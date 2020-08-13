МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Ситуация в экономике по мере выхода из коронавирусных ограничений с каждой неделей все более стабилизируется, однако неравномерно: есть как наиболее пострадавшие, так и выигравшие отрасли. О том, как меняется бизнес, какие появляются технологии и каких перемен ждать компаниям, в интервью "Прайм" рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

— Последние полгода для российского и мирового рынка были беспрецедентным шоком, сейчас ситуация начала выравниваться. С началом пандемии государством был запущены программы поддержки бизнеса, какова сейчас динамика обращений и итоги выдач?

Сбербанк стал очевидным лидером реализации госпрограмм, запущенных в начале периода пандемии. Более того, мы участвовали в разработке программ и находились в постоянном диалоге с правительством России. Результатом совместной работы стали почти 143 тысяч одобренных кредитных договоров на общую сумму 331 млрд рублей. Если говорить о конкретных цифрах, то к середине августа по госпрограмме кредитования под 0% мы одобрили 23,3 тысячи договоров на общую сумму 45,2 млрд рублей, по кредитованию системообразующих предприятий — 94 соглашения на сумму 70,7 млрд рублей, по госпрограмме кредитования бизнеса под 2% — 119,4 тысячи договоров на сумму 215 млрд рублей. Стоит отметить, что на сегодняшний день лимит финансирования по госпрограммам еще не исчерпан.

В последний месяц мы видим существенное снижение количества заявок на реструктуризации и новые кредиты в рамках программ поддержки, в том числе нашей собственной. Это дает нам надежду на то, что экономическая ситуация в стране с каждой неделей все более стабилизируется.

- По вашим оценкам, как быстро восстанавливаются рынки после снятия ограничений?

Многое зависит от того, сняты ли ограничения полностью. Например, авиация восстанавливается очень медленно. В июне пассажиропоток составил только 23% от аналогичного периода 2019 года. International Air Transport Association (IATA) и мы ожидаем возвращения российских авиакомпаний к докризисному уровню активности только в конце 2022-го — начале 2023 года. Аналогичная история складывается и с аэропортами.

Существенно пострадала нефтяная отрасль: по нашим предварительным оценкам, общие потери нефтегазовой промышленности от пандемии в 2020 году могут составить более 9 трлн рублей — почти 36% совокупной выручки 2019 года. Прогнозируемые цены на нефть по итогам текущего года — выше $45 за баррель, а в 2021 году — более $50. Это обеспечит хорошие предпосылки для восстановления российской экономики. При этом возвращение котировок на прежний уровень (выше $60) может занять 4–5 лет и более.

Сложившийся за последние несколько лет профицит предложения на рынке природного газа и высокая загрузка хранилищ в Европе (88%) оказали давление на котировки. В результате в мае-июне стоимость газа в Европе снизилась почти на 80% — до $30 за 1000 м3. Однако из-за отсутствия на газовом рынке международного регулятора восстановление котировок до уровня, близкого к докризисному ($150 за 1000 м3), может занять свыше 5 лет.

На химическую промышленность коронавирус и карантин повлияли меньше. Совокупные потери отрасли составили около 0,3 трлн рублей, или около 18% совокупной выручки 2019 года.

Металлургический рынок в пик коронавирусного кризиса отреагировал снижением спроса на металлы, который упал год к году на 20–30%. В июне-июле до прошлогоднего уровня восстановилась экономическая активность ключевых стран — потребителей металлов. Быстрее всех восстанавливается Китай — после того, как заработали меры стимулирования экономики. При этом распространение коронавируса в Южной Америке приостановило работы на месторождениях меди и железорудного сырья — это уже привело к резкому росту цен.

В потребительском секторе ситуация сильно отличается от сегмента к сегменту. Товары для строительства и ремонта — это категория, которая восстановилась одной из первых. В непродуктовой рознице этого можно ожидать не ранее следующего года.

— Пострадавшие отрасли очевидны, а кто стал выгодоприобретателем?

В текущей ситуации выигравших отраслей не очень много. Они сконцентрированы в следующих сегментах: производство и продажа пищевых продуктов, здравоохранение и предоставление онлайн-услуг. Например, во втором квартале 2020 года сельское хозяйство и производство пищевых товаров не пострадали и даже выросли. Помимо этого, рост наблюдался в производстве лекарств и материалов. Крупные продуктовые ритейлеры, которые смогли предоставить онлайн-услуги во время карантина, также демонстрируют неплохие результаты. Наконец, IT-сегмент, связанный с обеспечением работы онлайн-сервисов, также был в выигрыше. На этом список «везунчиков» заканчивается.

Рынок телекоммуникаций также стал сегментом-бенефициаром, несмотря на снижение рынка в 2,5–3% при маржинальности по EBITDA в 30–40% потери были незначительными. При этом кризис стимулировал переход в онлайн многих пользователей и сервисов, что в долгосрочной перспективе положительно отразится на доходах отрасли.

Продуктовая розница пострадала слабо, а некоторые сети даже выиграли из-за перераспределения спроса на еду от общепита к продуктовым магазинам у дома.

Агропромышленный комплекс можно отнести к наименее пострадавшим от коронавируса отраслям. Более того, подотрасли, ориентированные на экспорт, например, зерновая, стали бенефициарами ослабления курса рубля. Другие, к примеру, производители сахара, в марте столкнулись с ажиотажным спросом, что привело пусть и к краткосрочному, но заметному росту цен.

— Как сейчас себя чувствуют несырьевые экспортеры? Появились ли для них новые рынки или товарные категории, привлекательные для экспорта за рубеж?

Несырьевой экспорт в апреле-мае продолжил рост, хотя и медленнее, чем в первом квартале 2020 года (2,3% рост год к году против 7,7% соответственно). В основном это произошло из-за роста экспорта в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Например, больше всего вырос экспорт пшеницы +52% г/г.

Возможно, общий рост экспорта был связан с ослаблением рубля, что сделало российские товары более конкурентоспособными. Снижение курса рубля по отношению к основным мировым валютам и стремление стран-импортеров сформировать необходимые запасы на период карантина помогли производителям реализовать накопленный экспортный потенциал. Стоит выделить и российских зерновиков, которые обеспечили почти четверть роста экспорта.

Разумеется, есть риск, что импортеры, сформировав запасы, могут снизить объем закупок во втором полугодии, однако уже сейчас можно говорить о том, что Россия за период пандемии укрепила свои позиции на мировом рынке несырьевой продукции и продовольствие становится локомотивом этого тренда.

Более высокотехнологичные направления экспорта пострадали из-за снижения глобального спроса. Карантинные меры и падение доходов заставили людей и компании пересматривать приоритеты. Инвестиции и покупки товаров длительного пользования отошли на второй план.

— Какие технологии сегодня развивают производственные компании?

В тренде — создание полноценных цифровых двойников производственных предприятий, которые сокращают простои, снижают риски отказа оборудования, проводят сквозной трекинг функций персонала в процессе производства. Заказчику, как и банку, важно объединить все компоненты в единую цифровую платформу и на основе анализа накопленных данных повысить прозрачность принимаемых решений. При этом возможно автоматизировать и саму систему принятия решений, сведя к минимуму человеческий фактор. Фокус в создании цифровых двойников направлен на снижение издержек и операционных рисков: создание облачных хранилищ данных, технологий контроля персонала и процесса производства. Далеко не всегда речь идет о полноценном цифровом двойнике, но можно с уверенностью говорить о повышении эффективности отдельных процессов посредством внедрения AR/VR систем — как для обучения персонала, так и для помощи в работе (виртуальный ассистент).

Еще один тренд — вывод процессов, напрямую не связанных с бизнесом, на аутсорсинг. Сейчас наблюдается огромный спрос на такие услуги по ИТ-поддержке, расчету заработной платы, юридическому сопровождению и функциям HR. Экономический эффект сложно озвучить одной цифрой: он очень сильно отличается в зависимости от бизнеса и объема аутсорсингового замещения. Можно говорить об экономии базовых затрат на 20%, затрат по выплате заработной платы персоналу middle-офиса — до 99%.

Отдельного внимания заслуживают беспилотные технологии, интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект. Создание беспилотников — это не просто тренд, а элемент цифровой трансформации, который помогает сделать бизнес непрерывным и прогнозируемым. Эта технология позволяет получать значительное количество данных, которые ранее были не доступны. Например, беспилотные трамваи управляются без участия человека и используют данные для анализа и предугадывания трафика, пассажиропотока и прочих факторов; беспилотные комбайны обеспечивают беспрерывность процесса разработки рудного тела под землей. Данные могут собираться из самых различных источников — как из телеметрических датчиков (IoT), так и из приложений, ERP- и CRM-систем. На основе этих данных искусственный интеллект делает еще более точные и оперативные прогнозы, тем самым повышая эффективность принятия решений и, следовательно, производительность бизнеса.

— Вы могли бы привести несколько конкретных примеров внедрения новых технологий в разных отраслях? Расскажите, как они повлияли на экономику компаний.

Примеров с каждым днем становится больше. Например, один из наших клиентов из нефтехимической отрасли внедрил виртуального помощника, который участвует в процессе управления сложными производственными системами и механизмами, помогает при возникновении сложных незадокументированных ситуаций, ускоряет адаптацию новых сотрудников.

Технологии речевой аналитики вкупе с виртуальными помощниками и чат-ботами берут на себя весь объем массовых и рутинных диалогов, что позволяет высвободить до 50% персонала контакт-центров. В отраслевых решениях все больший приоритет приобретают технологии, позволяющие контролировать качество и объем производства и добычи, в том числе те, которые предполагают замещение человеческого труда роботизированным. Например, в промышленности используют предиктивную аналитику силовых установок, контроль сыпучих грузов и 3D-видеоконтроль материальной базы.

— Какие новые бизнесы/отрасли набирают оборот в постковидный период?

Я бы сказал, что сейчас идет ковидный период: вирус будет "ходить" как минимум несколько лет. Государственные ограничения и изменения в поведении людей активизировали ряд трендов. Работа из дома повлияла на целый ряд направлений в бизнесе. Вот основные из них: ПО и оборудование для удаленной коммуникации и работы; оборудование для потребителей (ноутбуки, мониторы, сетевое оборудование, видеокамеры); оборудование для бизнеса (серверы, сетевое оборудование); ПО и оборудование для безопасности; облачные сервисы.

Развиваются и новые тренды: электронная коммерция и логистика; удаленные развлечения — кино и игры онлайн; медицинское тестирование; маски и антисептики; утилизация медицинского мусора; вложения в исследования по вакцинам и тестам.

В долгосрочной перспективе ожидается рост спроса на жилье в связи с ростом популярности удаленной работы. На уровне государства увеличатся вложения в медицину.

— Какие отрасли будут трансформироваться в ближайшем будущем и как?

Больше всего пандемия повлияла на здравоохранение: его роль значительно возросла. Скорее всего, правительства теперь будут учитывать риски развития пандемий и увеличат вложения в систему мониторинга, профилактики и борьбы с такими болезнями. Соответственно, фундаментальные исследования получат значительный стимул для развития. Вырастет спрос на виртуальные торговые и развлекательные площадки — это потребует развития соответствующей IT-инфраструктуры.

— Что будет происходить с рынком коммерческой недвижимости?

Изменения на рынке торговли передают импульс в сегмент коммерческой недвижимости. В долгосрочной перспективе мы прогнозируем развитие городских складов «последней мили», рост доли арендаторов в сегментах dark stores и dark kitchens, show rooms и пунктов выдачи. Первые примеры уже видны: X5 Retail Group открывает dark stores для онлайн-магазинов "Перекрестка" и "Пятерочки", запускаются склады "последней мили". Согласно прогнозам PWC, к 2030 году около половины продаж бытовой техники будет приходиться на онлайн, поэтому ритейлеры постепенно переоборудуют свои магазины под шоурумы, концепт-сторы и пункты выдачи товаров, приобретенных онлайн, или объединяются с другими ритейлерами, чтобы оптимизировать затраты на аренду и повысить покупательский трафик.

Из-за востребованности удаленного формата работы уже на 50% повысилось предложение коворкингов на рынке. На начало 2020 года их площадь, по данным Cushman & Wakefield, составляла 182 тыс. кв. м. Причем в сторону коворкингов сегодня смотрят девелоперы жилья — в двух десятках комплексов, строящихся в Москве, запроектированы помещения под организацию работы вне офиса.

— Как вы считаете, ждут ли перемены рынок электроэнергетики? Будут ли в России развиваться альтернативные источники энергии?

Рынок электроэнергетики развивается медленнее других отраслей из-за высокой стоимости оборудования и долгого срока его службы, который составляет десятки лет. В России, конечно, будут развиваться альтернативные источники электроэнергии — это является частью государственной политики, уже несколько лет применяется финансирование через механизм возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Что подталкивает это развитие? Политика государства, направленная на применения передовых "зеленых" технологий в производстве электроэнергии. Лидерство России в традиционной энергетике и желание компаний не потерять эту позицию. Удаленные территории, где нет традиционных источников: в них ВИЭ будут быстрее окупаться. Возможно, текущий экономический спад и ослабление рубля немного отодвинут развитие ВИЭ, поскольку в России, с учетом нашей специфики, это технологии с непростой окупаемостью.

— ЦБ планомерно понижает ключевую ставку — какое влияние это окажет на инвестиционную и предпринимательскую активность?

Снижение ставок по депозитам и кредитам будет стимулировать рост займов со стороны корпораций, повысит интерес населения к вложениям в ценные бумаги и расширит рынок брокерских услуг. К примеру, рост стоимости чистых активов в Сбербанке на брокерских счетах за три года составил более 300%, обгоняя рынок, мы увеличили свою долю по активам с 37 до 43 процентов. Снижение ставок также простимулирует инвестиционную активность компаний, что позитивно отразится на экономическом росте. С другой стороны, уже сейчас процент по депозитам ниже, чем доходности ОФЗ. Есть и акции с высокими дивидендами или имеющие потенциал роста. Люди начинают присматриваться к альтернативным инструментам, активность растет. Индивидуальные инвесторы становятся важным фактором развития отечественного рынка акций. Только в Сбербанке с середины 2017 года количество частных инвесторов увеличилось более чем в семь раз и достигло 1,845 млн по данным Московской биржи, и на конец июля этого года зарегистрировано 5,739 млн уникальных клиентов, что составляет рост в 4,5 раза относительно июля 2017 года.