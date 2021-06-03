МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. 2020 год стал самым успешным для инвестиционных компаний – клиенты текли к ним рекой, невзирая на кризис и пандемию. С чем это связано, какие сегменты рынка ждет бурный рост в ближайшие годы, и почему инвесторы предпочитают ПИФы и доверительное управление, рассказал генеральный директор УК "БКС" Владимир Соловьев в интервью агентству "Прайм". Беседовала Наталья Карнова.



- По итогам 2020 года мы наблюдали рекордный приток инвесторов на фондовый рынок, эта тенденция продолжается и по сей день. Ощущаете ли вы ее на себе?



— В целом 2020 год стал самым успешным для финансовой индустрии с точки зрения притока новых клиентов, невзирая на пандемию.



На фоне неоднозначной ситуации на рынках, всеобщих ограничений и рекордного снижения депозитных ставок банков активно развивались мобильные решения, позволяющие всем желающим попробовать себя в роли инвестора. Мошенники вернули старую схему при краже денег с карт россиян



Огромному числу частных клиентов стало намного проще приобретать различные финансовые продукты, не выходя из дома.



В итоге мы наблюдали всплеск практически во всех финансовых инструментах – акции, облигации, инвестиции в паевые фонды, доверительное управление и так далее. Клиенты активизируются в разных сегментах – кто-то начал с акций и продолжает ими заниматься по сей день, кто-то перешел к более консервативным инструментам, например, облигациям.



Кто-то решил вложить деньги в доверительное управление, сейчас это можно легко сделать через мобильные сервисы. К слову – в мобильном приложении "БКС Мир инвестиций" мы предоставили возможность клиентам не только покупать паи фондов, но и подключаться к стратегиям доверительного управления.



Но здесь стоит заострить внимание на том, кого мы называем инвесторами. Принято считать, что если ты открыл счет на бирже, то автоматически им стал. Но это не совсем так: большая часть новичков пока делают лишь первые шаги. Это скорее ученики, которые только знакомятся с фондовым рынком. И как раз для них один из наиболее безопасных вариантов – это коллективные инвестиции, где средства управляются профессионалами — то есть ПИФы и стратегии доверительного управления.



- Как этот всплеск отразился на показателях УК ФГ БКС?



— Мы чувствуем себя очень уверенно – начав 2020 год с активами в размере 44 миллиарда рублей, закончили уже с 56 миллиардами. За первые четыре месяца текущего года размер активов уже увеличился до 63 миллиардов рублей. Если говорить отдельно про активы в наших ПИФах, то за год они удвоились. Депутат Госдумы предложил лишить пенсии одну из категорий россиян



Такие темпы роста существенно превышают среднерыночные. Отмечу, что все наши фонды показали положительные результаты в 2020 году, преимущественно выше бенчмарков. Максимальная доходность составила более 90% по фонду БКС "XXII век". При этом ряд наших ПИФов ежемесячно занимает лидирующие позиции в рейтингах InvestFunds по доходности.



По совокупным показателям (УК "БКС" и УК "Уралсиб", приобретенной ФГ БКС в 2019 году) мы твердо входим в число лидеров рынка. К примеру, мы в топ-5 рейтинга "Эксперт РА" как по объему средств в рамках стандартных стратегий доверительного управления, так и по количеству клиентов таких стратегий.



- Можно ли сказать, что рынок переживает сейчас бум коллективных инвестиций? Какие инструменты пользуются наибольшим спросом у инвесторов?



— Время инвесторов-одиночек проходит. Я говорю о тех, кто самостоятельно и при этом интуитивно выбирает активы – например, потому что просто нравится название компании или ее логотип, – и не использует профессиональные информационные ресурсы, качественную аналитику и экспертизу.



В целом люди все чаще обращаются за управлением средствами к профессионалам. В нашем случае опережающий рост произошел в том числе за счет запуска нескольких интересных продуктов. Одной из наиболее успешных стала стратегия ПИФа "БКС Мировые ресурсы": ее реализация совпала с началом нового цикла роста на рынке сырьевых активов. В результате темпы роста активов этого фонда были рекордными – за какие-то пару месяцев он собрал полмиллиарда рублей.



- Звучит многообещающе. А есть ли какие-либо помехи рынку?



— Очевидных помех мы не наблюдаем. Дело в том, что сейчас наступил наиболее благоприятный момент для рынка доверительного управления и ПИФов. Его в наименьшей степени затронуло ужесточение требований Центробанка к компаниям финансового сектора, работающим с частными лицами. Более того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в оном из недавних выступлений указала, что именно доверительное управление и ПИФы являются оптимальным выбором для новичков. Таким образом, наша управляющая компания имеет все шансы продолжать развитие опережающими темпами.



- Относительно новый, но уже популярный у инвесторов продукт – валютные ПИФы. С чем вы связываете их привлекательность?



— Конечно, это прежде всего страховка от курсовой нестабильности. В прошлом году рубль демонстрировал значительную волатильность, и часть инвесторов предпочла перевести средства в валютные продукты. Но все зависит от целей: если в обозримом будущем нужно накопить на какую-либо покупку в рублях, то лучше выбирать рублевые инструменты.



Если же речь идет о долгосрочных вложениях, валютные ПИФы застрахуют от колебаний курса. Общее правило говорит о том, что в краткосрочном периоде инвестировать предпочтительнее в валюте предстоящих трат. Но в целом мы наблюдаем тенденцию, что долгосрочные инвесторы предпочитают держать как минимум 30-40% портфеля в валютных продуктах.



Создавая один из самых наших востребованных валютных фондов, который я уже упоминал, — "БКС Мировые ресурсы", мы делали ставку на отложенный спрос на сырье после окончания пандемии. Мы прогнозируем ускорение реализации инфраструктурных проектов, и это скорее всего будет длиться не один год. Поскольку подавляющее большинство сырьевых товаров номинированы в валюте, ставка на этот сектор, на наш взгляд, имеет хорошие шансы на успех.



Также в числе валютных ПИФов я бы выделил "БКС Фундаментальный выбор", инвестирующий в широко диверсифицированный портфель ETF на акции и облигации США. Другая интересная идея — вложения в облигации качественных эмитентов развивающихся рынков (Турция, Мексика, Бразилия, ЮАР). За последние 15 лет такие бумаги обеспечивают среднегодовую доходность более 7,5% в долларах США. На этих активах основан наш фонд "БКС Международные облигации".



- Многие инвесторы обратили внимание на новинку от УК "БКС" – биржевой ПИФ на высокодоходные облигации компаний малого и среднего бизнеса. Почему именно этот сегмент, ведь он значительно пострадал от пандемии?



— Вообще биржевые ПИФы – сравнительно новые инструменты на нашем финансовом рынке, но они уже стали интересны широкому кругу инвесторов. Хотя их активы растут опережающими темпами, по совокупной стоимости активов они пока не могут конкурировать с традиционными открытыми фондами.



Их появление связано с желанием управляющих компаний диверсифицировать каналы продаж для разных категорий инвесторов, в частности, они подходят для тех, кто привык самостоятельно совершать операции на бирже.



Для них БПИФы как раз являются оптимальным решением – они сохраняют доступ к экспертизе доверительных управляющих, при этом за счет большей направленности на продажи этих инструментов через онлайн каналы, без визитов в офис и консультаций финансовых советников, стоимость их обслуживания, как правило, ниже.



Самостоятельные инвесторы получают значительный элемент свободы, они в том числе могут сами формировать портфель из подобных фондов. При этом такой продукт отличается высокой ликвидностью, что важно для многих клиентов – его можно очень быстро купить или продать на бирже как обычную ценную бумагу.



Выбор на сегмент малого и среднего бизнеса пал, поскольку нам хотелось предложить "изюминку" – то, чего еще не было на рынке. Фондов на широкие индексы акций и облигаций компаний, котирующихся на ММВБ, много, а этот наш продукт по-настоящему уникален.



Он предполагает более высокую потенциальную доходность в сравнении с облигациями первого и второго эшелонов, при этом минимизирует затраты клиента на анализ эмитентов, ведь рисков по ним больше, чем, скажем, по облигациям "Газпрома". Клиент получает доступ к набору бумаг, которые уже отобрали наши аналитики.



Мы выбрали минимальный порог входа в этот фонд, стоимость пая составляет 10 рублей, что делает возможным его использование в различных сопутствующих сервисах, таких как инвестиционные копилки. Интерес к фонду и его оборот стабильно растут от месяца к месяцу, и мы намерены масштабировать успех, рассматриваем запуск еще несколько биржевых фондов в этом году.



- В сегменте доверительного управления наблюдается такой же рост, как и в ПИФах? С чем это связано?



— Эти два сегмента нельзя отделять друг от друга, они идут рука об руку и растут очень динамично. Самая распространенная история: заканчивается двух- или трехлетний депозит, и клиент обнаруживает, что предлагаемая ставка по новому вкладу совершенно не соответствует его ожиданиям. Ставки в рублях и валюте стали крайне низкими.



Так, например, если раньше у клиента был открыт вклад в долларах под 2% годовых, то сейчас ему предлагается ставка на уровне 0,5%. По вкладам в евро ставка стремится к нулю, а некоторые банки и вовсе отказались от депозитов в этой валюте. Конечно, клиент начинает поиск инструментов для более эффективных вложений. Ведь даже относительно небольшой доход от рыночных инвестиций в евро лучше, чем никакого дохода. Это значимый фактор, влияющий на переток средств клиентов на рынок инвестиций.



- Есть ли у вас особый принцип, по которому формируется ваша линейка ПИФов и стратегий ДУ?



— Главный принцип – соответствие желаниям и предпочтениям наших клиентов, и, в каком-то смысле, предвосхищение их потребностей. Мы понимаем, чего от нас ждут, исследуем спрос, смотрим на конкурентов, на периодической основе анализируем комплексную картину рынка инвестиционных инструментов.



В основе всех наших продуктов лежит как экспертиза нашей инвестиционной команды, так и аналитическая поддержка со стороны обособленного подразделения БКС – Фабрики инвестиционных идей. При этом у нас нет цели постоянно предлагать одну стратегию за другой, мы предпочитаем более тщательную подготовку для запуска действительно актуальных стратегий, имеющих значимый спрос со стороны наших клиентов.



- Какие стратегии ДУ на текущий момент наиболее актуальны? Как вы понимаете, что именно предложить клиенту? Планируете ли формировать новые?



— Прежде всего, в последние год-полтора мы видим очень серьезный интерес к инвестициям, направленным на участие в разного рода IPO. Это как фонды pre-IPO, так и фонды, связанные с самими размещениями. У нас уже есть подобная стратегия доверительного управления, "Новые имена", и мы не исключаем появление дополнительных стратегий.



Не так давно мы запустили новую стратегию на акции, которая называется "Компании малой и средней капитализации". Ключевая идея – инвестиции в российские акции второго и третьего эшелонов. Мы полагаем, что по мере удовлетворения спроса инвесторов к компаниям – "голубым фишкам", интерес будет смещаться в сторону акций компаний средней и малой капитализации.



Бумаги перед включением в портфель проходят качественный отбор профессиональным управляющим, у многих таких компаний прогнозируется серьезный потенциал роста. Важно отметить, что эту стратегию нужно рассматривать как более долгосрочное вложение, реализация потенциала может занять несколько лет, поэтому сроки инвестирования должны быть выше, чем в стратегиях на широкий рынок акций.



В целом есть целые классы активов, которые пока менее популярны у инвесторов, к примеру, азиатские рынки. Только что мы запустили новую стратегию для квалифицированных инвесторов, которая называется ДУ "Азия". Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне обострения в отдельных странах этого региона коронавирусной ситуации, поэтому сейчас может быть подходящий момент для входа в эту стратегию. Здесь мы делаем ставку сразу на несколько динамично развивающихся рынков региона – Китай, Корея, Индия и Япония.



- Как известно, фонды имеют налоговые льготы от государства. Они едины для всех или есть отличия?



— Все ПИФы — как открытые, так и биржевые — по закону имеют налоговые преимущества: внутри фонда нет налога на прибыль, это позволяет управляющим реинвестировать "сэкономленные" на налогах средства. Второй важный момент: при удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на налоговый вычет – до 3 млн рублей ежегодно.



- Каков ваш прогноз по текущему году: с точки зрения глобальной экономики и относительно ситуации на рынках. К чему нам готовиться?



— Год, без сомнения, будет волатильным, прежде всего, за счет отсутствия определенности по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Прогнозы пока строить рано, но в странах с высоким уровнем вакцинации мы уже наблюдаем резкий спад заболеваемости и "открытие" экономики, начало восстановления туризма, авиаперелетов. По мере восстановления экономик мы видим рост цен на ресурсы и, как следствие, новый виток инфляции. Чтобы сдержать ее, регуляторы приступают к циклу повышения ключевых ставок. Но даже это не мешает рынкам штурмовать новые вершины – объем накопленной ликвидности и отложенного спроса настолько велик, что интерес сохраняется к самым различным классам активов.



В этой ситуации, если не произойдет форс-мажора, например, появления нового штамма коронавируса, мы ожидаем, что год закончится умеренным ростом по большинству классов финансовых и сырьевых активов. Следует с осторожностью относиться к облигациям с большим сроком до погашения – на них ожидаемое повышение процентных ставок окажет наибольшее влияние.



- Возможно, дадите еще несколько рекомендаций инвесторам?



— В целом формировать портфель следует, исходя из личных предпочтений, целей, склонности к риску. Сейчас много хайповых тем, в которые неопытному инвестору легко поверить, но не всегда следует инвестировать в конкретные имена или активы только по той причине, что они у всех на слуху.



Один из примеров — криптовалюта: с одной стороны, можно за короткий промежуток времени получить очень высокий доход, с другой — и риски там намного выше, чем в среднем по рынку. Человеку, который в этом глубоко не разобрался, очень просто потерять значительную часть своих инвестиций.



Если инвестор это осознает, никто не мешает ему попробовать. Но в целом, полагаю, не очень разумно вкладывать существенную часть своих инвестиций в одну раскрученную идею, котировки которой меняются со скоростью 20-30% в месяц в обе стороны. Портфель должен быть хорошо диверсифицирован и служить достижению долгосрочных целей инвестора.