МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Московская биржа планирует планомерно расширять продуктовую линейку платформы личных финансов "Финуслуги". О том, как Биржа намерена менять онлайн-сегмент страхового рынка, какие финансовые инструменты станут доступны на платформе и за счет чего она будет расти, в интервью агентству "Прайм" на полях ПМЭФ рассказал управляющий директор проекта "Финуслуги" Московской биржи Игорь Алутин. Беседовал Илья Нестеров.

- Платформа "Финуслуги" заработала в октябре прошлого года. Можете рассказать о результатах в цифрах?

Сначала на платформе появились депозиты. Причем с момента запуска у нас огромный интерес от банков, но мы подключили лишь немногие из них. Это было связано с техническими вопросами — у каждого банка АБС (автоматизированная банковская система — РИА Новости) зачастую построена на старой архитектуре, поэтому многим банкам требуется больше времени на интеграцию.

Сегодня к Финуслугам подключено около десяти банков. В июне к нам присоединились три крупных банка — Фора-банк, Энерготрансбанк и Московский кредитный банк (он появится уже на следующей неделе). В июле планируем подключить Газпромбанк.

Основная фишка Финуслуг в том, что клиенту достаточно один раз прийти на платформу, пройти подтверждение личности — и все! Дальше он сможет в одном личном кабинете открывать любые вклады в тех банках, которые подключены к платформе. Все онлайн, 24/7. Мы ушли от системы "приходите в отделение и подписывайте кипу бумажных договоров". Электронный договор заполняется автоматически и отправляется в банк. Клиент получает только тот продукт, который хочет, без навязывания лишних услуг. И все свои счета контролирует в одной учетной записи.

Сами банки получают покрытие всех населенных пунктов, которые есть у нас, и доступ к тем клиентам, которые даже не слышали об этих банках в своем регионе.

Теперь, например, житель Новосибирска может легко открыть вклад в банке из Ростова, если его предложение покажется интересным. Клиенты в регионах получают расширенный выбор и больше не ограничены продуктами только местных банков. И здесь можно ничего не бояться, все банки входят в систему страхования вкладов (АСВ).

- Какие сейчас доступны продукты?

Помимо вкладов, уже доступны страховые продукты, например, онлайн-ОСАГО. В следующем месяце у нас появится КАСКО. Сейчас активно будем развивать направление моторного страхования.

Вообще у нас масштабные планы по изменению страхового рынка в онлайн-сегменте, но всех планов раскрывать не буду, все увидите скоро сами.

Еще в конце этого года планируем запустить онлайн-кредитование — одним из ключевых партнеров будет Газпромбанк. Вы только представьте — в одном личном кабинете, не выходя из дома, клиент сможет одновременно и вклад подходящий открыть, и машину застраховать, и кредит при необходимости получить.

- Какие кредиты?

Потребительские беззалоговые кредиты. Сейчас мы работаем и как агрегатор, сравнивая для клиента условия банков по разным продуктам, и как электронная платформа. Вклады предлагаем открыть как у нас на платформе, так и в офисе банка, если он не подключен к Финуслугам. Внедрим такую же схему и по кредитам.

Сейчас, когда вы собираетесь взять кредит, приходится заходить на сайты разных банков, заполнять огромные анкеты, оставлять заявку и ждать одобрения банка. Я знаю, что процент одобрения кредита по стране достаточно невысокий. Поэтому наша задача как раз подобрать банки из разных сегментов и обеспечить возможность для населения получить деньги здесь и сейчас. Потому что в худшем случае люди идут в МФО.

У клиента должен быть выбор, чтобы он получил лучший продукт для себя по максимально выгодным условиям. Мы делаем все для изменения финансовых привычек населения, открывая доступ к финансовым продуктам из любой точки страны.

- Расширение кредитования будет распространяться за счет подключенных банков по вкладам или уже будут подключаться отдельные игроки?

По нашей модели мы работаем с банками комплексно. Большинству из них, в первую очередь, интересны кредиты, и это естественно.

Наша задача собрать комплекс продуктов в личном кабинете. То есть для клиента должен быть один личный кабинет на все банки. Это избавит его, например, от установки множества приложений и запоминания паролей.

Контролировать все свои деньги в одной учетной записи — это удобно.

- А ипотека появится?

Сейчас мы уже предлагаем подбор ипотеки в формате лидогенерации. Вопрос появления этого продукта в платформе мы активно обсуждаем с партнерами.

Полностью онлайн ипотека — это достаточно амбициозная задача, и мы безусловно будем на этот рынок смотреть.

- Вы в конце года ставили цель на 2021 год — значительно расширить линейку продуктов и уже через год включить более интенсивное привлечение клиентов. Как будете более интенсивно привлекать клиентов?

Да, многие интересуются, когда мы будем запускать широкомасштабную рекламную кампанию. Все просто — когда мы начинали этот проект, то собирали рабочую группу с банками и всем говорили, что начнем рекламную кампанию, когда у нас появятся, условно, десять банков. В мае мы начали откручивать рекламу.

В конце года планируем запуск федеральной кампании под кредиты. Потому что, когда ты монолайнер и рекламируешь один продукт, то это не настолько эффективно с точки зрения рекламных расходов.

Поэтому мы пошли еще дальше — приобрели платформу INGURU, как раз в апреле закрыли сделку. К моменту сделки у них уже была достаточно большая аудитория, которая заходит на сайт, и около 20 тысяч агентов. В месяц через INGURU проходит 50-60 тысяч сделок по ОСАГО, это и есть клиентская база, на которую мы в том числе будем делать кросс-продажи.

Задача — максимально эффективно тратить рубль рекламного бюджета, чтобы показать больший эффект на масштабе.

- Вы ставите себе цель, сколько у вас будет клиентов через год-два?

Мы сейчас не ставим себе цель по показателям с точки зрения числа клиентов. Для нас важен такой показатель, как product market fit — насколько этот сервис нужен клиентам. Если этот сервис нужен, то будем его развивать.

Наша основная задача — обеспечить доступность финансовых продуктов для населения страны. Этого ждет от нас Банк России. Поэтому мы решаем глобальные задачи, а не просто хотим привлечь на площадку сколько-то клиентов.

- Какие хотите инвестиционные продукты у себя на площадке?

В конце года планируем запустить народные облигации федерального займа (ОФЗ-н), а также региональные облигации. Сейчас общаемся с регионами, которые в этом сильно заинтересованы.

Мы хотим предложить коробочный продукт для частного клиента. Ему должно быть понятно, как купить тот или иной продукт и какой доход он может принести, и какой риск в нем заложен.

Для начала этот будут паевые фонды, продукты доверительного управления. Дальше, по мере роста инвестиционной грамотности, клиент будет готов самостоятельно совершать операции через брокеров. Однако на старте только консервативные инструменты: это депозит и облигации, в дальнейшем уже чуть более сложные продукты.

- Вы планируете органический рост или возможны еще какие-то приобретения?

В стратегии Московской биржи принято решение, что мы растем не только органически, но в том числе и за счет партнерств и дополнительных покупок.

Мы уже активно смотрим другие компании. Если есть стартапы, которые видят наибольшую комплиментарность для нашего проекта, мы всегда открыты к общению.