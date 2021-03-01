МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российские аграрии не останавливали свою работу даже в пандемию, а темпы модернизации агротехники в прошлом году впервые за несколько лет вышли на такой уровень, когда новых машин в АПК появлялось больше, чем выбывало старых. Какую роль в этом сыграли меры господдержки, нужна ли фермерам цифровизация, и появятся ли на российских полях дроны и тракторы с автопилотом, рассказал в интервью Прайму гендиректор государственной лизинговой компании "Росагролизинг" Павел Косов. Беседовал Антон Мещеряков.

- Сколько техники "Росагролизинг" поставил по итогам года?

В прошлом году мы закупили и поставили техники на 38,5 миллиарда рублей, это почти 10 тысяч единиц, включая порядка 2 тысяч тракторов, 1,5 тысячи комбайнов. Это в 1,6 раза больше, чем в 2019 году. Таких объемов выданной техники мы не показывали никогда, это рекорд. И так получилось, что наши результаты в совокупности с другими мерами поддержки, которыми пользовались аграрии, привели к тому, что в прошлом году в России впервые за долгие годы, если не десятилетия, количество новой техники, появившейся у сельхозпроизводителей, превысило количество выбывших машин. Тренд устаревания техники был прерван. При этом машиностроители констатируют рост объема выпуска, а доля отечественной техники на рынке выросла на 4 процентных пункта относительно импортной.

- Как пандемия повлияла на российских аграриев, увеличили ли объем неплатежей и просрочку?

Нет, и я вообще не могу сказать, что у нас есть глобальные проблемы с просроченной задолженностью. Напротив, по итогам 2020 года мы видим рост своевременности оплаты средств на 6% к предыдущему году. Сейчас мы собираем более 96% платежей.

- Какой объем выручки получил "Росагролизинг" по итогам 2020 года? Получили ли прибыль?

Когда мы общались с вами в июле 2019 года, мы говорили о том, что компании надо перейти от планово убыточной модели работы к безубыточной. У нас это получилось, в прошлом году мы получили прибыль и по РСБУ, и по МСФО. Пока мы еще подводим результаты. Как только сделаем это, обязательно раскроем финансовую отчетность. Но уже с уверенностью можно сказать, что мы приросли в новом бизнесе на 54%, поднявшись в общероссийском рэнкинге лизинговых компаний с 16 строчки на11 место. Мы уступили в этом показателе только одной компании, а темпы прироста участников ТОП-10 не превысили 28%.

- Вы даете прогноз по динамике выручки и прибыли на 2021 год?

Мы исходим из того, что оба показателя по итогам года должны быть не ниже уровня прошлого года. С точки зрения объемов лизинга, планируем выдать техники на

43 миллиарда рублей.

- Уставный капитал "Росагролизинга" на конец декабря составлял 103,038 миллиарда рублей. Требуется ли компании докапитализация в 2021 году?

В 2019 году мы приняли стратегию развития компании на пять лет, которая предполагает докапитализацию в течение трех лет, по 8 миллиардов ежегодно, начиная с 2019 года и заканчивая 2021 годом. Могу констатировать, что по итогам 2019-2020 годов мы получили капитал в достаточном объеме. В прошлом году мы получили 6 миллиардов рублей, которые мы очень быстро направили на увеличение приобретения сельхозтехники.

Текущий год, как я уже сказал, также предполагает докапитализацию в размере 8 миллиардов рублей. Сейчас мы проводим консультации с Минсельхозом РФ, каким образом мы можем их получить. Позиция министерства: эти деньги необходимо выделить. Но могу сказать, что "Росагролизинг" — финансово устойчивая компания. Мы показываем ежеквартальный рост чистых активов, финансовый рычаг у нас на очень достойном уровне, даже несмотря на то, в прошлом году мы вышли на рынок облигационных заимствований — сейчас он составляет 0,12.

- С точки зрения прекращения потребности в дополнительном капитале стратегия не меняется?

Да, мы исходим из того, что, начиная с 2022 года, мы не будем обращаться за увеличением уставного капитала.

- Компания сейчас размещает второй выпуск облигаций, на 7 миллиардов рублей. С какой целью привлекаются средства?

В рамках нашей пятилетней стратегии мы предполагаем, что деньги, которые нам предоставляются в виде взноса в уставный капитал, постепенно замещаются заемным финансированием. В прошлом году мы изначально планировали разместить облигации на 5 миллиардов рублей, однако увеличили объем до 8 миллиардов: мы были очень удивлены спросом, который втрое превысил предложение.

В этом году мы планируем продолжать эту программу. Сейчас размещаем облигации на 7 миллиардов рублей, также на пять лет, но изучаем возможность размещения бумаг еще позже в этом году. Все средства идут исключительно на приобретение сельскохозяйственной техники.

- Если вернуться к вопросу цифровизации, есть ли перспективы для еще более глубокого внедрения цифровых технологий в процесс выдачи техники в лизинг?

Конечно. Самый простой пример: процесс регистрации самоходной техники находится за пределами цифрового поля, в старом добром бумажном варианте. Этот процесс занимает много времени. Отмечу, что Минсельхоз и Гостехнадзор уже ведут работу по переводу государственной регистрации самоходных машин и других видов техники в удобный электронный формат.

Сейчас ряд регионов проводят пилотные проекты по цифровой регистрации, и мы очень рассчитываем, что гостехнадзоры в ближайшее время решат эту проблему.

Другое направление — стимулирование наших контрагентов переходить на электронную подпись вместо классической синей печати. Кроме того, нам очень нужно наладить эффективное дистанционное взаимодействие с нашими поставщиками относительно планирования производства с учетом наших потребностей. Если же глобально смотреть на российский АПК, то у отрасли есть потенциал для начала масштабного использования цифровых технологий.

- Беспилотная техника начинает появляться…

И с каждым годом — все больше и больше. Я думаю, наши сельхозпроизводители начинают понимать, что использование новых технологий — беспилотников, цифрового сельского хозяйства — это очень эффективно. И не только для крупных агрохолдингов. Другой вопрос, что это не всегда может быть необходимо: если у тебя несколько сотен гектаров земли, не всегда выгодно использовать беспилотную технику.

С точки зрения "Росагролизинга", мы сейчас обсуждаем вопрос аккредитации компании, которая производит дроны для распыления химических удобрений. Будем предоставлять такие дроны в лизинг. Нам кажется, такая техника будет очень востребована. Кроме того, в нашем портфеле уже имеется техника, которая позволяет прогнозировать погодные явления.

Наконец, сейчас мы с "Ростсельмашем" и еще одной компанией обсуждаем возможность установки автопилота на любой вид техники, если это необходимо лизингоприобретателю. То есть по запросу агрария либо завод, либо дилер в регионе сможет устанавливать оборудование на необходимую технику. Сейчас мы изучаем такую возможность, с комбайном это технологически проще, с трактором — посложнее.

- Сейчас мы можем видеть некоторое усиление влияния государства на сельское хозяйство: регулирование цен, ограничение экспорта. На ваш взгляд, как это скажется на российском АПК? Не проиграют ли аграрии оттого, что государство стало смотреть на них более пристально?

Я надеюсь, эти изменения никоим образом на них не скажутся. Мер господдержки сельского хозяйства — более чем достаточно, по всем направлениям: от технической модернизации до поддержки в приобретении удобрений или семян. И постоянно появляются новые меры. Труд агрария колоссально важен для страны, эти люди производят все то, что оказывается у нас на столе. Не надо загонять их в рамки, в которых они будут чувствовать дискомфорт, и все это понимают. Поэтому я уверен, что наши аграрии будут чувствовать себя спокойно.

- В феврале компания отметила 20-летие с момента создания, примите мои поздравления. Как изменились результаты "Росагролизинга" по сравнению с началом работы?

Поставлять технику компания начала с 2002 года. В том году было поставлено 4,1 тысячи единиц техники на 4,9 миллиарда рублей. То есть наш объем инвестиций вырос почти в восемь раз. Сегодня мы — стабильно работающая организация, которая очень хорошо знает потребности своего клиента. Мы знаем, как работать с производителями техники, знаем, как быстро выдать ее в лизинг. Мы растем, никаких проблем с ликвидностью не испытываем. Главное — поступательно идти вперед.

- Сейчас мы можем видеть некоторое усиление влияния государства на сельское хозяйство: регулирование цен, ограничение экспорта. На ваш взгляд, как это скажется на российском АПК? Не проиграют ли аграрии оттого, что государство стало смотреть на них более пристально?

Я надеюсь, эти изменения никоим образом на них не скажутся. Мер господдержки сельского хозяйства — более чем достаточно, по всем направлениям: от технической модернизации до поддержки в приобретении удобрений или семян. И постоянно появляются новые меры. Труд агрария колоссально важен для страны, эти люди производят все то, что оказывается у нас на столе. Не надо загонять их в рамки, в которых они будут чувствовать дискомфорт, и все это понимают. Поэтому я уверен, что наши аграрии будут чувствовать себя спокойно.