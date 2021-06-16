МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Светлана Орлик. ВТБ уверен, что модернизация программы льготной ипотеки привлечет внимание застройщиков к региональным рынкам и повысит доступность жилья для российских семей. Ждут ли регионы "перегревы" и "пузыри", потеряют ли россияне интерес к фондовому рынку после роста ставок на вклады, и как часто мошенники звонят в банк под видом клиентов в интервью агентству "Прайм" рассказал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

- Программу льготной ипотеки на жилье в новостройках решено продлить еще на год. Однако максимальный лимит кредита теперь составит 3 миллиона рублей для всех регионов, а ставка повысится до 7%. Отразится ли по сути исключение Москвы и Санкт-Петербурга из программы на ценах на жилье в этих городах? Что ждет регионы, будут ли там цены расти быстрее? Будут ли банки практиковать снижение ставки в рамках обновленной программы, как это было с 6,5%, когда ряд игроков предлагали ставки ниже?

— Модернизация программы совпала с нашими ожиданиями. Было очевидно, что на перегретых рынках крупнейших федеральных центров льготные условия уже выполнили свою антикризисную задачу, и поддержка сейчас нужна в первую очередь регионам, где темп ввода нового жилья пока недостаточный. В этом отношении адресность нового формата господдержки можно только приветствовать — от этого выиграют еще и отдельные категории граждан, которым помощь в покупке нового жилья нужна в первую очередь. Новые условия смогут дополнить действующую в нашей стране программу семейной ипотеки, по которой банки уже выдали порядка 400 миллиардов рублей кредитов. Теперь ипотека станет для них доступнее, а ведь комфортные условия жизни для семей, особенно с маленькими детьми — это надежные инвестиции в будущее.

Мы не ожидаем, что "перегрев" рынка теперь ожидает регионы — наоборот, по нашим прогнозам, решение "подрезать" параметры госпрограммы должно остановить рост цен. Рассчитываем, что крупные девелоперы обратят внимание на новые региональные рынки, и за счет появления большого числа новых объектов общий рост цен удастся снизить.

С точки зрения возможных дисконтов к новой ставке по госпрограмме — этот вопрос еще впереди, пока ожидаем утверждения окончательных параметров программы. Со своей стороны, после 1 июля мы будем готовы разработать индивидуальные условия поддержки заемщиков совместно с застройщиками.

- По прогнозам ВТБ, побьет ли этот год рекорд 2020-го по объемам выдачи ипотеки?

— Да, такие предпосылки есть. Уже в первом полугодии выдачи могут вырасти до 2,7 триллиона рублей. Это почти вдвое превышает результат первых шести месяцев прошлого года.

На продажи ипотеки во втором полугодии окажут влияние три фактора: господдержка, увеличение ставок и ужесточение требований к ипотеке с низким первоначальным взносом со стороны регулятора. Фактор отмены господдержки в текущем виде, а также объективный рост стоимости кредитов вслед за повышением ключевой ставки могут потенциально замедлить темпы выдач, однако это давление должно быть нивелировано за счет сезонного роста спроса в конце года.

Общий объем продаж ипотеки в России по итогам года может превысить 5,4 триллиона рублей. Даже по сравнению с рекордным 2020-м рынок может вырасти примерно на четверть.

Мы для себя ставим более амбициозные планы роста. Продажи ипотеки ВТБ за год впервые должны достичь отметку в 1,2 триллиона рублей, то есть прирастут в пределах 30%.

- Как изменятся ставки в банке по ипотеке в целом после решения ЦБ повысить ключевую ставку?

— Действия регулятора сейчас формируют тренд на повышение кредитных ставок, и я думаю, что мы будем наблюдать его на рынке в ближайшее время. Отдельные игроки анонсировали удорожание стоимости своей ипотеки еще в мае. Вполне возможно, что этот тренд продолжится и после следующих заседаний ЦБ РФ. Не исключено, что к концу года ключевая ставка может вырасти до 5,75%. В этой связи совет — если у вас есть жизненная необходимость, то лучше всего брать ипотеку сейчас. Особенно если вы планируете сделку в новостройке в крупном региональном центре.

- ВТБ во втором квартале планировал запустить программу ипотеки на строительство частных домов по всей России. Что вы ожидаете от этой программы?

— Действительно, мы готовимся запустить ипотечную программу для индивидуального жилищного строительства. Она позволит клиентам приобрести участок земли и построить дом по индивидуальному проекту, заняться возведением объекта на территории с комплексной застройкой или в коттеджном поселке, приобрести дом по модели "домокомплекта под ключ". Подключение различных сегментов кредитования будет постепенным и продлится до конца года.

На первом этапе мы будем выдавать кредит на строительство дома и приобретение земельного участка в коттеджном поселке от аккредитованных банком застройщиков по всей России. По условиям программы, первый взнос составит от 20%, срок — до 30 лет, кредит будет доступен даже по двум документам. Для Москвы, Санкт-Петербурга и областей сумма кредита составит до 20 миллионов рублей и 10 миллионов — для остальных регионов.

В дальнейшем планируем финансировать строительство дома на территории коттеджных поселков, приобретение домокомплектов, а также предложим гибкую программу для строительства жилья с привлечением подряда. Кроме того, в этом году мы намерены приступить к кредитованию в рамках сельской ипотеки.

- Некоторые банки заявили о буме на рынке кредитования на строительство загородных домов и приусадебных построек, как вы оцениваете ситуацию? Что ждет этот рынок?

— С учетом обширной территории нашей страны и безусловного спроса населения на комфортное и просторное жилье, сегмент частного строительства является крайне перспективным для нашего рынка недвижимости.

Пока проекты индивидуального строительства занимают небольшую долю в общем объеме ипотечных кредитов. В прошлом году, согласно данным Росстата, 289 тысяч объектов было введено в эксплуатацию, и при этом всего 40 тысяч жилых домов приобретены в ипотеку. Основная причина состоит в том, что рынок кредитования ИЖС развит гораздо слабее по сравнению с новостройками или вторичной недвижимостью в городах. При этом опыт пандемии продемонстрировал, что граждане активно интересуются готовыми загородными объектами, чтобы жить просторнее и комфортнее: только в ВТБ спрос на них в прошлом году по числу сделок вырос на 30% к 2019 году.

Мы поддерживаем решение развивать сектор ИЖС на общегосударственном уровне, включая поддержку финансирования домохозяйств. В перспективе граждане получат более комфортное и доступное жилье, банки — дополнительные гарантии его строительства, а отрасли экономики России — дополнительный импульс для развития.

- ВТБ не менял прогноз по рынку сбережений и кредитования? По-прежнему ждет в 2021 году замедления темпов роста кредитования россиян и роста сбережения граждан?

— Мы ожидаем, что портфель привлеченных средств российских банков за 2021 год с учетом эскроу-счетов покажет прирост около 9%. Сами традиционно хотим расти быстрее рынка.

По кредитам рынок, по нашей оценке, покажет рост около 20% по портфелю.

ВТБ при базовом сценарии планирует сработать лучше среднерыночных значений и добиться прироста портфеля кредитов почти на четверть. В части продаж планируем рост около 40%.

Про ипотеку я уже говорил, еще одним локомотивным продуктом для нас должны стать кредиты наличными. В этом году продажи потребкредитов должны превысить 1,3 триллиона рублей, рост составит более чем в 1,5 раза к прошлому году.

- ЦБ заявляет о перегреве рынка розничного кредитования по сравнению с прошлым годом. Разделяете ли вы опасения регулятора? Как обстоит ситуация с обслуживанием кредитов, взятых в пандемию, у ВТБ?

— Оживление необеспеченного кредитования, действительно, наблюдается, но мы не видим сейчас в этом каких-то драматичных угроз рынку или "пузырей". Граждане реагируют на новости о планируемом поэтапном повышении ключевой ставки, это подогревает спрос среди клиентов, желающих сейчас получить кредит на более выгодных условиях. Как правило, такая ситуация формирует для банков хороший поток клиентов с точки зрения кредитного риска.

Мы со своей стороны на постоянной основе проводим мониторинг качества выдач кредитных продуктов и в зависимости от результатов вносим корректировки в кредитные процедуры. Но уверяю вас, что сегодня качество выдач находится на высоком уровне. По итогам первого квартала этого года доля ранней просрочки 30-90 дней в работающем портфеле снизилась до 0,55%. По сравнению со средними значениями 2020 года в этом году мы прогнозируем снижение уровня просрочки в портфеле.

- Насколько вклады будут привлекательны для населения после повышения ключевой ставки? Будут ли люди всерьёз воспринимать депозиты как источник сбережений и приумножений? Не остановит ли это переток физлиц на фондовый рынок?

— Доходность вкладов на рынке демонстрирует постепенный рост, повышаясь по мере роста ключевой ставки ЦБ. Уже весной мы зафиксировали рост портфеля классических сбережений, ускоренными темпами прирастает портфель накопительных счетов. Важно, что россияне начали возвращаться к практике относительно долгосрочных вложений, и мы ожидаем, что рублевые депозиты сроком свыше 1 года вырастут за первое полугодие по рынку на 400 миллиардов и более. Это позволит увеличить долю рублевых средств на длинные сроки на 4,5-5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохранение низких ставок по валютным вкладам будет поддерживать тенденцию дедолларизации срочных портфелей, которые потеряют с начала года по июль приблизительно 3,5-3,6%.

Как вы верно заметили, популярность инвестиций среди населения продолжает расти. С начала года объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции вырос уже на 18%, превысив 4 триллиона рублей. Причем темпы роста в сегменте физлиц остаются значительно выше, чем в сегменте предприятий и организаций. Так что повышение ставок по вкладам не сократит интерес граждан к фондовому рынку: 2020 год дал серьезный импульс для физлиц попробовать рынок ценных бумаг, и вряд ли они будут с него уходить.

- Выдачи автокредитов в апреле были рекордными. По вашим прогнозам, побьет ли этот рекорд май? Чем объясняется такой стремительный рост выдач автокредитов? По вашим данным, можно ли ожидать дефицит автомобилей у производителей? Как это может отразиться на автокредитовании? Может ли дефицит новых автомобилей дополнительно привлечь внимание к рынку автомобилей с пробегом?

- В сегменте автокредитов за первые пять месяцев этого года мы выдали около 40 миллиардов рублей, что на 77% выше результата пяти месяцев предыдущего года.

В этом году мы прогнозируем уверенный рост рынка автокредитования, чему во многом должна способствовать ожидаемая пролонгация госпрограммы. С начала этого года по программам господдержки мы уже выдали больше 9 тысяч автокредитов на 6,6 миллиарда рублей.

На показатели продаж новых автомобилей в России в этом году может повлиять только возможный дефицит транспортных средств у автопроизводителей. Однако это, в свою очередь, может дополнительно привлечь внимание к рынку автомобилей с пробегом, которые в России втрое больше, чем рынок новых автомобилей.

- Зимой ВТБ завершил тестирование голосового антифрода — системы, которая распознает мошеннические звонки. Состоялся ли массовый запуск этой системы? Какова эффективность? Как часто мошенники звонят в контакт-центр банка и пытаются имитировать разговор от лица клиента? Вообще это распространенная история? Можете привести примеры?

— Массовый запуск системы голосового антифрода планируется в третьем квартале текущего года. Она будет работать с использованием искусственного интеллекта и анализировать все входящие и исходящие звонки, сопоставляя данные о множественных мошеннических атаках и связях между ними. С одной стороны, система защищает клиента от звонка, когда мошенники совершают его якобы от имени банка. С другой — предупреждает банк, если мошенники звонят в контакт-центр и пытаются имитировать разговор от лица клиента. Такие случаи есть, но они не носят массовый характер, выявляются и предотвращаются нашими системами противодействия мошенничеству.

Технология представляет собой идентификацию по голосу, которую можно сдать добровольно, и позволяет узнавать клиента с точностью близкой к 100%. В случае несоответствия голоса говорящего с ранее записанным слепком клиента или совпадения с голосом подтвержденного мошенника, информация автоматически поступит оператору и будет передана в нашу службу безопасности.

При этом клиентам важно помнить, что терять бдительность никогда не стоит.

- В рамках дня инвестора ВТБ заявил о планах расширить клиентскую базу до 30 миллионов активных клиентов по итогам 2025 года. За счет чего планируется достичь этого показателя? Будет ли банк заходить в новые клиентские сегменты?

— Сейчас нашими продуктами и услугами пользуются больше 14 миллионов физических лиц. По итогам 2025 года мы намерены, по сути, удвоить клиентскую базу и обслуживать уже 30 миллионов активных клиентов. Рост будет обеспечен за счет активной работы с новыми сегментами, ускоренной цифровизации бизнеса и развития партнерских проектов.

В этом году ВТБ сфокусировался на развитии сервисов для всех клиентских сегментов — детей, молодежи, пенсионеров. В частности, для детей и их родителей мы в ближайшее время представим детскую банковскую карту. Ее смогут оформить ребенку с шестилетнего возраста. Этот инструмент позволит детям учиться грамотно распоряжаться финансами, а родителям — контролировать расходы детей в режиме онлайн, а также самостоятельно задавать лимиты трат ребенка. Кроме того, мы уже запустили отдельный раздел на сайте банка для молодежи и прорабатываем возможность оптимизировать под них линейку банковских продуктов и цифровые сервисы.

- ВТБ заявлял о планах по развитию своей экосистемы. Не опасаетесь ли вы строить ее, когда ЦБ переходит к усиленному регулированию этой сферы? Какие риски в связи с этим вы видите?

— ЦБ нацелен на минимизацию рисков возможного возникновения недобросовестной конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования персональных данных клиентов и недостаточного уровня информационной безопасности и защиты от мошенничества.

Предлагаемые меры, на наш взгляд, отразятся на деятельности банков, развивающих собственные экосистемы. С высокой вероятностью мы увидим изменения в их бизнес-процессах. Мы считаем, что регулирование экосистем должно быть сосредоточено на наиболее чувствительных вопросах, например, защите персональных данных, ограничении недобросовестной конкуренции для участников экосистем, недопущении ограниченного выбора для пользователя.

Каждая компания выбирает свою модель поведения на рынке. ВТБ выбрал путь построения «открытой» экосистемы по принципу равноправного партнерства с другими компаниями. Такие открытые партнерства выгодны обеим сторонам, а главное, потребителям, которые избегают рисков быть привязанными к одним и тем же закрытым экосистемам. Наша модель способствует конкуренции разных платформ, и в этом контексте мы вполне разделяем мнение регулятора.