МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. "Магнит", первый среди российских ритейлеров по числу магазинов и второй — по объему выручки, по итогам 2020 года увеличил чистую прибыль в 2,2 раза, а выручку — на 13,5%, причем динамика обоих показателей улучшилась по сравнению с предыдущим годом. Президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг указывает: в новом году компания будет оставаться здоровым, растущим бизнесом, рост выручки которого должен опережать динамику развития российского рынка продовольственной торговли. О результатах компании в прошлом году, планах на 2021 год, развитии онлайн-продаж и о соглашениях по стабилизации цен Дюннинг рассказал в интервью агентству "Прайм". Беседовал Антон Мещеряков.

- Какие факторы повлияли на динамику выручки и чистой прибыли "Магнита" в четвертом квартале?

Динамика выручки в первую очередь была обусловлена достаточно высоким ростом сопоставимых продаж (Like-for-like, LfL — ред.) на уровне 7,5%. При этом наши LfL-продажи существенно выросли по сравнению с предыдущим кварталом. В меньшей степени темпы выручки были сформированы увеличением торговых площадей, а это означает, что рост выручки в четвертом квартале носил преимущественно качественный характер. Что касается чистой прибыли, то ее динамика была обусловлена двузначным ростом продаж, сокращением общехозяйственных и административных расходов, а также снижением процентных платежей на фоне сокращения объема и стоимости долга.

- Видите ли вы потенциал для ускорения роста выручки компании? За счет чего?

В 2021 году "Магнит" будет оставаться здоровым, растущим бизнесом, рост выручки которого должен значительно опережать динамику развития российского рынка продуктового ритейла. Это будет происходить в первую очередь за счет роста качественных показателей в наших текущих магазинах, а именно плотности продаж и улучшения CVP (Customer value proposition, ценностное предложение покупателю — ред). Важным фактором роста "Магнита" будет выступать и увеличение торговых площадей, поскольку мы приняли решение существенно нарастить темпы новых открытий в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Также в этом году мы усилим программу редизайна существующих магазинов. Таким образом, главное отличие от предыдущего года будет заключаться в том, что наш рост в 2021 году будет в большей степени обусловлен вводом новых торговых площадей, но заметно это станет, скорее, во второй половине года.

- Как вы оцениваете результаты "Магнита" по итогам января?

В январе выручка и сопоставимые продажи оказались выше наших ожиданий, они практически полностью идентичны уровню четвертого квартала. Обычно январь торгуется ниже показателей предыдущего квартала, в котором присутствует сильный декабрь. Но в этом году мы видим иной сценарий, который нас, безусловно, радует. Более того, и выручка, и LfL-продажи показали высокий рост на фоне традиционного январского снижения промо-активности. Это подтверждает качественную природу роста нашего бизнеса, для нас это очень хороший сигнал.

- Повлияют ли соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар на выручку "Магнита", на финансовые показатели компании в первом квартале?

Мы в полной мере выполняем свои обязательства по подписанному в декабре соглашению. Поскольку "Магнит" ориентируется в первую очередь на покупателей с доходами "средний" и "средний минус", то и цены на существенную часть этого ассортимента уже были на уровне и даже ниже зафиксированных в соглашении. Большая часть продаж в этих категориях приходится на товары первого и второго ценовых сегментов, где наша маржа минимальна или вовсе нулевая. И, тем не менее, это все равно дополнительные расходы для нас. Однако с учетом того, что соглашение носит кратковременный характер, я вижу, что оно не окажет заметного влияния на финансовые показатели компании.

- На ваш взгляд, будет ли смягчение коронавирусных ограничений и масштабная вакцинация влиять на потребительское поведение граждан?

Мне сложно прогнозировать макроэкономические тренды и, тем более, развитие эпидемиологической ситуации, я в этом не специалист. Но если говорить о текущем поведении покупателей, то оно достаточно нетипично. Потребитель существенно ограничил число визитов в магазины, а также спектр торговых сетей, которые он посещает. При этом размер чека в рамках одного посещения значительно вырос. И пока эта модель поведения существенно не меняется, она сохранялась и летом, когда значительная часть ограничений была снята. Мы не исключаем, что при полном снятии ограничений и массовой вакцинации, какая-то часть покупательских привычек и трендов, которые были характерны для доковидного периода, может вернуться. Но так как на рынке произошли достаточно серьезные структурные изменения, я не ожидаю, что все вернется "на круги своя". То же самое касается онлайна. Мы понимаем, что далеко не все покупатели вернутся из онлайн в офлайн-магазины.

- Какие у "Магнита" планы по развитию и по обновлению сети магазинов? И какой CAPEX планируется на 2021 год?

В 2020 году планируем открыть около 2 тысяч магазинов всех форматов. Это существенно больше показателя 2019 года, когда мы значительно сократили экспансию в угоду улучшения качественных показателей магазинов. Кроме того, в этом году мы планируем выполнить около 700 редизайнов, преимущественно в малых форматах — это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

В целом наш CAPEX в 2021 году составит 60-65 миллиардов рублей, что также почти в 2 раза больше показателя 2019 года. Примерно 60% инвестиций будет направлено на развитие сети, остальная часть будет вложена в развитие инфраструктуры IT, логистики, e-com, а также в проекты повышения эффективности. При этом CAPEX традиционно не включает возможные точечные M&A.

- "Магнит" в январе сообщил о тестировании формата киосков. С чем связана потребность выхода в такой формат? Можете ли вы начать пилотировать и другие новые для себя форматы?

Сейчас мы пилотируем три формата — "Магнит Сити", дискаунтеры "Моя цена" и киоски "МагнитGo". Все они комплементарны основному бизнесу «Магнита» и близки к нашему главному формату "у дома". Каждый из них находится на разной стадии пилота: если у "Сити" и дискаунтеров она более продвинутая, то по киоскам мы в самом начале пути, пока открыта только одна торговая точка.

Мы видим хороший потенциал у этого формата, у него есть своя ниша. Ведь в прошлом у нас в стране это был достаточно популярный, но сильно неорганизованный формат. Сейчас это очень популярный и востребованный формат в Европе. У российских покупателей есть потребность покупать определенные товары в специфических локациях — в парках, на вокзалах, у метро. Предложение в этом сегменте сейчас либо сильно ограничено, либо не очень высокого качества. Мы же хотим создать цивилизованный формат киосков, который будет отвечать потребностям современного покупателя. При этом у нас нет амбиции захватить всю нишу, вытеснить малый и средний бизнес — нет, это не входит в наши планы. Пока у нас достаточно скромные амбиции: открыть в этом году в разных регионах до 30 киосков, посмотреть на спрос, протестировать операционную и логистическую составляющую. А потом будем решать, масштабировать формат или нет. Серьезных инвестиций это не требует.

- Учитывая крайнюю востребованность онлайн-канала продаж, рассматриваете ли вы более активное масштабирование своих проектов в e-commerce — за счет новых партнерств, более масштабных инвестиций?

Мы не просто рассматриваем, а будем масштабировать свои проекты в e-commerce. В 2020 году мы буквально за полгода смогли выйти в онлайн-сегмент и очень довольны первыми результатами. К концу года мы выполняли уже около 7 тысяч заказов в день. Мы видим, что у рынка большой потенциал, и хотим стать одним из ведущих игроков. Поэтому в этом году мы продолжим активно масштабировать наши проекты на новые регионы и города, охватывая все больше наших офлайн-магазинов. Планируем запуск собственных дарксторов для повышения эффективности онлайн-сегмента. Пока мы ориентируемся на развитие собственной доставки и партнерствах с Delivery Club и "Яндекс.Еда".

- Какой объем дивидендов менеджмент компании будет рекомендовать выплатить по итогам 2020 года? Видите ли вы потенциал для увеличения дивидендных выплат в будущем?

В 2020 году мы существенно улучшили финансовую позицию компании: заметно снизили долговую нагрузку, увеличили показатель EBITDA, улучшили ситуацию с рабочим капиталом. Наша финансовая позиция сегодня такова, что мы можем эффективно сочетать ускорение экспансии, очень комфортную долговую нагрузку и выплаты хороших дивидендов. Конкретных цифр назвать я сейчас назвать не могу, поскольку рекомендации акционерам по размеру дивидендов дает совет директоров.