МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ, Антон Мещеряков. Пандемия повлияла на привычки россиян: многие граждане распробовали покупки онлайн, стали активно пользоваться доставкой товаров. Но есть и другие тренды: например, из-за закрытых в результате пандемии границ многие россияне остаются дома и решают за это время провести ремонт. Подобные изменения не могли не затронуть сервис для размещения объявлений "Авито". Что покупают и продают россияне, о тенденциях на рынке труда и планах компании в интервью агентству "Прайм" рассказал гендиректор "Авито" Владимир Правдивый.

- Если судить по сервисам "Авито", видите ли вы изменения потребительском поведении россиян по сравнению с пандемийным 2020 годом? И какие тренды отмечаете среди продавцов?

— Основные изменения произошли в прошлом году, но и сейчас эти тренды актуальны. Во время пандемии, когда возможности продавать в офлайне не было, к предпринимателям пришло понимание, что крупные онлайн-площадки — удобный канал для ведения бизнеса. Тогда на платформу перебрались совершенно разные бизнесы: от производителей мебели до владельцев кофеен. Переток из офлайна в любом случае произошел бы, но пандемия ускорила его года на три.

Если говорить об изменениях в предпочтениях граждан, люди стали еще больше ценить выгодную сделку. Безусловно, свою роль здесь сыграла экономическая ситуация: на фоне стремления сократить расходы и выгодно купить что-то на короткий промежуток времени мы наблюдаем возросшую активность между покупателями и продавцами, как в сделках купли-продажи, так и в обмене. Наши сограждане стали рациональнее относиться к выбору товаров: молодые люди стремятся потреблять осознанно, а миллионы других россиян — сэкономить семейный бюджет.

Кроме того, мы видим, как растет популярность удаленной сделки. Исторически наша площадка ассоциировалась с очным форматом, когда продавец и покупатель встречаются, чтобы передать деньги и товар. Но сегодня мы предлагаем пользователям доставить то, что они хотят продать или купить, и наблюдаем, как междугородняя доставка набирает обороты и проникает в мелкие города. И это общенациональный тренд, не только наш. Растет и популярность пунктов выдачи заказов: покупатели хотят получить товар близко к дому в любое время, без необходимости подстраивать график под визит курьера.

- Какие самые необычные товары продавцы выставляли на продажу на ваших сервисах в прошлом году?

— В прошлом году на "Авито" можно было найти много всего необычного, например, советские ретронастолки ручной работы и сити-фермы по выращиванию микрозелени. Весной 2020 года на платформе был повышенный спрос на компьютеры, рабочие столы и спортивные товары — на все, что помогало работать, учиться и тренироваться в изоляции. Тогда же мы наблюдали бум спроса на домашних животных и комнатные растения, интерес к последним по сравнению с 2019 годом подскочил более чем вдвое. А котят и щенков в самый жесткий период изоляции на нашей площадке покупали на 30% чаще, чем в первом квартале 2020 года — со счетом в пользу котиков.

- А сейчас что покупают?

— Сегодня в списке набирающих популярность "ковидных" трендов — рост спроса на услуги по ремонту, строительные товары и товары для дома. Россияне стали больше времени проводить дома, а путешествия заменили поездками на дачу. Естественно, люди вкладываются в обустройство квартир, домов и дач: по нашим оценкам, в ближайшие три-четыре месяца ремонт планируют две трети россиян.

Еще могу отметить, что в первом квартале вырос спрос на готовый бизнес, на 10% по сравнению с окончанием 2020 года. Вообще, предложение и спрос в категориях "товары для бизнеса" и "готовый бизнеса" — своеобразный барометр состояния отраслей экономики в отдельных городах и регионах. В январе-марте наибольшее внимание предпринимателей вызвали интернет-магазины, здесь спрос вырос на 31%. Причем всплеск интереса к онлайн-магазинам произошел во многих крупных городах, а наиболее востребованными они оказались у предпринимателей из Тольятти и Ижевска: в обоих городах спрос подскочил в 2,4 раза по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

- Какие тенденции вы можете отметить на рынке труда в этом году?

— Рынок труда — наиболее гибкий индикатор состояния экономики и ожиданий работодателей. Когда началась пандемия, он существенно просел, но так же быстро восстановился. Мы видим это по растущему количеству вакансий: сейчас на наших сервисах их более 600 тысяч, причем существенную часть, порядка 400 тысяч, размещает малый и средний бизнес, наиболее чувствительный к состоянию экономики. С точки зрения предложения услуг, число объявлений от частных исполнителей за год выросло на 20%. Сейчас у нас представлено порядка 2 миллионов объявлений от специалистов и компаний в сфере услуг.

Если говорить о тенденциях на рынке труда, то это, конечно, удаленный наем, а еще набирают популярность вакансии с гибким графиком. Количество вакансий со свободным графиком также увеличилось, на 89% за год, равно как и число откликов на них — на 61%. Также мы наблюдаем появление нового формата — подработки. Такая частичная занятость позволяет заказчикам наращивать мощность в периоды пиковой нагрузки, а исполнителям — получить дополнительный источник заработка. Этот формат требует тонкого регулирования, поскольку находится в пограничной зоне между самозанятостью как оказанием услуг и полной занятостью. Регулирование должно следовать за появлением новых форматов в бизнесе.

- Сколько конкретно в вашей компании сотрудников работает удаленно, или уже все вернулись в офисы?

— Уже больше года наша команда работает в удаленном режиме, причем без потери эффективности. После снятия карантинных ограничений часть сотрудников вернулась к работе в офисе, но мы строго следим за соблюдением мер безопасности: в офисе одновременно могут находиться не более 30% сотрудников.

- Можете ли раскрыть финансовые показатели "Авито" за 2020 год? Какие у вас прогнозы на этот год?

— Мы ограничены в раскрытии финансовых показателей, но могу сказать, что мы очень довольны темпами постковидного роста. Растем быстрее, чем в 2018-2019 годах, и по темпам опережаем большинство крупных мировых классифайд-площадок (ресурсы с объявлениями — ред.), которые растут в среднем на 12-15% в год. В целом за прошлый год количество объявлений на "Авито" выросло на 23%, до 73 миллионов c 59 миллионов.

- Какую динамику показывают платные услуги?

— Доля платных услуг растет, в том числе и из-за того, что за последний год ускорился приток бизнеса на "Авито", а компании, в отличие от частных пользователей, платят за размещение предложений на площадке. В товарах GMV (Gross merchandise value, оборот от продаж — ред.) B2C-сегмента (Business to consumer, для потребителей — ред.) растет в два раза быстрее, чем у частных пользователей, C2C-сегмента.

Но, конечно, и частные пользователи вносят свой вклад как значительная часть аудитории площадки. В этом сегменте самая популярная платная услуга по количеству ее заказов на платформе — поднятие объявления в выдаче. Количество тех, кого мы называем "бизнесом и профессиональными пользователями" в мае 2021 года превысило 1,2 миллиона.

- Как компания планирует развиваться: планируете ли запуск новых сервисов, новых категорий товаров и услуг?

Мы расширяем географию доставки для частных пользователей и бизнеса, развиваем необходимую логистику за счет привлечения новых логистических партнеров.

Еще одно важное направление с точки зрения пользовательского опыта — расширение сотрудничества с государственными сервисами, поскольку в нашей стране уровень развития цифровых инструментов государства очень высок. Мы видим необходимость в интеграции с сервисами Федеральной налоговой службы, ЕСИА (портал "Госуслуг" — ред.), в сотрудничестве с центрами занятости.

- Сейчас довольно часто обсуждается вопрос о защите персональных данных. Видите ли вы риски усиления регулирования в этой сфере?

— Для нас тема защиты персональных данных и обучения пользователей бережному отношению к ним очень важны. Но здесь необходимо учитывать природу классифайдов. "Авито" — это электронный каталог объявлений. Наши пользователи могут размещать и искать на площадке предложения о товарах, услугах и вакансиях. В составе объявлений и профилей пользователей могут содержаться персональные данные, которые пользователи самостоятельно размещают в открытом доступе. Распространение пользователем своих персональных данных на сервисах объявлений осуществляется им исключительно для получения услуг сервиса объявлений. Никаких других целей — например, последующее использование персональных данных третьими лицами — такое распространение не имеет.

Важная составляющая обеспечения безопасности пользователей — обучение, и мы проводим масштабные информационные кампании о правилах поведения в онлайн-среде. Поскольку многие пользователи начали осваивать интернет-платформы совсем недавно, нам предстоит научить их тому, как использовать их правильно. Мы активно создаем инструменты, блокирующие доступ к данным пользователей и другие возможности обмана, содействуем государству в законодательных инициативах, позволяющих сделать онлайн более безопасным. К примеру, сейчас разрабатываем предложения по повышению эффективности блокировки и недопущению регистрации мошеннических доменов, паразитирующих на известных брендах.

- Российские власти также много говорят о перспективах использования биометрии в повседневной жизни. В зарубежных странах такие технологии уже активно используются и в онлайн-торговле. Вы планируете в обозримом будущем применение подобных инструментов?

— С развитием биометрии как способа аутентификации в государственных сервисах, когда она станет обыденностью для россиян, мы, конечно, пойдем в этом направлении. Пока у нас нет планов проактивно развивать сервисы биометрии.

- Другое предлагаемое изменение — регулирование экосистем, в частности, об этом задумался Банк России. Как это может отразиться на вашей работе?

— Развитие крупных экосистем — объективная реальность, и само по себе оно не является проблемой, мы видим этот тренд и в других странах. Но есть системообразующие платформы, которые обладают особой рыночной властью за счет масштабного доступа к пользователям и их данным и являются точкой входа в многочисленные цифровые продукты. Ими могут быть поисковые платформы, социальные сети, операционные системы, цифровые банковские сервисы. Поскольку такие платформы имеют контроль над доступом к нескольким рынкам сразу и оказывают серьезное влияние на поведение пользователей, они могут использовать свое доминирование на ключевом рынке для продвижения собственных сервисов в ущерб конкурентам и, что немаловажно, предлагать пользователю свои продукты, ограничивая свободу выбора. Внимание регулятора должно в первую очередь быть направлено на таких игроков.

Например, в июне объектом разбирательства стала одна из крупнейших мировых экосистем — Facebook. Компанию обвиняют в том, что, собирая огромные массивы данных с бизнесов — которые вынуждены их отдавать, чтобы иметь доступ к пользователям, — она использует их для развития собственных конкурирующих сервисов, например, маркетплейса. Это в чистом виде злоупотребление глобальной экосистемой своего монопольного положения.

Другой пример: антиконкурентные практики поисковых платформ — приоритезирование в поисковой выдаче собственных сервисов в ущерб конкурентам. Подобные примеры уже были предметом антимонопольных расследований в Европе, США, Турции, Южной Корее. В данный момент ФАС рассматривает дело о злоупотреблении "Яндексом" своим доминирующим положением на рынке поиска в России. Мы считаем это важной для индустрии проблемой, заслуживающей пристального внимания.