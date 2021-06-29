МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Биржевой товарный рынок, в частности рынок сельхозкультур, простым не назовешь. О том, как осуществлялся перезапуск рынка зерна, какие новые механизмы могут появиться для его работы и старта торгов другими товарами в группе Московская биржа, а также чем бирже интересна торговля квотами на выбросы и каких изменений можно ждать на валютном рынке рассказал в интервью агентству "Прайм" член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Игорь Марич.

- Московская биржа начала расчет ценовых индикаторов на зерновые культуры, данные индикаторы влияют на уровень плавающей пошлины. Объективно ли расчетные индикаторы отражают мировые цены на пшеницу, ячмень и кукурузу? Есть ли претензии у участников рынка к порядку расчета индикаторов?

— Изначально в рамках механизма регулирования цен экспортные пошлины на зерновые были фиксированными. Сразу возникла дискуссия о том, что они должны быть плавающими. Для этого рынку понадобился репрезентативный индикатор, и к нам обратились как к площадке, которая давно работает на рынке агропродукции, регистрирует внебиржевые сделки с зерновыми и имеет опыт расчета ценовых индикаторов по разнообразным активам.

При изменении правительственного постановления экспортеров пшеницы, ячменя и кукурузы обязали регистрировать внебиржевые сделки на бирже. Мы доработали имеющуюся у нас технологию регистрации сделок, начали получать данные о внебиржевых сделках с реальными ценами, при непосредственном участии всего рынка разработали методику расчета индикаторов и приступили к расчету индекса.

А с июня зерновые индексы начали использоваться для расчета экспортных пошлин. Методика в максимальной степени отражает изначальную цель: индикатор используется именно для определения пошлины и учитывает специфику экспорта зерна, когда основные сделки заключаются в виде форвардов с поставкой через 1-2 месяца.

Индекс репрезентативен, что обеспечивается в т.ч. за счёт его контроля со стороны экспертного совета при Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"), в который входят ведущие эксперты сельскохозяйственного рынка.

- Может ли в будущем измениться механизм расчета и публикации индикаторов цен на зерновые культуры: формула, периодичность расчета и публикации?

— Методика любого индикатора может и даже должна изменяться в течение его жизни с учетом анализа репрезентативности и рыночных трендов. Совместно с экспертным советом при НТБ мы изучаем возможности корректировки и настройки методологии нашего зернового индекса. Надо учитывать и то, как будут выглядеть требования к расчету пошлины. Например, сейчас пошлина устанавливается на еженедельной основе. Участники рынка предлагают увеличить сроки действия пошлины, чтобы было больше предсказуемости по уже заключенным сделкам.

- Могут ли данные ценовые индикаторы использоваться для реализации биржевых инструментов, например, деривативов?

— Да, мы на это очень рассчитываем. Сейчас у нас торгуется поставочный фьючерс на пшеницу, но для целей хеджирования удобнее использовать расчетные фьючерсы. Мы рассматриваем возможность запуска фьючерсного контракта на индексы зерновых, исследуем спрос, потенциальную ликвидность такого рынка и прорабатываем возможные параметры будущего фьючерса.

Срок использования механизма плавающей пошлины насчитывает всего несколько недель. Необходимо, чтобы сформировалась практика расчета пошлины на протяжении хотя бы нескольких месяцев. После этого можно будет приступить к обсуждению с рынком инструментов хеджирования рисков. Надеюсь, что до конца года к чему-то с участниками придем

- Какие проекты будут реализованы совместно с ОЗК? Для кого они запускаются? Насколько востребованным будет инструмент? Что это даст участникам товарного рынка? Как будет выстроена инфраструктура?

— ОЗК — наш давний партнер, один из акционеров НТБ, уполномоченный агент Минсельхоза по госинтервенциям, которые НТБ давно обслуживает. И что важно, ОЗК — один из крупнейших экспортеров зерна. Они много зерна покупают на внутреннем рынке, чтобы дальше его продавать за рубеж.

При покупке зерна очень важно обеспечить прозрачные условия для сельхозпроизводителей и эффективное взаимодействие с ними с операционной точки зрения. Совместно с коллегами из ОЗК мы решили организовать механизм биржевых аукционов, которые будут проходить на НТБ. Планируется проведение аукционов с разными параметрами и с разными условиями поставки.

Главная особенность товарных аукционов НТБ — гибкость настройки под каждого заказчика и простой допуск участников к торгам. Заказчик аукциона определяет стартовую цену, объем, лот, шаг цены и т.д., а участники конкурируют между собой, улучшая цену своих заявок и увеличивая их объем. По окончании аукциона автоматически заключается биржевая сделка купли-продажи товара на условиях стандартного договора, поставка и оплата которой осуществляется вне биржевой инфраструктуры.

Предполагается, что сделки будут заключаться со сроком поставки через 15 дней и 45 дней с отгрузкой пшеницы с использованием автотранспорта и железнодорожного транспорта соответственно. При этом сельхозтоваропроизводители и трейдеры, которые продают зерно, смогут использовать элеваторы в разных регионах с учетом публичного железнодорожного тарифа, объявляемого ОЗК.

То есть, возвращаясь к вопросу, для кого это нужно: для ОЗК и их контрагентов — сельхозтоваропроизводителей и трейдеров (кто скупает зерно, аккумулирует партии, чтобы дальше продавать экспортерам) биржевые аукционы позволят покупать и продавать зерно на прозрачных условиях, а для сельхозтоваропроизводителей и трейдеров — ещё и улучшить свои возможности по продаже зерна, получить предсказуемый рынок сбыта с низкими коммерческими рисками.

- Какие объемы могут проходить на аукционах?

— Это, скорее, вопрос к ОЗК, потому что они как организаторы аукциона будут задавать объем, который они готовы купить. У коллег, насколько я знаю, довольно амбициозные планы. Они хотят, чтобы в перспективе это стало ключевым механизмом покупки ими зерна. Можно посмотреть на те объемы, которые ОЗК экспортирует, и от этого отталкиваться.

Основная проблема биржевого товарного рынка в том, что пока никак не удается приучить его участников к использованию биржевых механизмов. Это касается не только сельхозтоваров, а любых товарных позиций. И мне кажется, что аукционы — легкий и понятный продукт — будут востребованы, причем как покупателями, так и продавцами. По мере приобщения участников товарного рынка к бирже можно будет добавлять к биржевым торгам те сервисы, которые давно востребованы на финансовом рынке, например, гарантии исполнения обязательств, более активно развивать деривативы на с/х товары.

- Несколько лет назад биржа сообщала о хищениях зерна на элеваторах. Удалось ли справиться с такими случаями? Будет ли перезапущен механизм торгов, который применялся ранее?

— Мы сразу тогда сказали, что приостановили операции по форвардам и свопам с центральным контрагентом и оператором товарных поставок. Пока их не возобновляем, потому что не видим механизма, который позволит нам найти правильный баланс рисков.

Мы как инфраструктура привыкли и готовы работать с рыночными, кредитными рисками, готовы организовать торговлю с институтом центрального контрагента, в основе риск-менеджмента которого лежит обеспечение и понимание наличия предмета сделки, например, зерна соответствующего количества и качества. Но на товарном рынке вопрос надежного хранения по-прежнему не решен. Мы обсуждаем с крупными участниками и Минсельхозом различные варианты решения этой проблемы.

Пока мы предлагаем товарному рынку новые биржевые продукты, разнообразные торговые технологии и клиринг без центрального контрагента. Все, о чем мы говорили выше: расчет индикаторов, аукционы — и есть первые инициативы по перезапуску рынка.

- После истории с хищениями зерна Московская биржа резервировала средства. Как сейчас происходит получение возмещения? Что с теми деньгами, которые были зарезервированы?

— Мы продолжаем работать над получением возмещения по потерям, под которые были созданы резервы в финансовой отчетности, и вполне успешно. На днях мы получили страховое возмещение, 675 млн рублей. Это будет отражено в финансовых результатах биржи за второй квартал. Процесс занял несколько больше времени, чем мы предполагали, но важно, что есть положительный для нас результат. Мы работаем над получением возмещения по оставшейся сумме потерь, участвуем в процедурах банкротства.

- Несколько лет назад СМИ сообщали, что Московская биржа рассматривает возможность продажи Национальной товарной биржи — сообщения появились как раз после обнаружения случаев пропажи зерна. Имеются ли планы по продаже НТБ? Кто может выступать покупателем?

— Товарный рынок интересен для нас. НТБ является как раз той инфраструктурой, через которую мы реализуем наши планы на товарном рынке, и продавать ее не планируем.

Наша доля в капитале НТБ — 77%. Мы считаем, что все акционеры должны вносить свою лепту в развитие бизнеса, поэтому провели переговоры с теми миноритарными акционерами, которые последнее время не проявляли большого интереса к товарному рынку, чтобы выкупить их доли. При этом мы открыты к обсуждению партнерства с теми, кому интересно развитие товарного биржевого рынка и участие в капитале НТБ, но с сохранением нашего контроля в НТБ.

- Как вы оцениваете объемы торгов на рынке сахара? Что нужно, чтобы мотивировать участников рынка более активно выходить на биржевой рынок? Планируются ли новые инструменты на рынке сахара?

— Мы все время общаемся с участниками и привлекаем новых клиентов, в том числе и на рынок сахара. Пока объемы на этом рынке несколько меньше, чем мы рассчитывали. По-видимому, своё влияние на участников рынка сахара и их мотивацию к работе на бирже оказало и соглашение о заморозке цен на сахар, ставшее одной из мер госрегулирования цен на с/х товары. Сейчас соглашение о заморозке формально прекратило свое действие, но рынок продолжает держать его в уме. Тем не менее мы ждем, что произойдет оживление биржевых торгов сахаром, по мере чего появится возможность считать ценовые индикаторы на сахар и на их основе запускать производные финансовые инструменты.

- Будете ли вы учитывать на рынке сахара сложные моменты, с которыми биржа столкнулась на зерновом рынке?

— Мы уже их учли и сахарный рынок переформатировали.

Сахарный рынок первым перешел на новую технологию с клирингом через НРД, без центрального контрагента и участия оператора товарных поставок. После заключения биржевой сделки сахар отгружается с заводов производителей в рамках стандартного взаимоотношения покупателя и продавца. Здесь мы не отвечаем за сохранность товара, этого не требуется. Зато денежные средства в оплату купленного на бирже сахара проходят по счетам в НРД и используются в т.ч. как обеспечение исполнения обязательств контрагентами.

Эту же технологию мы применили для реализации поставки фьючерсов на пшеницу. Она же стала основой для аукционов ОЗК, но пока без клиринга НРД. С технологической точки зрения эти рынки для нас связаны, хотя они и имеют существенные различия, в т.ч. по объемам. На рынке пшеницы объемы принципиально выше, так как Россия является одним из крупнейших производителей и ведущим экспортером этого вида зерновых.

- Как биржа планирует развивать биржевую торговлю масличными культурами?

— У нас есть разные технологии того, как это может работать. Сейчас можно выделить два перспективных направления: вывод новых товаров на спот-рынок, в том числе в режиме аукционов без клиринга и с упрощенным доступом, и запуск фьючерсов на новые товары (в том числе, поставочных).

На рынке масличных есть крупные игроки, поэтому есть с кем "партнериться", мы это обсуждаем. Я думаю, мы пойдем от простого к сложному. Скорее, в начале это будут формы без оператора товарных поставок, а возможно и без клиринга. Но если мы увидим потребность участников в дополнительных инструментах и сервисах и будем понимать, как обеспечить сохранность товара, то будем готовы обсуждать с рынком разные варианты.

- Какие культуры масличных могут первыми появиться на торгах?

— Соя выглядит наиболее перспективной, мы видим именно там интерес участников.

- Планируете ли запускать биржевые торги минеральными удобрениями?

— Мы готовы расширять линейку товаров. Если мы будем видеть интерес участников, будем понимать, кто выступает нашим партнером, то будем готовы предложить новые инструменты. Мы всегда идем за потребностями клиентов.

- Вы объявили с ВТБ о разработке инфраструктуры по торговле квотами на выбросы? Готовы ли российские предприятия к появлению таких инструментов? Что предстоит сделать? Во сколько оценивается возможный объем рынка? Когда начнется торговля?

— Пока нет даже законодательства, хотя оно довольно быстро разрабатывается. Мы считаем, что это перспективный рынок, и он довольно активно работает в Европе, в США, в азиатских странах, даже у наших соседей — например, в Казахстане.

Для нас это важно, не потому что это "хайп", а потому что это часть нашей стратегии. В 2019 году мы присоединились к глобальной инициативе "Биржи за устойчивое развитие", активно развиваемся в этом направлении, расширяем биржевые инструменты ESG-финансирования. В частности, сектор "зеленых" и "социальных" облигаций.

История торговли квотами является гармоничным продолжением. Мы со своей стороны готовы предоставить свою инфраструктуру для заключения сделок, проведения клиринга и расчетов. На Западе торговля квотами происходит в трех видах: на первичном рынке, где квоты распределяются, на вторичном рынке — в виде обращения квот, а также торговля деривативами на них. Мы считаем, что наш опыт и технологии позволяют предложить эффективные решения для всех этих видов торгов квотами.

Об этом мы и подписали соглашение с ВТБ. Как крупный участник финансового рынка и банк с большим количеством клиентов ВТБ заинтересован в развитии этого рынка и создании инфраструктуры. Основной для нашего соглашения стал взаимный интерес, и я рассчитываю на наше совместное продвижение.

С учетом зарубежных аналогов и масштабов российской экономики мы говорим про появление нового большого рынка, хотя это и не вопрос завтрашнего дня.

- Хотелось бы несколько вопросов задать о валютном рынке. В связи с удлинением торгов валютой не стоит ли установить несколько точек фиксации курса в течение дня для определения официального значения? Интересно ваше мнение.

— Официальный курс определяется Банком России по итогам торгов на Московской бирже в период с 10.00 до 11.30. В этот период на валютном рынке проходит большой объём сделок, что позволяет сформировать репрезентативный рыночный курс. Я не слышал про планы Банка России как-то поменять методику установления официального курса.

В 12.30 мы считаем еще и фиксинг, который тоже является очень важным индикатором на валютном рынке: он используется, например, в биржевых и внебиржевых деривативах, во внебиржевых конверсионных сделках, и торгуется у нас как отдельный инструмент. Мы также не планируем менять его методику.

Утренние торги на валютном рынке запустились очень успешно. У нас на первые три часа (с 7.00 до 10.00) приходится до 10% объема дневных торгов, что существенно превосходит наши изначальные ожидания. Несмотря на это, пока мы не видим необходимости что-то менять с точки зрения определения индикаторов валютного рынка.

- Недавно Набсовет биржи утвердил параметры проведения дискретного аукциона на валютном рынке в новой редакции. Можете рассказать, что нового появится? Касается ли это снижения волатильности, а точнее, резких скачков на ранних утренних торгах?

— Дискретный аукцион — это инструмент, который позволяет определить рыночную цену в условиях серьезного дисбаланса спроса и предложения. На валютном рынке это инструмент Банка России, поскольку традиционно центральные банки во всем мире — главные операторы и регуляторы денежно-валютных рынков. Дискретный аукцион используется в самых крайних экстремальных случаях и только по решению Банка России. Пока дискретный аукцион ни разу не применялся на валютном рынке Московской биржи, несмотря на все всплески волатильности за предыдущие полтора года, что отражает очень низкую вероятность применения этого механизма.

В новую редакции методологии дискретного аукциона вносятся небольшие технические изменения, которые не меняют сути инструмента.

На биржевом рынке существуют и другие инструменты минимизации рисков высокой волатильности. Например, при запуске ранних торгов на валютном рынке был введен механизм ограничения исполнения рыночных заявок. Данный механизм также успешно работает и на фондовом рынке. Такое "ограничение агрессивности" позволяет минимизировать необусловленные рыночными условиями отклонения цены и уберегает участника от возможной ошибки на "тонком" рынке, например, при его открытии ранним утром.

Мы также обсуждаем с участниками рынка и с регулятором дополнительные механизмы минимизации рисков излишней волатильности в условиях низколиквидного рынка: скорректировать алгоритм контроля агрессивности или предложить новые инструменты — например, аукцион открытия.