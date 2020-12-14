МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ, Вероника Буклей. Экономики мира под конец 2020 года застыли, наблюдая за прогрессом ученых в создании вакцины от коронавируса, которое принесет им долгожданное снятие локдауна и восстановление. Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен полагает, что COVID-19 лишь усилил тренды, существовавшие ранее, а главное – стал катализатором масштабного прорыва в науке. В интервью агентству «Прайм» автор «шокирующих прогнозов» рассказал, когда стоит ждать окончания пандемии, станет ли Дональд Трамп вновь президентом США, спрогнозировал, что будет с курсом рубля и ценами на нефть, а также поделился мнением о и роли России в «гонке вакцин».

- Ключевая тема этого года, конечно, коронавирус и его последствия, которые стали ударом для многих экономик. Как Вы думаете, когда миру стоит ждать окончания пандемии?

— Полагаю, что во втором квартале 2021 года. Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году.

Я думаю, действительно важно признать потрясающий прорыв в науке. Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации. Конечно, вирус может мутировать, но я уверен, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится. В 2020 году наука смогла в очередной раз доказать, что нужно доверять человеческим способностям изобретать что-то новое.

- Когда это произойдет, быстро ли забудется COVID-19 или это новая норма, с которой нам придется жить?

— Частично привычный образ жизни вернется, например, путешествия на праздники, однако думаю, что поездки по работе не достигнут прежнего уровня, компании будут их сокращать. Работа из дома станет привычным явлением, и именно это изменит мир: люди перестанут ежедневно ездить в офисы, покинут города. Ряд компаний уже заявили, что они никогда не вернутся к прежнему стилю работы. Это тренд, который не повернется вспять.

Компании и сотрудники поняли, что нет необходимости ехать в офис, чтобы быть продуктивным, более того, это не только экономит время и деньги на поездки, но и помогает повысить уровень жизни многих людей. В действительности коронавирус не привнес ничего нового, кроме прорыва в науке, он лишь усилил тренды, существовавшие ранее.

- Жаль, что в этом году Вы не смогли приехать на презентацию прогнозов лично. Как думаете, когда возобновится международное сообщение? Потребуются ли для перелетов в будущем «биологические паспорта» или QR-коды здоровья?

— Медленное восстановление полетов начнется в первом квартале 2021 года и к лету, думаю, достигнет 70-80% от прежних нормальных объемов. Что касается паспортов, Европе нравится вариант с паспортами, но я уверен, что технологии и наука научатся лучше диагностировать и контролировать вирус.

- Международные институты развития и инвестбанки предсказывают осторожное восстановление мировой экономики к доковидным уровням к концу 2021 году. Согласны ли Вы с ними?

— Я чуть более оптимистичен. Со стороны потребителей существует большой накопленный спрос на развлечения, посещение спортивных мероприятий. Кроме того, изменились и модели ведения бизнеса: социальная стабильность будет означать значительные траты на экологическую трансформацию, инфраструктуру, борьбу с неравенством.

- Какие страны будут восстанавливаться быстрее других? Что станет драйвером их роста?

— Очевидно, что дела идут лучше у Азии. Экономика Китая в первом квартале будет показывать тепы роста ВВП, близкие к 10%. За ним последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими.

- Как Вы оцениваете экономическое положение США, где только что прошли выборы президента?

— Рост будет восстанавливаться медленно. Штаты слишком много внимания уделяют положению дел на рынке акций по сравнению с ситуацией в малом и среднем бизнесе. США отстают, а политический и экономический раскол будет стоить стране роста в течение ближайших нескольких лет. Во главе угла в ближайшей и среднесрочной перспективе будет стоять вопрос бюджетного стимулирования.

- Год назад Вы допустили, что на выборах в США победу одержит кандидат от демократической партии, Ваш прогноз сбылся. Согласны ли Вы, что ситуация с коронавирусом в США подорвала доверие избирателей к Дональду Трампу и отчасти стала причиной его поражения на выборах?

— Да, согласен. Трамп слишком наивно отнесся к пандемии, не доверяя науке. Недоверие к науке всегда обернется против вас, да и в целом большинство хотело, чтобы Трамп покинул пост.

В США сейчас отсутствует центр политического спектра, а в ближайшие несколько лет мы увидим появление «радикальных левых», которые, однако не такие уж радикальные или левые как в европейском понимании. В американском контексте это будут попытки склонить политику Джо Байдена влево к вопросам окружающей среды, минимальной оплаты труда, неравенства, сокращения роли Уолл-стрит и в особенности технологических компаний.

- Какой экономический курс возьмет администрация Джо Байдена? Стоит ли ожидать от него энергичных шагов и реформ?

— Мы знаем, что большую часть его администрации составляют сторонники Барака Обамы или Хиллари Клинтон. Ни одна из этих администраций не продвинулась в вопросах борьбы с неравенством, развития экономики. Да, Трамп был ужасен, но Байден не лучше. Его администрация не сможет сделать шаг вперед, будет плыть по течению.

Другими словами, это сигнал: «Никаких перемен, работаем как раньше». Немного грустно, что США не могут двигаться вперед по политической повестке. При этом он реанимирует международную активность США: отношения с Китаем не будут дружелюбными, он будет двигаться «по середине дороги», без резких движений в экономике и политике.

Существует большой риск того, что Байден станет «хромой уткой» и проиграет промежуточные выборы через два года. Предсказываю, что это будет администрация в стиле Джимми Картера: смута, международные проблемы, рост цен, и неспособность справляться с политической повесткой.

- Допускаете ли Вы, что Трамп может вернуться на пост президента на следующий срок или ранее?

— Он рассказывает всем, что начнет предвыборную кампанию-2024 в день инаугурации Байдена в январе, так что абсолютно допускаю. Лично я не думаю, что у него есть шансы. Но в 2024 году США действительно будут нужны реформы, а Трамп постоянно ведет себя, будто он все еще живет в 1950-х или 1960-х.

- Какое место в экономическом восстановлении займет Россия? Каков Ваш прогноз по экономике страны в этом и следующем году?

— Многое будет зависть от сроков массовой вакцинации, но убежден, что восстановление будет идти быстрее консенсуса. Думаю, что ВВП в будущем году вырастет на 3,5%, а инфляция составит 4,5%. Также прогнозирую профицит текущего счета в 3% и небольшой дефицит бюджета.

Россия идет своим путем, разрабатывая вакцину, и результаты выглядят обнадеживающе. У меня не так много информации о вакцине «Спутник V», но думаю, что дела у России пойдут на лад во втором квартале 2021 года.

Также на руку России сыграет развитие сырьевого сектора, поставки сырьевых товаров в настоящий момент недоинвестированы ввиду сдерживающих факторов, ориентацию на зеленые технологии. Большую роль для России здесь может сыграть металлургический сектор.

- Рубль в этом году стал одной из валют развивающихся рынков, показавших наибольшее ослабление. При этом мы слышим оценки, что рубль недооценен и его ослабление лишь временно. Согласны ли Вы с ними?

— Рубль недооценен. Следующий год станет годом сырьевых товаров, здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество. Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей.

- К сожалению, прошлогодний прогноз по цене нефти в 90 долларов за баррель не сбылся (или пока не сбылся). Каков Ваш прогноз по ценам на нефть в будущем году?

— Да, очень жаль, что мы не увидели нефть по 90 долларов за баррель! Но это же был «шокирующий прогноз», а не прогноз Saxo Bank Group… в 2021 году мы ожидаем диапазон 40-60 долларов с возможностью повышения, если прогноз роста мировой экономики превысит ожидания большинства экономистов.

- ОПЕК+ 3 декабря договорилась об увеличении добычи нефти в январе на 500 тысяч баррелей в сутки. Какую роль решения организации будут играть на рынке нефти в будущем году?

— В долгосрочной перспективе роль ОПЕК будет снижаться, я думаю, они это сами понимают, но в краткосрочной перспективе она продолжит доминировать. В условиях появления вакцины и ожиданий восстановления спроса, было бы глупо не договориться о новом сдерживании или потолке – именно это и произошло. В краткосрочной перспективе они показали способность быть гибкими и удерживать все страны в своем клубе.

- Дания объявила об историческом решении прекратить добычу нефти и газа и разведку в Северном море к 2050 году, чтобы сократить количество парниковых выбросов. Послужит ли опыт Дании примером для других стран?

— Мы смогли сделать это, потому что порядка 50-60% энергии мы получаем из возобновляемых источников – это самый высокий уровень в мире. И это не потому что мы такие сообразительные, а потому что у нас уникальное место для расположения ветряных мельниц – для нас это очень легко. Но представьте такое в ОАЭ, Катаре, России? Там совершенно другая экономическая ситуация.

Конечно, переход на альтернативные источники постепенно должен произойти и на Ближнем Востоке, и в особенности в России, где накоплен большой инженерный опыт. Я уже неоднократно заявлял, но повторюсь, что я жду того дня, когда Россия перейдет к решительным шагам и достигнет масштаба, на который она способна. Для меня Россия – это история успеха, которая ждет своего часа.

- Россия стала первой страной, объявившей о создании вакцины от коронавируса, сейчас проходят ее испытания на добровольцах. Параллельно над созданием вакцин работают несколько стран. Каков Ваш взгляд сегодня на так называемую «гонку вакцин»? Могут ли в ней быть победители?

— «Гонка вакцин» интересна с той точки зрения, что многие страны и компании, похоже, нашли верный подход к их созданию. Я не вижу здесь негатива, скорее смотрю на нее как на сосредоточенную попытку разрешить одну из значительных проблем человечества. В ней только один победитель – это каждый из нас.

Россия должна делать, что делает. По моему мнению, это не гонка, потому что много денег не заработаешь – никто не будет выставлять большие счета за вакцины. Это брэндинг, престиж – да, это политические вещи, но я повторюсь, что единственный победитель здесь – наука: ученые в России, других странах, где бы они ни находились. Они сотрудничают между собой, невзирая на политическую атмосферу.

Я убежден, что бизнес основывается на личных контактах. Поэтому когда мы говорим о санкциях в отношении России, возникает вопрос – зачем? Если вы хотите, общаться с Россией в более демократичном ключе, позвольте людям общаются между собой, и это будет способствовать политическим изменениям. Перемены должны иди снизу вверх, а не сверху вниз.

- По Вашей оценке, насколько далек мир сегодня от создания эффективной вакцины?

— Лишь месяцы отделяют нас от результатов создания вакцин. В это же время в следующем году мы будем заняты другими проблемами, а коронавирус будет под контролем благодаря науке и потрясающим достижениям в области здравоохранения.