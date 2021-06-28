МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Крым традиционно является одним из центров притяжения для туристов со всей России, что помогает притоку инвестиций на полуостров. Однако объемы жилищного строительства не поспевают за спросом — их нужно удваивать или даже утраивать, считает председатель правления крупнейшего крымского банка РНКБ Михаил Якунин. О том, какое жилье чаще всего покупают в Крыму, много ли квартир на полуострове попадет под ужесточенные правила льготной ипотеки, что будет со ставками по ипотеке в данном регионе, насколько востребованы безналичные расчеты на полуострове и каким правилам сбережения стоит следовать рассказал он в интервью агентству "Прайм".

- РНКБ работает в Крыму уже семь лет. Как вы оцениваете результаты своей работы в регионе?

— По сути, РНКБ семь лет назад и сейчас — это две совершенно разные финансовые организации. До 2014 года это был маленький банк, основной сферой деятельности которого была работа с ценными бумагами, а сегодня РНКБ — один из крупнейших универсальных банков Юга России, с офисами в Крыму и Краснодарском крае, в Москве и Санкт-Петербурге, с клиентами из разных уголков России. Появилась новая IT-платформа, новые современные продукты и услуги, объем бизнеса банка увеличился многократно — сейчас мы занимаем 31 место среди российских банков по величине активов и 26 место по величине кредитного портфеля.

Сегодня у нас обслуживаются более 2,2 миллиона клиентов и более 85 тысяч предприятий. И сейчас мы активно выстраиваем взаимодействие с новой для нас категорией клиентов — самозанятыми гражданами. В общем, наш коллектив идет вперед и останавливаться не намерен.

- Есть какие-то регионы, где вы еще не представлены, но хотели бы быть?

— Мы активно развиваем удаленные каналы обслуживания, поэтому сейчас работаем с клиентами по всей России через интернет-банк и мобильное приложение. А отделения мы открываем там, где есть большое количество клиентов, с которыми нужен личный контакт.

- Все равно есть некоторые продукты, которые клиенты предпочитают оформлять в офисе. Например, ипотека — это достаточно сложный продукт, или ее вы тоже уже выдаете онлайн?

— Безусловно, больше всего ипотечных кредитов мы выдаем на приобретение недвижимости в Крыму. И если говорить о выдаче кредитов на жилье в новостройках, то уже сейчас процесс проходит полностью в электронном формате, причем выдачи могут осуществляться в течение одного дня. Мы недавно открыли центр ипотечного кредитования в Симферополе, один из крупнейших в ЮФО. Там можно пройти полный цикл по приобретению квартиры от выбора объекта покупки до оформления документов на право собственности в течение нескольких часов. И в течение дня в этом центре могут совершаться около 40 ипотечных сделок.

- Банк России в текущем году уже несколько раз повышал ключевую ставку. Как последнее повышение ключевой ставки ЦБ сказалось на ипотечном кредитовании в Крыму и на проектном финансировании застройщиков?

— Мы видим, что большой спрос на покупку жилья в Крыму, и, соответственно, на ипотечное кредитование, сохраняется. В настоящий момент мы финансируем строительство 26 новых жилых комплексов от застройщиков, и еще целый ряд проектов находится на экспертизе.

- Ставки банков по ипотеке, кредитам, вкладам уже начали движение вверх. Какую ставку по ипотеке вы ожидаете на конец года? Какая ставка сейчас в РНКБ?

— Мы пока поддерживаем ставки на уровне среднероссийских. Банк отслеживает ситуацию на финансовом рынке и будет принимать решение о возможной корректировке ставок в зависимости от ситуации в целом. Но в любом случае, существенного роста ставок не планируем, так как одна из наших приоритетных задач — развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования в регионе. У нас есть дисконтные программы, в том числе и совместные с застройщиками, которые позволяют клиентам получать сниженную процентную ставку. На наш взгляд, ставка по ипотеке должна оставаться гуманной, чтобы жители и гости Крыма могли приобрести жилье для отдыха или просто улучшить свои жилищные условия.

- Не ждете замедления кредитования россиян и застройщиков после трансформации программы согласно условиям, озвученным президентом?

— В отличие от других регионов России, в Крыму в последние несколько десятков лет строилось очень мало нового жилья, жилищный фонд давно устарел. Кроме того, существует значительный спрос на покупку жилья в Крыму у клиентов из других регионов — около трети ипотечных кредитов у нас берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов России. Поэтому мы считаем, что объемы жилищного строительства на территории Крыма нужно удваивать и даже утраивать, чтобы выйти на минимум один метр на человека в год. А для этого, по нашим подсчетам, необходимо строить около 2,5 миллиона квадратных метров в год. Мы же со своей стороны готовы максимально обеспечивать финансирование для застройщиков.

- Какое жилье чаще всего покупают в Крыму?

— Большим спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры в новостройках, в Симферополе, Севастополе и на Южном берегу Крыма. Средний чек ипотечного кредита в РНКБ сейчас составляет около 2 миллионов рублей.

- Много ли квартир в Крыму подпадают под новые требования льготной ипотеки?

— Большинство квартир в новых жилых комплексах, которые сейчас строятся на территории Крыма, подходят под эти требования. Однако даже несмотря на увеличение объемов строительства в Крыму в последние годы, они все еще не покрывают реальные потребности региона, и таких квартир все равно не хватает на всех желающих. Мы рассчитываем, что темпы строительства нового жилья в Крыму будут кратно увеличиваться, и готовы кредитовать как застройщиков, так и население.

- Какой у вас прогноз по росту кредитования в текущем году?

— Мы рассчитываем увеличить кредитный портфель банка на 15-20%. Сейчас наш кредитный портфель составляет более 208 миллиардов рублей.

- Что выступает основным драйвером роста?

— Основным драйвером роста сейчас, конечно, является ипотечное кредитование, поскольку стимулирует как увеличение объемов строительства жилья, так и инвестиционные проекты. РНКБ активно включился в реализацию плана, предложенного президентом Российской Федерации, по привлечению одного триллиона рублей частных инвестиций в Крым. Поскольку мы являемся банком со 100%-ным государственным участием, то для нас это очень серьезная задача, и мы знаем, каким образом обеспечить привлечение таких инвестиций.

На наш взгляд, до 2025 года в рамках частных инвестиций, без участия федерального бюджета 450 миллиардов рублей будут инвестированы в жилищное строительство в регионе, порядка 300 миллиардов — в инфраструктуру, еще около 100 миллиардов рублей инвестиций — в рекреационную сферу, то есть в строительство новых отелей, развлекательных центров. На Петербургском экономическом форуме мы подписали соглашение с инвестором о совместном участии в строительстве крупнейшего на юге развлекательного центра с парком развлечений.

- В каком городе?

— В Ялте. Кроме этого, по нашим данным, около 100 рублей миллиардов в рамках частных инвестиций пойдут на развитие сельского хозяйства. В этой сфере тоже есть значительный потенциал для развития особенно в тех сегментах, где у Крыма есть естественные конкурентные преимущества. Это и вино, и устрицы, и барабулька, и многое другое — есть где развернуться.

- РНКБ пользуется почти монопольным положением на рынке Крыма. Не опасаетесь прихода других банков на полуостров?

— Мы не являемся монопольной организацией в том смысле, в каком, к примеру, являются те же железные дороги. Регион открыт для всех желающих выйти на этот рынок, и любой банк, который захочет прийти в регион, может это сделать в любой момент. Мы изначально строили бизнес банка с учетом работы в конкурентной среде, и наша успешная работа в Краснодарском крае в течение последнего года это доказывает.

- Недавно РНКБ присоединил Крайинвестбанк и готовится вынести решение о присоединении Севастопольского морского банка на собрание акционеров. Когда может быть присоединен Севастопольский морской банк? И не планирует ли РНКБ какие-то новые сделки слияния и поглощения?

— Севастопольский морской банк мы планируем присоединить в течение 2021 года. В целом мы всегда открыты к интересным сделкам и предложениям, которые позволяют нам нарастить объем бизнеса и расширить спектр предложений для клиентов. Поэтому, когда в перспективе появятся новые сделки, обязательно расскажем.

- В России несколько месяцев назад была запущена программа туристического кешбэка. Как эта программа может отразиться на туристическом потоке в Крыму? Какой плюс ожидаете по транзакциям и инвестициям?

— В нашем банке уже сейчас в работе находится около десятка проектов по строительству и реконструкции гостиниц. Сейчас, конечно, колоссальный спрос на отдых в Крыму, при этом инфраструктура полуострова не готова принимать такой поток отдыхающих. Безусловно, в таких обстоятельствах нужны серьезные инвестиции на развитие и модернизацию туристической индустрии на полуострове. При этом, на наш взгляд, основная задача — это развитие туризма в Крыму вне летнего сезона. Не нужно привлекать отдыхающих в Крым в июле или августе, когда туристическая отрасль и без того работает на пределе. А вот осенью или зимой — пожалуйста, это прекрасное время для винных или гастрономических туров, тем более что сейчас в Крыму очень много небольших ферм с прекрасными сырами, овощами, фруктами…

Оздоровительные туры в Крыму можно проводить круглогодично, тем более для восстановления огромного количества переболевших в прошлом году. Они могли бы приезжать в Крым весной или осенью, чтобы подышать целебным крымским воздухом и поправить свое здоровье.

Естественно, это даст мощный толчок для развития туристической индустрии. Ведь ни один бизнес не сможет выдержать, если он работает только три месяца в году. Такой бизнес будет стараться заработать за это время по максимуму, чтобы хватило на весь год, при этом будет страдать качество сервиса. Чтобы этого не происходило, Крым должен стать круглогодичным курортом.

- Вы свои предложения высказывали правительству?

— Безусловно, мы общаемся и с Министерством экономического развития РФ, и с Ростуризмом, и с другими ведомствами, без их поддержки нам было бы значительно труднее. Надеемся, что благодаря совместным усилиям бизнеса и власти мы сможем реализовать на полуострове самые амбициозные проекты.

- Насколько востребованы безналичные расчеты на полуострове?

— Объемы и количество безналичных платежей в Крыму растут с каждым годом. Например, в июне среднедневной объем безналичных расчетов в сети наших терминалов стал вдвое больше, чем год назад — это более 500 миллионов рублей ежедневно. При этом среднедневное количество транзакций за этот же период также увеличилось более чем в два раза. Люди понимают, что картами рассчитываться быстрее и удобнее, чем наличными. Кроме того, в прошлом году Роспотребназдор объявил бесконтактный способ расчетов самым безопасным в период пандемии коронавируса, это тоже имеет значение. Мы же, в свою очередь, постоянно расширяем сеть платежных терминалов — их уже более 37 тысяч по всей территории полуострова. И уже к концу года их количество превысит 40 тысяч устройств.

- Сколько РНКБ привлек вкладов населения? И какова средняя сумма сбережений в Крыму?

— Сейчас депозитный портфель РНКБ составляет более 63 миллиардов рублей. Средняя сумма вклада при этом составляет 436 тысяч рублей.

- Какой бы вы совет дали по формированию сбережений?

— В этом деле, на мой взгляд, всегда нужно рассчитывать на длительную перспективу. Не нужно стремиться к быстрым доходам, потому что зачастую это чревато потерей капитала. А инвестирование — это вложение средств на долгий срок без риска потери средств. Поэтому мой совет: занимайтесь инвестициями и не гонитесь за быстрыми деньгами.