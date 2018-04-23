Замглавы ФАС Цыганов: Наш режим контроля иностранных инвестиций очень дружелюбный

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ, Мария Балюк. 29 апреля федеральному закону "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" исполняется 10 лет. О том, зачем иностранные инвестиции нужно контролировать, какой объем инвестиций пришел в Россию за это время, страшны ли инвесторам санкции и чего не хватает отечественному инвестиционному климату, агентству "Прайм" рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов.

- Можно ли в данный момент назвать Россию благоприятной для инвестиций страной?

- Россию как объект? Да, причем по множеству параметров. Начнем с географии. Колоссальное количество природных зон, огромные площади, невероятных размеров запасы полезных ископаемых: начиная от воды и заканчивая редкоземельными металлами, там вся таблица Менделеева. Квалифицированная рабочая сила, огромный промышленный потенциал, развитая инфраструктура, причем инфраструктура, которая работает еще с советских времен как единое целое. Если мы посмотрим на качество российской финансовой системы, российской системы инвестиционного контроля и регулирования, я имею в виду деятельность фондовых бирж, процедуры регистрации акций, защиты прав инвесторов, то в России совершенно нормальная ситуация, она соответствует лучшим мировым практикам.

Если мы посмотрим на количество институтов развития, услугами которых иностранный инвестор может воспользоваться точно так же, как российская компания, то оно практически все в России есть. И экспорт мы поддерживаем, и новые технологии, и малый бизнес - все у нас есть.

- Какие страны являются основными инвесторами в Россию в целом?

- У меня тут есть очень интересная статистика. На первом месте за всю десятилетнюю историю применения закона у нас, естественно, Кипр.

- Офшорные компании?

- Да-да, потому что кипрские компании в ста случаях подавали ходатайства в ФАС как в уполномоченный орган. На втором месте Нидерланды – 32 ходатайства, 27 ходатайств от китайцев, 19 - от ОАЭ, 17 - от Франции. Как видите, здесь речь идет не о каких-то непонятных якобы иностранных инвесторах, которые занимаются репатриацией денег в Россию, а именно о тех крупных и крупнейших мировых компаниях, которые вкладываются в российскую экономику, для того чтобы закрепиться здесь и продолжать развивать и совершенствовать свой бизнес здесь.

- Можно ли сказать, что санкции не являются серьезной угрозой для экономики России?

- Санкции - прежде всего риск для самих иностранных инвесторов. Потому что это их родное государство будет ограничивать, мучать и наказывать их за то, что они вложились в российскую экономику. Это совершенно глупая история, на мой взгляд, но что делать, в таком мире, в такой политике мы живем. Некоторые политики забывают о том, что законы экономики такие же естественные как закон всемирного тяготения – никуда от него не денешься.

Мы видим определенный "восточный вектор".

Совершенно ясно, что западные компании, компании из Соединенных Штатов Америки, из Англии, из Франции, из Германии понимают и чувствуют свои собственные риски, не риски ведения бизнеса в России, а именно риски наказания у себя дома за то, что они вдруг связались с "плохими парнями". Они считают риски, они опасаются, они иногда волнуются.

Причем мы на собственном опыте неоднократно убеждались, что такую линию поведения поддерживают их собственные средства массовой информации, их собственные эксперты. Еще несколько лет назад очень частыми были статьи в иностранных изданиях, в которых говорили, что любой иностранец, который хоть копейку вложил в российскую экономику, сразу становится клиентом КГБ, что все правительство сидит и часами анализирует эту сделку с точки зрения того, чего бы из нее вытрясти. Откровенное, наглое безбожное, бессмысленное вранье и полное незнание предмета. Жизненный опыт, кстати, все это совершенно опровергает.

Давайте сейчас посмотрим на статистику по рассмотрению ходатайств. За 10 лет применения закона в ФАС как в уполномоченный орган по контролю иностранных инвестиций поступило 516 ходатайств. Правительственной комиссией рассмотрено 229 ходатайств. Почему 229? Да потому что больше 200 ходатайств мы вернули заявителям, потому что они не требовали рассмотрения на правкомиссии. Им так консультанты подсказали - они их внесли. На самом деле это правильно, это очень важный способ избегания возможных рисков. Лучше проверить, надо-не надо, для того, чтобы потом не было каких-то глупых преследований. Потому что санкции за нарушения закона достаточно серьезные.

Дальше самое интересное: правительственная комиссия рассмотрела 229 ходатайств, из них 216 ходатайств согласованы, и в 13 случаях отказано. Вот счет, который говорит о том, что всего в 5% случаев мы сделки не одобряем. А в 95% говорим иностранному инвестору: "Давай, добро пожаловать! Приходи, приобретай, пользуйся, работай для России!». Из этих сухих цифр можно сделать совершенно однозначный вывод о том, что наш режим контроля иностранных инвестиций очень дружелюбный.

- На ваш взгляд, увеличится ли объем инвестиций в Россию в ближайшие 2-5-10 лет?

- Учитывая, что мир глобален и становится все более глобальным, и экономика едина, то на мой взгляд, даже несмотря на те сложности в международных экономических отношениях, которые есть сейчас, несмотря на возрастающие не по нашей вине риски вложений длинных денег на российский рынок, я думаю, что объем будет расти. В первую очередь потому, что Россия продолжает оставаться очень привлекательным полем для получения нормального разумного дохода, который часто превышает тот доход, который можно получить в других экономиках.

- Какие основные проблемы наблюдаются сейчас в сфере иностранных инвестиций и можно ли их как-то решить?

- Мы одну проблему уже очень много обсуждали, важную проблему - это проблема, связанная с опасностями, которые кроются для иностранных инвестиций в их собственных юрисдикциях. Российский инвестиционный климат – хороший, поэтому с моей точки зрения здесь вторая самая большая и серьёзная проблема - связанная с институционализацией этих инвестиций.

Посмотрим на пример не стратегических отраслей, а на пример агропромышленного комплекса. По некоторым экспертным оценкам в мире, прежде всего в развитых странах, существует несколько сотен инвестфондов, которые полностью специализируются на продовольственных и агропромышленных рынках. Там сидят квалифицированные люди, эти люди знают все, эти люди дают абсолютно верные решения для человека, который хочет инвестировать деньги в этот сектор экономики. В Непале, в Чили, в Эстонии - да где угодно. Это колоссальные компетенции, это большой опыт реализации предыдущих проектов, это очень важная составляющая рынка.

В России этой составляющей практически нет. РФПИ - это похожий институт, но он занимается только крупными и крупнейшими проектами, но это понятно, он не может объять необъятное. Развитие этого сегмента финансовых рынков крайне необходимо, института профессиональных квалифицированных советников и интеграторов, которые могут существенно сократить риски инвестирования для любого человека - начиная от простого человека, который купил один пай и кончая серьезными институциональными инвесторами.

Еще одна проблема - определенный информационный голод в части, которая касается возможностей ведения бизнеса в России. Это проблема, которая касается не только частных консультантов, но и наших государственных органов. Те же сайты многих ведомств и регионов- они почему-то не говорят о том, что у них есть такие проекты, такие проекты, такие проекты. В этом году они запускают вот это, приглашают инвесторов вот сюда. Инвестор может получить такие-то льготы на таких-то условиях. Этой проективной политики в области привлечения иностранных инвестиций, на мой взгляд, явно не достаточно. Нужно больше, нужно профессиональнее – это самое главное.

- Когда инвесторы ищут во что инвестировать, на что они в первую очередь ориентируются?

- Первый фактор - это доходность, второй фактор - это бизнес-климат. В страну, в которой тебя оберут как липку и ты ничего за это не получишь, ты вряд ли пойдешь. Есть ведь и такие экономики, очень рисковые для ведения бизнеса. С моей точки зрения, Россия из этой зоны вышла достаточно давно. Все эти ужасы по поводу того, что у нас любого могут отправить в узилище, и что тебе нельзя вывозить прибыль, получать доход, обменивать свои доллары на рубли и наоборот, - это все вранье, какие-то старые представления. Есть много всяких предрассудков, и они, кстати, тоже влияют на принятие решения об инвестировании. Образ страны, которая совершила первый полет человека в космос, мне больше нравится, чем образ страны, где по улицам ходят медведи, люди живут в нищете и не умеют работать.

- Как вы думаете, насколько первый образ распространён среди иностранных инвесторов?

- На самом деле, с помощью разных квадратных окошечек, будь то экран компьютера, будь то экран телевизора – он, к сожалению, распространяется достаточно сильно и широко. Начиная от голливудских фильмов - какой ни посмотришь, если русский, то либо алкаш, либо бандит. Других образов нет.

Нам часто приходится встречаться с разными людьми, ездить по миру, рассказывать, как делать бизнес в России. У тех, кто вошел на российских рынок и тех, кто только собирается это сделать, взгляды на бизнес совершенно разные: в первом случае у него отсутствует страх, а во втором случае он присутствует. Я знаю несколько ребят, которые по 10, по 15 лет, по 20 лет ведут бизнес в России. Они тебя порвут на части, если ты их спросишь, зачем они сюда пришли и зачем им это все нужно. Сообщения о России как о стране привлекательных инвестиций в медийном пространстве должны быть шире. Не знаю, правда, каким способами это нужно делать, но это нужно делать обязательно.

- Президент поручил довести уровень инвестиций в ВВП до 25%. Сколько, по вашей оценке, этот уровень составляет сейчас? Реально ли довести его до 25% в следующие 6 лет?

- Понятно, что это крайне важная задача, о ней наши маститые академики множество лет говорили. Сейчас доля инвестиций в отечественный ВВП составляет около 17%, поэтому довести ее до 25% - не фантастическая задача, это вполне реально. Президент поставил задание, которое просто подлежит выполнению, а отговорки о том, что "у нас не получится" не принимаются.

Если говорить об иностранных инвестициях, то сейчас, честно говоря, их маловато. Доля иностранных инвестиций в ВВП составляет около 1,6%, и я считаю, что здесь есть колоссальный резерв для того, чтобы выполнить это поручение. Сам механизм привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику должен стать неотъемлемой частью мастер-плана по увеличению доли инвестиций в ВВП в целом. Понятно, что этот вопрос будет решаться не только за счет российских компаний и бюджета, но и путем облагораживания нашего инвестклимата, он должен стать еще более привлекательным для иностранцев.

Для многих отраслей это очень важно, особенно для тех, которые нуждаются в модернизации. У нас есть некоторые направления отраслей, которые совсем исчезли. Например, несколько лет назад мои однокашники собрались заниматься животноводством, а оказалось, что поилок для скота российского производства не существует, их надо закупать за границей. Если мы собираемся такую революцию в нашем сельском хозяйстве произвести, то неужели нельзя для растущего поголовья скота изготовить нужное количество поилок? На любом оборонном заводе можно наладить конверсионное производство. Таких вещей, к сожалению, очень много.

- Получается, что было бы неплохо заняться импортозамещением, используя иностранные инвестиции?

- Да, конечно. Импортозамещение в этом смысле - это не обязательно следование известным идеям Чучхе, время это прошло. Производство стало все более глобальным и все более взаимосвязанным. Найти продукцию, которая полностью изготовлена в границах одной страны практически невозможно. Либо ты используешь импортные технологии, либо ты используешь импортное оборудование, либо ты используешь импортное сырье и материалы, - в любом случае ты завязан на глобальный рынок. И от этого никуда не деться. Поэтому с нашей точки зрения импортозамещение не равноценно локализации. Более широкий приход иностранных компаний на российский рынок со своими компетенциями, ноу-хау, знаниями, со своими квалифицированными инженерами, учеными – это магистральный путь.

- Можно ли оценить объем иностранных инвестиций за десять лет действия закона? Был ли какой-то период, когда они начали значительно росли?

- Я не готов сейчас дать статистику общего объема иностранных инвестиций в российскую экономику. Можно посмотреть, например, только на те сделки, которые проходили через нас. Мы несколько цифр приготовили: в 2015 году – правительственная комиссия согласовала сделки с общим объемом инвестиций на $3,57 миллиарда, в 2016 году - $5,8 миллиарда. Если добавить сюда еще и сделку по приобретению большого пакета акций "Роснефти", которая проходила через нас, но не была предметом рассмотрения правкомиссией, это почти $18 миллиардов. По сделкам 2017 года мы уже подвели итоги, это почти $7 миллиардов, которые также прошли через правительственную комиссию по контролю иностранных инвестиций. Ясно, что это не все, это только те сделки, которые требуют рассмотрения на комиссии, но их объем все равно достаточно большой.

- Какая самая крупная сделка была осуществлена за эти 10 лет?

- Та самая "Роснефть", о которой я говорил (В 2016 году СП Glencore и QIA – QHG приобрела 19,5% акций "Роснефти" - ред.). Она не рассматривалась на заседании правительственной комиссии, поскольку там не устанавливался контроль над "Роснефтью" - речь шла о приобретении менее чем 20% акций. Если говорить о тех сделках, которые были одобрены правкомиссией, то это сделка по приобретению 49,9% "Ванкорнефти" индийскими компаниями, это больше $4 миллиардов. Не в одной сделке, там была целая совокупность, 3 ходатайства. Пакеты "Сибура", которые приобретались в 2017 и 2015 гг., там тоже были 2 больших сделки, это $2,7 миллиарда (В 2015 году 10% "Сибура" приобрела китайская Sinopec, в 2017 такой же пакет приобрел китайский Фонд Шелкового пути – ред.). "Севернефтегазпром" в 2017 году - $2 миллиарда (Австрийская OMV в конце 2017 года закрыла сделку по приобретению 24,99% "Севернефтегазпрома» - ред.).

Это все достаточно крупные серьезные инвестиции, и в тех условиях, когда многие российские компании отрезаны от мирового рынка кредитных ресурсов и только таким образом, продавая свои пакеты акций, могут приобретать дополнительные финансовые возможности и привлекать капиталы, это очень важно. Поэтому можно сказать, что, несмотря на условия санкций-антисанкций, трудностей на финансовом рынке, мировой финансовый кризис, получилось так, что объем сделок продолжает оставаться достаточно большим и сильного сокращения инвестиционной активности на российском рынке мы не наблюдаем.

- Зачем нужно контролировать иностранные инвестиции? Чем они опасны?

- Если отвечать на этот вопрос просто, то, конечно, иностранные инвестиции не опасны. Они полезны для любого государства. Они значат, что экономика этой страны для них привлекательна, что в таких экономических и правовых условиях не страшно вкладывать свои деньги, а иностранные инвесторы надеются на получение разумной прибыли, которая выше той, которую можно получить при прочих равных в других точках земного шара.

Почему иностранные инвестиции нужно контролировать? Для этого есть несколько оснований. Первое, с которым мы сталкивались в самом начале применения нашего законодательства о конкуренции, это использование иностранных инвестиций как метода конкурентной борьбы. В нашей практике реально существовали такие случаи, когда, к примеру, иностранные компании покупают в России компанию, которая занимается тем же самым видом деятельности и закрывают ее.

Второй момент это то, что иностранные инвестиции в некоторых секторах экономики могут содержать определенную угрозу для обороны страны и безопасности государства - то есть для публичных интересов, которые государство защищает. Совершенно понятно, что в подавляющем большинстве случаев иностранный инвестор приходит на наш рынок с добрыми намерениями, руководствуясь исключительно экономическими резонами, он не участвует в политике, он нейтральный: "ничего особенного, просто бизнес". Но бывают разные ситуации.

Например, такие, с которыми мы сейчас сталкиваемся, когда невольно, под воздействием отнюдь не экономических, а политических факторов, национальным компаниям, которые зарегистрированы совсем в других странах, определённым образом приходится менять свою бизнес-стратегию в России. Отказываться от контактов, прекращать заключенные договоры и крупные инвестпроекты. Не потому что они не выгодны, а потому что где-то местное законодательство просто запретило это делать в случаях, если эти иностранные инвестиции вложены в отрасли, которые имеют серьезное значение дня нашей страны: инфраструктурные объекты, энергетика, добыча редких полезных ископаемых, например.