МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Беспрецедентному росту числа частных инвесторов на российском биржевом рынке, появлению новых эмитентов и инструментов, расширению времени торгов на Московской бирже не помешало свирепствование пандемии. Напротив, вызовы, с которыми столкнулась торговая площадка и участники рынка, дали возможность откорректировать бизнес-процессы и увеличить объемы торгов. О планах развития Московской биржи в интервью агентству Прайм рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич.

- Мы встречаемся под конец года. Можете подвести предварительные итоги работы рынков? Насколько он оказался сложным для биржи?

— Год оказался интересным и необычным для нас и для всего мира: в пандемию мы столкнулись с беспрецедентными вызовами, пришлось многое резко менять. При этом для финансового рынка, особенно рынка России он оказался успешным, и в этом помогло усиление тренда на диджитализацию. Например, все больше россиян вовлекается в рынок с использованием цифровых каналов на фоне перехода на удаленную работу и дистанционного взаимодействия, а низкие процентные ставки стимулируют частных клиентов искать доходность на биржевом рынке.

Кстати, с середины марта примерно 90% сотрудников биржи работают удаленно. Надеюсь, в следующем году пандемия уляжется, а смешанный формат удаленно-офисный, думаю, останется. У нас есть такие намерения, как и у участников рынка, с которыми мы говорили.

До прошлого года мы даже не мечтали увидеть удвоение клиентов, а в этом году к нам пришли 4,8 миллиона клиентов — и это больше чем за все предыдущие годы. Это не только количественный, но и качественный переход, поэтому наша общая задача — биржи и брокеров — чтобы клиенты на рынке работали долго и продуктивно, чувствовали себя счастливо и не были разочарованы.

Если мы посмотрим непосредственно на наш бизнес, все наши линейки приносили очень хорошие результаты: рынок акций с начала года вырос на 90% по объемам торгов, появилась вечерняя сессия и торги иностранными акциями, много БПИФов. Были размещения эмитентов, пришли компании, которые традиционно предпочитали зарубежный листинг. По сравнению с прошлыми годами — это прорыв.

Срочный рынок вырос на 55%, валютный спот-рынок — на 40%. Самый большой денежный рынок тоже очень динамично развивался и вырос более чем на 20%.

Рынок облигаций вырос в значительной степени благодаря активному размещению ОФЗ и корпоративных облигаций. Важным трендом на долговом рынке в этом году стала растущая роль ритейла. Так, доля розничных инвесторов в размещениях корпоративных облигаций увеличилась в 1,5 раза до 19%, в торгах корпоративными еврооблигациями — так же в 1,5 раза и достигла 33%. В следующем году я надеюсь увидеть продолжение этого тренда, потому что ставки вряд ли резко вырастут. Те депозиты, которые были у людей размещены еще по относительно высоким ставкам, будут заканчиваться, и они будут искать альтернативные способы сбережений, для розничных консервативных инвесторов это, прежде всего, облигации.

- Готова ли биржа принять новых клиентов, число которых, по оценкам ЦБ РФ, может вырасти до 10 миллионов человек?

— Мы не просто готовы, мы рассчитываем на увеличение числа частных инвесторов и объема торгов и развиваем инфраструктуру биржи, исходя из этой задачи. Прошедший год показал, что наши системы успешно функционируют в условиях колоссальной нагрузки и высокой волатильности. Кроме того, мы регулярно тестируем наши системы и могу констатировать, что у нас довольно большой запас мощности по всем направлениям. Но биржу нельзя рассматривать изолированно, в первую очередь это вопрос о готовности систем наших участников рынка, мы им стараемся помогать, обеспечивать качественное обслуживание возрастающего количества клиентов.

- В апреле сложилась нестандартная ситуация с отрицательными ценами на нефть WTI. Какие выводы из этого сделала Московская биржа?

— Ситуация была беспрецедентной не только для нас, но и для всего мира, поэтому к ней оказались не полностью готовы не только биржи, но и участники рынка, и, к сожалению, клиенты. И самое печальное в этом, что ряд клиентов потерял деньги.

Мы много обсуждали сложившуюся ситуацию на Комитете по срочному рынку, на Совете биржи и с регулятором. В результате мы и участники рынка усилили информирование клиентов, чтобы они лучше понимали природу инструментов и связанные с ними возможные риски. Мы вместе с брокерами и дальше будем развивать информационное обеспечение.

Какие доработки мы сделали: в июле обеспечили возможность торговли с отрицательными ценами на фьючерсы, а в сентябре добавили опционы. Теперь даже если ситуация с отрицательными ценами на деривативах повторится, то биржа сможет торговать, а участники рынка смогут продолжать обслуживать клиентов.

Также мы подошли взвешенно к вопросу об изменениях ценовых границ на разных рынках после обсуждения и согласования с участниками торгов на рабочих межкомитетских группах по ликвидности с представителями рынков и на пользовательском комитете. На срочном рынке мы договорились, что необходимо обеспечивать изменения ценовых границ по зеркальным инструментам, в том числе вечером. А, например, на фондовом рынке, когда вечером он становится более волатильный, более "тонкий" — решили не раздвигать границы по российским бумагам, но предоставили такую возможность для иностранных акций. В общем, было много выводов сделано и сейчас рынок готов к подобной ситуации.

- Почему Московская биржа запускает утренние торги только на валютном и срочном рынках?

— Эти рынки, особенно валютный, и в мире работают практически 24/5. Мы в эту сторону движемся и пока что договорились, что торговая сессия будет открываться с 7 утра, а не в 10.00, как сейчас. Пока с участниками рынка решили, что с точки зрения их и наших процессов лучше действовать постепенно, смотреть, как все адаптируются к новому формату, а уже в следующем году вернуться к вопросу о целесообразности дальнейшего расширения времени торгов. Мы считаем, на это есть спрос как со стороны россиян из восточных регионов страны, которые активно сейчас приходят на биржу, так и со стороны международных инвесторов из Сингапура, Гонконга, Индии, Китая.

— Какой объем торгов ожидаете утром?

У нас есть хорошее понимание, как выглядят вечерние торги: летом мы запустили вечерние торги на рынке акций и много лет вечером торговали на срочном и валютном рынке. Мы предполагали, что на рынке акций получим где-то в районе 5% от дневного объема, а в итоге получили 8%.

Утро — все же другой период времени, здесь сложнее говорить, какие объемы увидим сразу или не сразу. Тем не менее, я думаю, что ориентироваться на цифру в районе 5% мы точно вправе, но не сразу, а за год-другой.

- Как биржа будет реагировать, если валютный курс утром резко скакнет в одну или в другую сторону, если будет повышенная волатильность?

— Волатильность обусловлена более глобальными факторами, чем наше время торгов. Скорее, здесь вопрос рисков "тонкого" рынка. На первых порах может быть меньше участников, значит, мы должны подумать, как не допустить какого-то резкого движения цены из-за недостаточной ликвидности рынка.

Мы уже реализовали механизм ограничения агрессивности рыночных заявок на рынке акций. Этот механизм существует на разных биржах мира. Речь идет о том, чтобы нельзя было рыночной заявкой (возможно, неосознанно для того, кто ее подает) "снести" слишком много встречных заявок, так как это может привести к тому, что сделки будут заключаться по ценам, сильно отличающимся от ожидаемой. Поэтому на утренних торгах на валютном рынке тоже собираемся ввести аналогичные ограничения.

На срочном рынке такой необходимости нет, потому что не существует подобных заявок, о которых мы говорим. Но на валютном рынке это ограничение утром будет, чтобы оградить клиентов от ошибочных действий.

- Есть ли планы запустить утреннюю сессию на рынке акций?

— На рынке акций в следующем году мы этого делать не будем по нескольким причинам: фондовый рынок более сложный с точки зрения количества и разнообразия инструментов и тех процессов, которые отстроены у брокеров, чтобы поддерживать торговые операции клиентов. Ближе к концу года вернемся к вопросу, насколько на рынке акций целесообразно начинать торги раньше. Здесь, есть аргументы против: рынки акций тяготеют к не очень долгим сессиям по сравнению с другими рынками. Некоторые биржи вообще стремятся к сокращению времени торгов. Но есть и аргументы за: у нас я вижу определенный интерес со стороны ритейловых брокеров и желание предоставлять возможность клиентам торговать, когда им хочется, аналогично тому, как работает банковское обслуживание. Будем обсуждать это с участниками.

- Можно ли говорить о возобновлении тренда на публичные размещения на рынке акционерного капитала в РФ? Ожидаете ли вы сопоставимое количество размещений на рынке акционерного капитала и в следующем году?

— Этот год был действительно успешным и с точки зрения появления новых имен на рынке акций Московской биржи. С начала года у нас прошли три IPO, со вторичным листингом вышли семь компаний. Инфраструктура российского рынка капитала за эти годы получила существенное развитие и позволяет привлечь капитал, получить качественную цену. Все инвесторы, и российские, и международные имеют сейчас хороший доступ к нашему рынку через биржу. Плюс приток ритейловых клиентов не остается незамеченным, что также является довольно существенным фактором, чтобы эмитенты сюда приходили. Я думаю, что этот тренд продолжится.

- Биржа намерена запустить в 2021 году торги фьючерсом на индекс американских акций. Это будет зеркальный фьючерс? В чем будет ценность этого фьючерса для участников рынка?

— Наш срочный рынок входит в семерку крупнейших в мире, бурно растет, довольно диверсифицирован по инструментам — там торгуются и валютные контракты, которые лидируют по объемам, и контракты на индексы акций, и фондовые контракты, есть и большой растущий сегмент товарных контрактов. На мой взгляд, будет очень логично и правильно, если у нас появится контракт на индекс американских акций.

Если говорить о диверсификации портфеля для ритейловых клиентов, то делать это за счет вложений в отдельные американские акции — не самое очевидное решение с точки зрения рисков. Скорее, можно было бы ожидать большего интереса к биржевым фондам на иностранные акции, которые есть у нас на бирже, и к деривативам, потому что они позволяют диверсифицировать портфель и главное — его захеджировать в той степени, которая интересна и необходима.

- Это будет фьючерс на S&P 500?

— Мы не говорили, что фьючерс будет на S&P 500, мы как раз рассматриваем разные варианты, каким будет фьючерс, чтобы это максимально отвечало потребностям рынка. Я надеюсь, что мы в первом квартале сможем его предложить, но здесь важнее, чтобы вопрос был хорошо проработан, поскольку инструмент сложный, влияет на наши риски, риски клиентов.

Но у нас не только этот контракт в планах. 21 декабря мы запустили поставочный фьючерс на пшеницу, так как Россия — это еще и сельскохозяйственная страна и является крупнейшим экспортером на рынке пшеницы. Наши производители и потребители зерна заслуживают, чтобы были инструменты, позволяющие хеджировать ценовые риски. Я надеюсь, что такой сегмент рынка мы создадим, и это как раз будет пример развития деривативов на российские бенчмарки.

- Как будут проводиться поставки?

— Так же, как и для других фьючерсов на МБ. НКЦ будет центральным контрагентом, то есть здесь все будет стандартно для рынка деривативов. При наступлении даты экспирации те участники рынка и клиенты, которые могут быть допущены до поставки, будут нарезаться на пары по поставке, они будут заключать уже на НТБ спотовые сделки с пшеницей с соответствующими характеристиками с поставкой на аккредитованных элеваторах. Деньги будут идти через НРД с контролем поставки против платежа, т.е. с минимальными для участников рынка рисками.

- Расскажите, как развивается рынок драгметаллов, в частности, золота. Кто является его основными участниками? Насколько он привлекателен для частных лиц?

— Традиционно это был банковский рынок, основным покупателем золота долгие годы выступал Банк России. Мы расширили круг участников, которые могут совершать операции с золотом на бирже. Помимо банков, которые также выступают маркетмейкерами, в качестве прямых участников появились золотопроизводители.

Вторая категория участников, которая сейчас проявляет большой интерес к золоту, — брокеры и управляющие компании, которые создают различные продукты на золото, например, БПИФы. Они генерируют дополнительный спрос на бирже и начинают активно предлагать клиентам операции с драгметаллами. Так, благодаря изменениям в законодательстве крупные ритейл-брокеры в ноябре открыли своим клиентам доступ на рынок драгметаллов, в результате количество сделок с драгметаллами выросло более чем в три раза по сравнению со началом года. Скоро мы предоставим прямой доступ к рынку драгметаллов управляющим компаниям.

Кроме того, с 1 января 2021 года золото можно будет покупать на ИИС и вступит в силу указание Банка России, которое позволит покупать драгметаллы на средства пенсионных резервов. Все это позволит нам активно развивать биржевой рынок золота.

Еще важный момент — это так называемые "линки" (link) с зарубежными рынками. Россия — один из крупнейших производителей золота, а потребляем мы гораздо меньше, поэтому вопросы экспорта всегда актуальны. Мы начали обслуживание операций по торговому линку с Лондоном, предоставив участникам возможность заключения сделок с крупнейшими провайдерами ликвидности в Лондоне через нашу инфраструктуру. Мы ожидаем, что в следующем году эти операции получат свое развитие, создадим некоторые дополнительные возможности для участников.

Кроме того, мы продолжаем работу над созданием такого же линка с китайским рынком. НКЦ еще год назад стал участником Шанхайской биржи золота. В следующем году наш рынок золота будет иметь уже другой вид, то есть будет сочетание и разных видов российских клиентов: как банков, так и недропользователей, брокеров с их ритейловыми и институциональными клиентами, и плюс будет связка с зарубежными рынками.

- Расскажите, что даст Московской бирже открытие кредитного сектора на денежном рынке? Как он будет работать?

— Это будет гармоничное развитие нашего денежного рынка. Он у нас стал не просто крупнейшим за последние годы, но и диверсифицированным с точки зрения участников: это не только банки и брокеры, но и корпорации. Если мы говорим про корпоративных клиентов, они традиционно размещают на нем деньги через депозиты с центральным контрагентом, депозиты без центрального контрагента. Такой продукт как MOEX Treasury активно развивается как комплексное предложение для корпоративных клиентов в их взаимодействии с банками, в первую очередь по операциям конверсии и размещения денег.

Следующим шагом станет запуск рынка кредитов, об этом нас попросили сами участники. В значительной степени речь идет о межбанковских кредитах, чтобы банки могли друг с другом на нашей инфраструктуре размещать и привлекать деньги, но и корпоративные клиенты смогут брать деньги в кредит у банков. Мы в данном случае это рассматриваем как дополнительный сервис — это не взорвет рынок, но с точки зрения комплексности предложения для банков и корпоративных клиентов, мы считаем, что это будет хорошее дополнение.

- Видит ли Мосбиржа себя региональным хабом?

— Мы активно развиваемся как региональный инвестиционный хаб. Эмитенты из стран СНГ за последние два года привлекли свыше 100 миллиардов рублей в виде размещения облигаций на Мосбирже. Это также стимулирует использование рубля для трансграничных расчетов.

Банки стран ЕАЭС достаточно активно работают на валютном рынке как прямые участники торгов, их среднедневной объем операций вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

Мы работаем с зарубежными клиентами, в том числе через другие биржи. В первую очередь это касается наших соседей, например, у нас очень успешно развивается проект с Казахстаном. В 2018 году мы подписали проект о стратегическом партнерстве. За это время полностью поставили новые торгово-клиринговые системы на все основные сегменты финансового рынка Казахстана. Начали с рынка акций, в этом году перевели на наши технологии денежный рынок, который имеет очень большое значение для Казахстана, недавно перевели валютный рынок. Это не только новые технологии, но и изменение бизнес-процессов, включая клиринг и риск-менеджмент. Мы оказываем большую консалтинговую поддержку коллегам и помогаем перенять опыт, который накопили за 20 с лишним лет развития финансового рынка.

Это все делается для того, чтобы упростить возможности для наших инвесторов, инвесторов Казахстана, для эмитентов двух стран к взаимному доступу на наши рынки. Я надеюсь, что такой формат будет развиваться не только с Казахстаном, но и с другими странами. Мы к этому готовы.