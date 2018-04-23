Топ-менеджер банка "Открытие" Пахомов: Объединим все банки группы в 2019 году

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ, Гульнара Вахитова. Банк "Открытие", временно перешедший под контроль государства, поставил себе цель войти в топ-5 российских банков по количеству отделений. Руководитель блока, управления региональной сетью банка "Открытие" Александр Пахомов рассказал в интервью агентству "Прайм" о том, под каким брендом будет строиться сеть банка в российских субъектах, на базе каких банков, как будут выбираться руководители отделений и почему развитая сеть отделений не идет вразрез с трендом на онлайн развитие.

- Добрый день! Как будет проходить трансформация региональной сети банка "Открытие"? Какое время она займет?

- Мы уже начали объединение сети региональных отделений банка "Открытие" и Бинбанка, который юридически присоединится к "Открытию" 1 января 2019 года. Еще одним элементом сети объединенного банка станут региональные офисы банка "Траст". Во второй половине текущего года на его базе будет сформирован банк непрофильных активов, одновременно с этим мы и присоединим его региональные подразделения к инфраструктуре банка "Открытие".

Заключительным этапом трансформации региональной сети объединенного банка в первой половине 2019 года станет вхождение в нее региональных офисов Росгосстрахбанка.

Общая сеть банков группы "Открытие" составляет сейчас порядка 950 офисов. Для сравнения, у банка ВТБ сейчас чуть больше чем 1300 офисов, у Россельхозбанка – чуть больше 1200. Таким образом, по размеру региональной сети мы входим в топ-5 среди российских банков.

При этом, объединяя банки группы "Открытие", мы видим, что в большинстве регионов сети офисов взаимно дополняют друг друга. Ситуации, когда офисы располагаются в шаговой доступности друг от друга, крайне редки. Мы, безусловно, будем регулировать достаточность инфраструктуры: в тех локациях, где число офисов избыточно, мы будем их сокращать, одновременно открывая новые точки продаж в тех местах, где это необходимо.

В настоящий момент банк заканчивает разработку стратегии развития до 2020 года, в том числе в сфере обслуживания физических лиц, малого и среднего бизнеса. Именно эти сегменты являются основными бенефициарами банковской инфраструктуры, поэтому целевой размер сети мы определим после утверждения стратегии.

- Какие форматы офисов будут? Это будут все однотипные или они будут различаться по видам, для разного вида бизнеса – свой офис, например?

- Существующие офисы банков группы "Открытие" сейчас различаются по формату. Есть отдельные офисы для юридических лиц, есть отдельные офисы для работы с клиентами Private Banking, есть розничные офисы.

Мы, конечно, сохраним специализированные офисы формата Private Banking. Остальные офисы станут универсальными и будут предоставлять клиентам сервис по различным направлениям деятельности банка. И юридические лица, и частные клиенты смогут получать в них весь спектр услуг. Причём не только осуществлять какие-то относительно простые операции – переводы, оформление кредитов, – но и получать консультации по сложным финансовым вопросам.

- Офисы Private Banking будут располагаться только в столице и крупных городах?

- Услуги этого формата доступны у нас в 24 городах, где есть специалисты по данному направлению. А сеть продолжим развивать, опираясь на потребности наших клиентов и на масштаб бизнеса. Так, в мае открывается ещё один офис Private Banking в Санкт-Петербурге на Крестовском острове.

- Правильно я понимаю, что будет два вида офисов: для клиентов Private Banking и универсальные офисы?

- Да, в универсальных офисах будут обслуживаться и клиенты малого и среднего бизнеса, и физические лица.

Учитывая, что сам банк "Открытие" развивал свою сеть в том числе за счёт слияний-поглощений различных банков, мы сегодня наблюдаем очень разный формат дополнительных офисов и филиалов с точки зрения и размещения, и размера этих подразделений.

Безусловно, мы определим типовые форматы, их будет несколько – от совсем компактных, которые, возможно, будут работать без кассового узла, до больших флагманских офисов, оказывающих все виды услуг для разных сегментов клиентов.

- А вы уже изучили отделения тех банков, на основе которых будет создана общая сеть? Сеть какого банка, который вошел в контур банка "Открытие", больше всего подходит под новый формат?

- Безусловно, изучили. Во всех банках группы есть и офисы, соответствующие современным требованиям рынка, и офисы, которым необходима реконструкция. Я недавно был в Смоленске и хочу отдать должное коллегам из Бинбанка: там 90% офисов очень хорошего качества. По сути они потребуют расходов только на замену вывесок. В других регионах помимо вложений в ребрендинг потребуются и более серьезные инвестиции. Есть ряд точек, которые неудачно расположены или просто по своему размеру не отвечают современным требованиям наших клиентов. Такие точки, очевидно, придется переформатировать или даже переносить в новые, более удобные для клиентов локации.

- Про ребрендинг. Всё-таки я понимаю, название "Открытие" останется?

- Сохранение названия "Открытие" - базовый сценарий. Сейчас проводится аудит бренда и определяется дальнейшая имиджевая стратегия.

- Какие средства банк "Открытие" готов вложить в трансформацию сети?

- Мы готовы инвестировать в трансформацию региональной сети офисов и делать это на постоянной основе. А не в рамках единоразового инвестиционного проекта на n-ное количество миллиардов рублей. После присоединения к банку "Открытие" точек продаж других банков группы и их ребрендинга мы будем и дальше инвестировать в них. Кроме того, серьезные инвестиции и в этом, и в следующем году будут направлены на открытие новых точек продаж.

- На сколько лет может затянуться полное переформатирование офисов?

- Мы планируем закончить объединение всех банков группы в 2019 году.

- Как юридические лица, вы имеете в виду?

- Да, объединение банков как юридических лиц. Любая интеграция проходит в несколько этапов. Первый этап – это подготовка к юридическому объединению и само это объединение, когда банки становятся одним юрлицом с единым продуктовым рядом для клиентов. После начинается второй этап трансформации, когда происходит интеграция IT-платформ. Этот этап мы рассчитываем завершить в начале 2020 года.

Целевая модель – когда клиент получает одинаково высокий сервис в любой точке продаж. И одним из критериев успешности объединения Бинбанка с "Открытием" является то, что после январских праздников клиент, который получал свою услугу в Бинбанке, сможет прийти в любой офис "Открытия" и получить ее там.

С точки зрения внутренней трансформации, мы уже перевели ряд филиалов на единые платформы, и сейчас активно занимаемся формированием управленческой команды в регионах.

В 70 регионах мы выбираем лидеров банковского бизнеса группы. При этом подход очень простой: один субъект федерации – один бизнес-лидер, который отвечает и за розницу, и за малый и средний бизнес, и за корпоративный бизнес.

- Как вы будете решать вопрос с кадрами на местах? Вы предлагаете работу тем сотрудникам, которые уже работают у вас в региональной сети, либо будете набирать полностью команду заново?

- Формируя такой крупный банк с такой большой сетью, с серьезными задачами по развитию бизнеса и с желанием акционироваться в будущем, мы должны сформировать высокопрофессиональные команды в регионах.

Мы видим четыре источника формирования таких команд: это действующие менеджеры "Открытия", Бинбанка и "Росгосстрах банка", и менеджеры, которых можно привлечь с рынка банковских услуг, не ограничиваясь при этом исключительно тем регионом, в котором формируется та или иная команда.

Мы провели оценку руководителей "Открытия" и Бинбанка. Ряд из этих руководителей уже назначены управляющими, а ряд из них представлены к назначению и после прохождения необходимых технических процедур займут руководящие позиции в регионах.

Есть ряд регионов, где мы пригласили руководителей из других банков. У нас есть уникальная возможность на фоне такой масштабной реконструкции банковского бизнеса группы "Открытие" создать сильную команду и не на словах, а на деле добиться синергии.

- А есть понимание, каков будет штат региональной сети и какие у них будут KPI?

- Всегда, когда мы смотрим на количество сотрудников, на штатное расписание, – мы говорим про продуктивность и производительность труда. На производительность влияют и процессы, и качество продуктов внутри сети.

Поэтому, с одной стороны, я уверен, что на фоне интеграции и на фоне ускорения, улучшения процессов мы сможем повысить продуктивность сотрудников в регионах. С другой стороны, за счёт этого нам удастся и сократить часть расходов, в том числе на содержание персонала.

KPI должны быть чёткие, понятные. Мы говорим о том, что KPI для разного уровня руководителей и сотрудников региональной сети отличаются. Но все они будут направлены на достижение ключевых целей. Это продажи, финансовый результат, объём и доля рынка.

- Новые отделения вы планируете открывать только на базе имеющихся?

- Мы будем открывать отделения и в новых регионах, и в тех регионах, где уже присутствуем. Как я уже сказал, какие-то будут открываться, какие-то закрываться, какие-то менять свое месторасположение.

- Вы сказали, что банк сейчас присутствует в 70 регионах примерно. Какие самые важные для вас регионы, где вы хотите активно развиваться?

- Если говорить про федеральные округа, то мы присутствуем во всех. Есть регионы, где наши подразделения уже занимают сильные позиции и очень хорошо взаимодействуют с бизнес-средой.

Например, мы были недавно в Ханты-Мансийском автономном округе, подписали соглашение с губернатором и наметили целый ряд мероприятий, направленных не только на развитие отношений с бизнесом, но и на развитие социальной инфраструктуры в регионе.

У нас большая объединённая сеть в Санкт-Петербурге, устойчивые позиции на Урале и в Западной Сибири. При этом есть отдельные города, где нужно и можно усиливать своё присутствие. Например, это касается Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Локация сети выглядит таким образом, что мы представлены в крупных городах и в городах с населением свыше 100 тысяч человек. С точки зрения экономической целесообразности я считаю, что это верно.

- А как вы относитесь к тому, что сейчас многие крупные банки делают ставку на онлайн развитие банка, отказываются от офисов? Не идете ли вразрез с цифровым развитием?

- У нас сильные онлайн-платформы и для малого бизнеса, и для розницы. И мы понимаем, что востребованность дистанционных услуг и сервисов растёт.

В то же время есть достаточно большой пласт клиентов, которые по-прежнему предпочитают взаимодействовать с банком в офисах. И та сеть, о которой я говорю, не перенасыщает рынок. Ведь есть вопрос качественного расположения офисов с точки зрения доступности для людей.

У "Открытия" и Бинбанка сопоставимые по размеру сети – у каждого около 400 офисов. Важно, что они друг друга не дублируют, а дополняют. От их объединения мы получаем значимый результат.

- А у "Траста" сколько примерно офисов?

- У "Траста" сейчас 39 допофисов. Около 30 из них мы оставим в контуре "Открытия". Остальные офисы очень близко находятся с точками продаж "Открытия" и Бинбанка, и мы будем выбирать какие из них оставить.

У Росгосстрахбанка 133 допофиса, из них многие с очень хорошими локациями.

- Процесс трансформации сети запускается одномоментно во всех регионах?

- Мы одновременно запускаемся по всей стране, прямо сейчас формируя во всех регионах управленческие команды и нанимая людей. Смысла разносить это во времени нет. Нам нужно бизнес делать здесь и сегодня.