МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Россия является одним из мировых лидеров по безналичным платежам, а пандемия придала дополнительный импульс их развитию. Каждый день на рынке появляется все больше новых платежных сервисов, конкурировать с которыми классическим системам таким, как Visa, становится все труднее. В интервью агентству "Прайм" глава Visa в России Михаил Бернер рассказал, как коронавирус изменил "карточные" привычки россиян, как этим пользуются мошенники, и каким мир безналичных платежей будет через десять лет. Беседовала Алсу Гараева.

– Пандемия стала драйвером роста безналичных сервисов, в том числе Системы быстрых платежей. Как это влияет на прибыль Visa от российского бизнеса? Каким образом появление конкурирующих сервисов учитывается в стратегии Visa?

— С точки зрения потребителей аналогичные СБП системы лишь еще один способ использования электронных платежей. Это означает, что появляется еще больше возможностей использовать вместо наличных безналичные расчеты. Тем самым роль наличных снижается, что, конечно, не может нас не радовать, потому что в качестве своего главного конкурента мы видим именно наличные.

Системы быстрых платежей работают уже много лет в разных странах, и везде Visa продолжает развивать свой бизнес при условии соблюдения честной конкуренции.

– Говоря о конкурентах, доля карт "Мир" в общероссийском объеме операций по картам уверенно приближается к 30%. Как на этом фоне меняется доля операций, совершаемым по картам Visa? Какую долю российского рынка сейчас занимает система? Какие целевые показатели ставит перед собой на конец этого года?

— Мы не раскрываем данные о доле рынка. Для нас присутствие сильного игрока на рынке одновременно и вызов, и возможности. Это мы говорили всегда, и я могу только повторить это в очередной раз.

Россия всегда была и остается очень важным для Visa рынком. Это понимание есть не только у нас на локальном уровне, но и у нашего глобального руководства, ведь Россия входит в топ-5 рынков для Visa. Поэтому именно российский рынок по многим вопросам является важной площадкой, где мы тестируем новые продукты и возможности.

– Как пандемия повлияла на развитие мошеннических схем с использованием банковских карт? Какие новые схемы появились, а какие схемы, наоборот, стали менее популярными?

— Мы заметили, как быстрый рост объемов электронной коммерции повлек за собой и увеличение числа мошенников. При этом, несмотря на это, в России уровень мошенничества остается одним из самых низких в мире. Это связано с тем, что в России очень большой объем транзакций осуществляется с использованием наиболее технологически защищенных способов оплаты, включая токенизированные платежи или подтверждение платежа ПИН-кодом или одноразовым паролем. Это отсекает очень большое количество мошеннических операций, которые по-прежнему присутствуют на многих других рынках.

К сожалению, этого нельзя сказать об использовании социальной инженерии, которую мошенники массово взяли на вооружение еще несколько лет назад. Свой вклад здесь внесла и пандемия. В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот. Как правило, мошенники просят потенциальную жертву предоставить все данные банковской карты, якобы для перечисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги. На самом же деле злоумышленники используют эти данные для списания средств. Сама по себе техника мошенничества остаётся неизменной, меняется только сценарий в зависимости от фантазии мошенников.

Увеличилось и создание фальшивых сайтов, предлагающих купить онлайн медицинские товары, временно ставшие дефицитом – в первую очередь, маски и антисептики – с большими скидками. Основной задачей таких сайтов было заставить потребителя осуществить денежный перевод мошенникам или же выманивание платежных реквизитов у потребителей. Самый эффективный способ противостоять социальным инженерам — повышать уровень финансовой грамотности держателей карт. Мы регулярно проводим образовательные кампании для потребителей, чтобы они могли распознать действия мошенников, а также работаем с банками с целью объединения усилий по борьбе с мошенничеством.

– Давайте немного поговорим о переводах. Всемирный банк в своем отчете указал, что денежные переводы из России являются наименее дорогостоящими в мире. Согласны ли вы с такой оценкой Всемирного банка? С чем, по вашему мнению, это может быть связано?

— В России различные формы цифровых переводов и платежей развиваются сравнительно давно. Потребителям доступны практически все имеющиеся возможности по отправке средств как внутри страны, так и за границу. Сегодня перевести средства на карту являются своего рода обязательным базовым функционалом для банков и компаний, предоставляющих финансовые сервисы.

Такое положение дел способствует высокой конкуренции, благодаря которой провайдеры услуг стремятся минимизировать свои сервисные комиссии, что, конечно, отражается и на стоимости переводов для конечных потребителей. Часто банки даже предоставляют сервисы переводов бесплатно в рамках определенных лимитов или же по подписке, что существенно снижает стоимость таких платежей и повышает лояльность клиентов.

– Пандемия коронавируса потихоньку отступает, и экономическая активность начала восстанавливаться. Расскажите, пожалуйста, в каких отраслях это наиболее заметно, кому уже удалось вернуться на допандемийный уровень?

— Весь этот год мы внимательно наблюдали за тем, как меняется платежное поведение россиян в условиях пандемии и заметили несколько трендов, которые, на наш взгляд, будут определять развитие платежного рынка в следующем году.

Во-первых, пандемия полностью изменила наше отношение к нормам гигиены и ожидаемо повлияла на привычку платить наличными. По данным Visa, если раньше почти каждый второй россиянин оплачивал покупки при помощи банкнот, то после карантина предпочтение бумажным деньгам отдают лишь четверть россиян.

На фоне роста безналичных платежей сильно возросла популярность бесконтактных способов оплаты. В 2020 году объем бесконтактных платежей увеличился почти в два раза – на 88,5%. Для сравнения, в 2019-м рост составил 71,2%, в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу — только 42%. Хотя на тот момент эти цифры казались колоссальным прогрессом.

Коронавирус также заставил многих россиян оценить преимущества шопинга в интернете. По нашим данным, во время карантина 38% россиян впервые стали покупать продукты онлайн. Если посмотреть на глобальные цифры, то объемы платежей в онлайне росли со скоростью больше 20% каждую неделю, начиная с середины апреля прошлого года, и в два раза превысили рост оборотов до пандемии. Однако сейчас с полной уверенностью можно сказать, что покупки онлайн уже спустя год стали для нас привычными. Так, в России во втором квартале этого года оплата товаров онлайн выросла больше чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Больше всего рост платежей наблюдался в таких категориях, как товары для обустройства дома, продовольственные товары и лекарства.

– Вы не так давно говорили о том, что пластиковые карты исчезнут уже через несколько лет. Как это повлияет на ваш бизнес?

— Пластиковые карты долгое время были единственным доступным форм-фактором для электронных денег. Но сегодня технологии позволяют вполне отказаться от пластика. Поэтому карты все больше становятся цифровыми, а платежи уже совершаются с помощью смартфонов, приложений или носимых устройств. "Пластик" сейчас играет значительно меньшую роль, чем это было раньше. Мы видим, что в некоторых крупных банках уже до 30% новых клиентов не получают пластиковую карту: карта находится только в телефоне.

Стоит также отметить, что пандемия дала импульс распространению бесконтактной оплаты с помощью биометрических данных. Еще до начала карантина мы видели, что значительное число россиян готовы использовать биометрические данные для совершения покупок и защиты личных данных, поскольку это удобно и безопасно. Поэтому использование биометрии для оплаты покупок мы считаем очень перспективным направлением.

– Российские банки видят угрозу в технологических гигантах, которые начинают заходить на рынок платежей. А вы видите в них угрозу для своего бизнеса?

— Для нас технологические компании – это потенциальные партнеры, и очень с многими из них мы давно работаем. Мир меняется, само появление финтеха говорит о том, что новые условия формируют новый тип бизнеса. И мы как компания, реализующая стратегию "сети сетей" естественно тесно работаем с финтех-сообществом, чтобы расширять область платежей, интегрировать их в новые продукты и решения.

– Как вы относитесь к идее запуска цифрового рубля? Какие риски для вас как для платежной системы он представляет? В чем его реальное преимущество для потребителей?

— Visa взаимодействует с государственными органами и организациями по ряду вопросов, включая цифровые валюты центральных банков. Сегодня все больше центральных банков проявляют заинтересованность в изучении возможности выпуска цифровой валюты центральных банков как новой формы фиатных денежных средств, которая потенциально может обладать новыми свойствами.

Мы рассматриваем цифровую валюту центральных банков как новый тип фиатных валют, с которыми сейчас работаем. Многие финансовые организации и торгово-сервисные предприятия из разных стран мира, хотели бы иметь возможность также использовать в своей деятельности цифровые валюты.

– Участвует ли Visa в разработке дорожной карты по запуску цифрового рубля?

— Для нас было бы некорректно комментировать планы на будущее. Если же говорить в целом о нашем подходе к цифровым валютам центробанков, то мы прорабатываем возможные способы безопасного использования цифровых валют, относящихся к типу стейблкойн, а также цифровых валют центральных банков, которые потенциально могут позволить использовать их в качестве средства платежа в миллионах торгово-сервисных предприятий, уже принимающих Visa.

Мы считаем, что при этом должны соблюдаться два ключевых принципа. Во-первых, новые средства платежа должны быть удобны для потребителей и доступны через конкурентную экосистему цифровых кошельков коммерческих банков и финтех-компаний. Во-вторых, сеть приема новых средств платежа не должна уступать сети приема безналичных денежных средств. Число торговых точек, принимающих цифровую валюту, имеет решающее значение для ее будущего.

– В России начинается период отпусков. Могли бы вы посоветовать нашим читателям, в какие страны небезопасно брать с собой или расплачиваться картой? На что стоит обращать внимание, чтобы не попасться на уловки мошенников?

— Я бы рекомендовал при поездках в отпуск как за границу, так и по России несколько базовых мер безопасности. Во-первых, всегда информировать ваш банк о предстоящей поездке за рубеж. Заранее записать телефонные номера и электронные адреса вашего банка, чтобы быстро связаться с банком в случае вопросов. Обновите свои контактные данные в банке, чтобы банк мог оперативно с вами связаться. Установите лимиты для различных операций (в интернете, банкомате, за границей и так далее). Держите на карте только ту сумму денежных средств, которая планируется для использования в ближайшее время. Подключите смс или push-уведомления об операциях по карте и своевременно и внимательно проверять подтверждения по совершенным операциям, там обычно указывается наименование торговой точки и сумма операции.