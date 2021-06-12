С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — ПРАЙМ. Летний сезон наступил, и отечественные курорты уже почувствовали колоссальный спрос со стороны российских туристов. Неудивительно, ведь наиболее популярные зарубежные направления для отдыха остаются закрытыми для наших граждан. Как справляются туроператоры с ажиотажным спросом, хватает ли мест в отелях, растут ли цены и может ли в России работать система "все включено" в интервью агентству "Прайм" в рамках ПМЭФ-2021 рассказал гендиректор одного из крупнейших в стране туроператоров "Алеан" Илья Уманский. Беседовала Марина Первухина.

- Текущий год — первый, когда граждане получат возможность более-менее полноценного отдыха после коронавирусных ограничений. Насколько успешно российские туроператоры и инфраструктура справляются с повышенным спросом россиян на внутренние путешествия?

— В целом отрасль справляется. Сезон характерен высоким спросом, и нагрузка чувствуется, но коллапса нет. Ежегодно большой поток наших сограждан выезжал за рубеж, а когда все заперты в границах государства, то существующие курорты перегружены. Все участники рынка стараются, чтобы туристы, насколько возможно, не заметили то напряжение, которое происходит на курортах.

Вокруг ситуации с отдыхом очень много эмоциональных высказываний, в том числе о повышении цен. Однако статистика в массовом сегменте этого не подтверждает. Вопрос с ценами вообще похож на измерение средней температуры по больнице. Действительно, есть рост цен в дефицитном сегменте высокого класса, и порой он экстремальный. В целом, если ретроспективно посмотреть на изменение цен на протяжении последних десяти лет, то они росли каждый год в среднем на 5-10%. С 2019 года цены изменились в среднем на 15%.

Второй аспект вопроса — нехватка мест. Здесь тоже не нужно поддаваться эмоциям. Курорты в этом году будут загружены близко к 100%, сейчас, в начале июня, относительно свободно можно найти размещение на популярных курортах на август-сентябрь, чуть сложнее с июлем, а на июнь уже не просто. Но это не значит, что мест нет совсем, если зайти на любой популярный портал по бронированию номеров или на сайт туроператора, вы увидите несколько десятков предложений даже на ближайшие даты. Действительно, скорее всего, это будут не самые привлекательные предложения, имеющие такие потребительские недостатки, например, не самое близкое расположение относительно моря, но разместиться точно будет где. То, что в высоко востребованных гостиницах на черноморском побережье мест нет — абсолютно нормально. Такие отели даже в обычный год заполняются очень быстро, просто потому, что они популярны.

- У "Алеан" помимо туроператорского бизнеса есть и отельный. Какие у компании планы по строительству новых гостиниц?

— Уже более 15 лет занимаемся отельным бизнесом, строим и управляем сетью отельных курортов. Сейчас под управлением сети пять отельных комплексов на побережье Краснодарского края, уровня четыре и пять звезд. На площадке ПМЭФ мы подписали соглашения с главами Краснодарского края и Крыма по реализации трех новых проектов общей емкостью более три тысячи номеров. Это также будут отели высокого уровня, работающие в единой концепции с уже существующими проектами. Начало строительства — в 2022 году, запуск — в 2025 году.

Я считаю, что базовая проблема внутреннего туризма заключается в нехватке качественного номерного фонда, например, на наших черноморских курортах, доля такого номерного фонда не превышает 10% от общего объема. Нам просто нужно массово строить гостиницы, причем в разных сегментах. Спрос высокий и это не связано с пандемией и закрытыми границами, уверен, что номерной фонд можно умножать вдвое, без риска получить плохую загрузку. Нам нужна конкуренция, чтобы рыночным образом решались вопросы качества и ценообразования, в том числе.

- Рассматриваете ли вы другие регионы России для строительства отелей?

- Сегодняшние наши проекты имеют четкую ориентацию на семейную аудиторию и заточены под отдых с детьми. Лучше всего для этого подходят пляжные курорты, сегодня наши отели сконцентрированы на побережье Черного моря, но в будущем мы готовы будем рассматривать и другие регионы, возможно, это будет побережье Балтийского моря в Калининградской области или Каспийское побережье Дагестана, также у нас есть интерес к Московской или ближайшим к Москве областям.

- Что пандемия коронавируса поменяла в жизни туристических компаний? И что COVID-19 изменил непосредственно для "Алеан"?

— Всему туристическому рынку крепко досталось. Но благодаря тому, что мы на протяжении 28 лет не меняли свой фокус и были нацелены на внутренний туризм, то вместе с рынком внутреннего туризма быстро восстановились, вернули свою форму и стали развиваться дальше. Чего не скажешь о коллегах с рынка выездного туризма, которым по-прежнему тяжело.

Пандемия повлияла на всех нас, в первую очередь в части восприятия перспектив, формирования новых и усиления существующих трендов. Произошло резкое ускорение всего, что связано с цифрой и электронной коммерцией. Это не могло обойти сферу туризма, поэтому всем игрокам, кто собирается оставаться на этом рынке, предстоит уже в ближайшее время пройти масштабную трансформацию, иначе их место займут другие, более цифровые, технологичные компании.

Мы свои перспективы видим также в этом направлении, и много инвестируем в IT и разработку новых технологических продуктов, которые придут на смену существующим офлайн-решениям.

- Можете ли оценить убытки, которые российская туристическая индустрия и непосредственно "Алеан" понесли из-за коронавируса?

- Ростуризм оценивает потери отрасли от пандемии более чем в 600 миллиардов рублей. Комментировать данную оценку очень сложно. Разные сектора отрасли с разными результатами выходят из этого кризиса. Выездной и въездной туризм до сих пор в тяжелом состоянии по причине закрытых границ, очень тяжелое стояние было у детского отдыха, детских лагерей, они пропустили сезон 2020 года, накопив за это время большие долги и обязательства. Поэтому мы очень рады тому, что государство запустило программу детского кешбэка как меру поддержки для них.

Что касается внутреннего туризма, то, не смотря на всю сложность ситуации, в которой мы все оказались, нам удалось выйти из этого кризиса первыми и с потерями, которые не составляют угрозу бизнесу. За 2020 год наши экономические показатели на 30% хуже, чем в 2019. Причина тому — выпавшие доходы в мае и июне, которые на фоне в целом короткого сезона сложно чем-то компенсировать. В этой связи хочется поблагодарить Ростуризм за профессионализм и оперативность, которую проявил регулятор в той экстремальной ситуации, что позволило устоять на ногах огромной части всей нашей индустрии, провести почти полноценный летний сезон, сохранить миллионы рабочих мест и обеспечить отдых и оздоровление десяткам миллионов наших граждан.

- В настоящее время все еще ограничено авиасообщение России с Турцией — привело ли это решение к росту интереса россиян к внутренним путешествиям?

- Очевидно — да! Спрос вырос в несколько раз, но, к сожалению, в полной мере удовлетворить этот спрос невозможно. Турция для подавляющего большинства наших сограждан — это направление пляжного туризма, а мы с вами уже говорили про нехватку качественного номерного фонда на наших курортах, а ведь именно на эту категорию нацелен потребитель турецкого турпродукта. Поэтому в сегменте отелей четырех-пяти звезд сильнее всего проявился дефицит мест и сильнее всего выросли цены. К тому же, закрытие Турции произошло в период, когда продажа туров на черноморское побережье идет в самом разгаре, и популярные отели уже в значительной степени проданы, это дополнительно осложнило процесс подбора альтернативного отдыха в России.

Однако есть в этом и некоторый позитивный аспект. Туристы, которые не нашли себе место в Краснодарском крае и Крыму, поехали пробовать различные туристические продукты по России. Раньше люди думали: "Да, Байкал, да, когда-нибудь поеду на Камчатку". Так вот, это "когда-нибудь", похоже, настало. Мы видим, как вырос спрос в Дагестан, на Алтай, в Мурманскую область, Карелию и Калининградскую область, практически все регионы показывают нереальную динамику спроса.

Вся эта ситуация сформировала шанс для наших регионов заинтересовать собой, стать возвратными направлениями, открывать постоянно что-то новое, чтобы было желание вернуться. Да, российские пляжные курорты уступают турецким, но в целом туристические возможности очень даже интересные, а порой уникальные.

Есть еще один момент: ровно так же, как россияне выезжали за рубеж, наши курорты были сфокусированы на иностранных туристах. В то время наш турист проигрывал в конкуренции иностранному по своей платежеспособности. Например, Санкт-Петербург был городом для иностранного туриста, где цены в гостиницах были значительно выше. А сейчас у наших туристов есть возможность ехать в сезон "белых ночей" по ценам намного ниже, чем они были.

- Если говорить о новых, пока не очень популярных направлениях внутреннего туризма — что еще интересно было бы россиянам? По каким причинам такие направления пока остаются в тени?

- Внутренний туризм сейчас переживает редкое и удивительное время. Популярно практически все. Мы анализируем в ежедневном режиме продажи и запросы клиентов и видим этот феноменальный рост направлений, куда еще раньше организованные потоки туристов были ничтожно малы. И это не побережье Средиземного моря с открыточными видами, а направления с характером и подчас не для всех.

У нас даже сложился свой рейтинг таких быстрорастущих направлений, которые показывают прирост к 2019 году в сотни процентов. В топ-5 входит Северный Кавказ. Туристы выбирают этот регион за природные достопримечательности — водопады, каньоны, горы, ущелья, национальный колорит, термальные источники и побережье Каспийского моря. Башкирия — еще один лидер, который взлетел благодаря кешбэку и возможностям активного туризма, спокойного отдыха на озерах. Карелия, которая привлекательна природными достопримечательностями, отдыхом в экостиле на озерах, карельской кухней, маленькими городками с финским характером. Астрахань, как перекресток цивилизаций, насыщенная экскурсионной программой, гастрономией, активным отдыхом и, что важно, отельной инфраструктурой в виде сетевых отелей различных цепочек. Мурманск — новая северная Мекка с удивительной Териберкой, которая сначала появилась благодаря фильму "Левиафан", но потом стала самостоятельным туристическим продуктом, куда приезжают за пейзажами, наблюдением за китами, суровым море.

Чтобы направления "вышли из тени" важны два фактора: инфраструктура и продвижение. Одно без другого работает неэффективно, а иногда даже вредит, например, продвижение территории с нехваткой инфраструктуры приводит к высоким ценам и низкому качеству.

- Как вы оцениваете эффективность программы туристического кешбэка? Целесообразно ли распространять срок действия кешбэка на "высокий сезон", или же следует запускать его только в межсезонье?

- Кешбэк проявил себя как крайне эффективный и универсальный инструмент по стимулированию потребительского спроса. Ему под силу все: увеличение загрузки в межсезонье или турпотока по определенным направлениям, стимуляция спроса на отдельные виды туристических продуктов, например, речные или железнодорожные круизы или виды отдыха. В зависимости от приоритетов и текущих задач задается фокус, и программа эффективно работает гораздо шире рамок "сезонности".

- Глава Ростуризма Зарина Догузова говорила, что на программу кешбэка планируется ежегодно выделять 5 миллиардов рублей. На ваш взгляд, достаточно ли этой суммы для полноценного проведения программы?

- Если остаться в рамках текущей цели — простимулировать турпоток на внутренние курорты в низкий сезон, то на следующий год должно хватить. Но сумма расходов не должна быть одинаковой все время. Другие цели по развитию туризма могут потребовать другие бюджеты. Нужно максимально эффективно расходовать выделенные деньги, направляя их на те цели, которые мы перед собой поставим. В туриндустрии, как и в жизни, нужно опытным путем находить максимально эффективный результат.

- Компания также занимается продажей туров в ряд стран СНГ. Насколько они востребованы среди туристов? Рассматриваете ли новые направления среди стран ближнего зарубежья?

- В туроператорском бизнесе как в супермаркете: есть основные отделы, а есть ассортиментные. Так вот страны СНГ — это скорее для расширения линейки, покупателям важно, чтобы помимо отделов "Хлеб" или "Овощи" была возможность купить, когда им потребуется, что-нибудь из других отделов. Это вариативность и возможность выбора для наших клиентов. Исторически у нас популярны Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, страны Балтии и Узбекистан. Едут с экскурсионными целями, на лечение, ради каких-то уникальных событий и национальных праздников, гастрономии. В Белоруссии у нас даже собственный офис, направление входило в десятку популярных. Все эти направления очень близко переплетаются с внутренним туризмом, и поездку туда туристы воспринимают, как продолжение путешествий по стране, но, при всей общности, их цепляет новизна ощущений, другой язык и культура.

Честно скажу, работы на внутреннем туризме очень много и организация внутренних путешествий всегда на первом месте. Здесь сфокусирована наша основная экспертиза и опыт. Но путешествия по странам СНГ тоже должны быть.

- Как по вашему мнению может выглядеть система "все включено" в России и надо ли ее копировать с зарубежных аналогов?

- "Все включено" — это абсолютная калька с западной системы. Да, она прижилась и понятна, но адаптировать и отшлифовать под российского потребителя ее необходимо.

Эта зарубежная модель близка и понятна россиянам по ряду причин. Во-первых, это четкое планирование бюджета. Для туриста это очень удобно просчитать сразу свои траты на отпуск и заплатить всего один раз сразу за все. Это дает уверенность и спокойствие на время отдыха. Во-вторых, как бы странно это не звучало, для потребителя это еще и экономия, когда речь идет о самом массовом потребителе пляжного отдыха — семьях. В отели "все включено" ездят в основном семьи с детьми. А дети — это дорогие "попутчики" c бесконечными разнообразными запросами: от еды до развлечений. В итоге для родителей все эти "карусели" и "мороженое" оборачиваются существенными тратами. Разница в цене между однотипным отелем, в котором в счет включены завтраки, и тем, в котором "все включено", в рыночных условиях составляет не более 15%. Когда турист едет с ребенком в отель с завтраками, он переплатит гораздо больше. А на "все включено" работают большие отели, и из-за объема потребления и масштаба каждый из элементов системы обходится недорого.

Коррекция системы под наших потребителей нужна скорее не в модели, а в продуктах и подходе. Существуют отличия в кухне, традициях, предпочтениях, возможностях. Требования и нормативы российских курортов отличаются от зарубежных, и они порой более строгие. Если же говорить о перспективах, система "все включено" у нас должна развиваться. Я не сторонник ее повсеместного внедрения, да и не всем регионам это нужно. В местах, где отдых сопряжен с выездами, экскурсиями — это не очень удобно, потому что человек часто выезжает с территории отеля. Но так как в России нужно сильно увеличить номерной фонд в целом, то для "все включено" есть место, особенно на пляжных направлениях.

- Какие советы вы могли бы дать россиянам при подготовке к летнему отпуску, при планировании летней поездки? Куда посоветовали бы отправиться в путешествие?

- Я бы посоветовал просто путешествовать. Фокусироваться не только на географических точках, а на впечатлениях, которые вы можете получить от поездки. Экспериментируйте, пробуйте, совмещайте разные направления, отправляетесь туда, где еще не были. У нас богатая и разнообразная страна, где можно найти все аналоги мировым достопримечательностям. Свое "Мертвое море", свои фьорды, свою "Каппадокию" или Гранд-каньон, плюс еще сотни уникальных и самобытных мест, которых в других странах точно нет. Вместо того, чтобы переживать по поводу закрытых границ, ищите любимые уголки в нашей стране и открывайте ее для себя.