по мнению специалистов Ростехнадзора, реально возобновление работы на руднике "Мир"? Какое время может занять этот процесс?

- Последствия аварии на руднике "Мир" компании "Алроса" ALRS не могут оставаться вне поля нашего зрения. По мнению специалистов отраслевых управлений Ростехнадзора и экспертного сообщества, восстанавливать и продолжать отработку оставшихся балансовых запасов Мирнинского месторождения алмазов необходимо в обязательном порядке.

24 апреля "Алроса" с участием специалистов Ростехнадзора проведет расширенное совещание, посвященное проблемам и конкретным действиям о возобновлении работ на руднике "Мир". На нем будет принято решение о дальнейшей судьбе рудника.

Чтобы не допустить подобные аварии в будущем, мы разрабатываем новые требования по наблюдениям за деформационными процессами на крупных и уникальных карьерах. Планируем, что итоговый документ появится в 2019 году.

В настоящее время компания "Алроса" проводит необходимые консультации для подготовки к реконструкции рудника "Мир". По разным оценкам, учитывая большой объем предпроектных работ, а также крайне сложные горно-геологические условия, срок восстановления рудника "Мир" может составить 5-7 лет.

- Возможно сегодня оценить примерные затраты на восстановление работ на руднике?

- Затраты на восстановление рудника "Мир" без учета анализа фактического состояния всей подземной инфраструктуры подсчитать крайне затруднительно. Окончательная сумма затрат на устранение последствий аварии будет определена позднее, по итогам совещания с привлечением представителей финансовых структур, экспертного и научного сообщества.

- Как проходят комплексные проверки нефтепроводов и газопроводов? Есть ли у Ростехнадзора замечания к производственным объектам компаний?

- В 2017 году центральным аппаратом Ростехнадзора были проведены три проверки состояния магистральных трубопроводов, в ходе которых было выявлено 460 нарушений требований промышленной безопасности.

Основными нарушениями при эксплуатации объектов явились несвоевременное проведение технического диагностирования трубопроводов, отсутствие необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами, нарушение сроков проведения экспертиз.

На 2018 год запланированы две проверки опасных производственных объектов магистральных трубопроводов. Это объекты "Транснефти" TRNFP и "Газпрома" GAZP.

- Могли бы вы оценить ущерб от разливов нефти в России в 2017 году и 2018 году? В связи с чем происходят такие ситуации, из-за изношенности нефтепроводов?

- В 2017 году аварий, связанных с разливом нефти на объектах магистрального трубопроводного транспорта, не зарегистрировано.

В январе 2018 года произошла авария на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк с разгерметизацией трубопровода по сварному шву и выходом нефти на поверхность. Объем выхода нефти составил 900 кубометров. Собрано и возвращено в нефтепровод 836 кубометров нефти. С места ликвидации последствий аварии завершен сбор и вывоз загрязненного грунта с площади 4000 квадратных метров в объеме 3502 кубометров. На постоянной основе организован экоаналитический контроль воды и почвы. Говорить о причинах аварии пока рано, расследование ещё не завершено.

- Как вы оцениваете ситуацию в электроэнергетике в РФ? Растет или снижается аварийность в отрасли? В последнее время часто сообщается об крупных нарушениях электроснабжения из-за аварий в электросетях.

- По моему мнению, ситуация в электроэнергетике РФ в целом на данный период времени является стабильной. В целом можно отметить снижение числа аварий в электроэнергетике, расследуемых Ростехнадзором. Для примера, в 2016 году произошло 68 аварий, а в 2017 году - 60 аварий.

В подавляющем большинстве случаев основными техническими причинами возникновения крупных аварий, для которых характерно каскадное развитие, является неправильная работа устройств защиты или противоаварийной автоматики, а также неточная настройка противоаварийных устройств.

- Ранее в СМИ появилась информация о том, что задержка экспертизы Ростехнадзора проектов "Черноморнефтегаза" и "Крымэнерго" могут отсрочить ввод второй очереди ТЭС в Крыму. Когда планируется выполнить экспертизу и не приведет ли существующая задержка к отсрочке запуска второй очереди ТЭС?

- Сразу хочу отметить, что Ростехнадзор не проводит никаких экспертиз, это не наши полномочия. В случае с "Черноморнефтегазом" и "Крымэнерго" экспертизу проводит ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Работы по строительству отвода к Севастопольской ПГУ-ТЭС выполнены на 90%, завершаются работы по монтажу основного технологического оборудования. Имеются отставания от графика по строительству отвода к Симферопольской ПГУ-ТЭС. На Севастопольской и Симферопольской ТЭС проводятся работы по опробованию оборудования.

- На что следует обратить внимания новому составу правительства в сфере промышленной безопасности? Какие проблемы усложняют работу Ростехнадзору?

- Президент в послании Федеральному собранию уже определил задачи для надзорных ведомств: перейти на риск-ориентированный подход, использовать дистанционный метод в работе и проводить проверки только на объектах повышенного риска. Ростехнадзор начал осуществлять подобный подход с 2014 года.

Как показывает наш опыт, основной причиной аварий является человеческий фактор. Чтобы его исключить, очень важно внедрять технические средства, новые информационные системы. И такие разработки есть. В первую очередь, это внедрение и запуск системы "Электронный инспектор". Он дает возможность эксплуатирующим опасные промышленные объекты организациям в «личном кабинете» пройти предварительную самопроверку соблюдения требований промбезопасности. Система автоматически проанализирует состояние производства, сформирует перечень нарушений и выдаст информацию о возможных санкциях, если они не будут устранены.

Еще одним средством контроля станет внедрение российского программного продукта. Он не только позволит в режиме реального времени отслеживать производственные процессы и состояние оборудования, но и прогнозировать возможные риски развития аварий. Это даст время среагировать и предпринять меры по предотвращению катастрофы.

Мы меняем формы нашей работы, внедряем современные технологии, обновляем нормативные базы. Но мы также ожидаем, что и наши поднадзорные начнут менять свое отношение к промышленной безопасности. Необходимо обеспечить большую вовлеченность собственников в процесс обеспечения промбезопасности, повысить их роль и ответственность. Думаю, что эти меры позволят не только снизить административную и финансовую нагрузку на бизнес, но и повысят уровень промышленной безопасности, а значит, аварий на производствах станет меньше.