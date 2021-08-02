МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В столице уделяется особое внимание экологии — для ее улучшения работают подразделения в разных сферах, меняется законодательство, вкладываются немалые средства. О том, какова роль в этом процессе городского оперштаба по пресечению незаконной деятельности предприятий, кому жаловаться на качество воздуха и как на него повлияла летняя жара, рассказал агентству "Прайм" замруководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Денис Алексеев.

- Осенью 2020 года был создан Городской оперативный штаб по пресечению незаконной деятельности предприятий, вызывающей загрязнение воздуха и неприятные запахи. Какова структура Штаба, кто вошел в его состав и какие его основные задачи?

— Штаб — не новая организация: он был создан осенью прошлого года по поручению заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства П.П. Бирюкова. В него вошли подразделения из различных ведомств — надзорные и территориальные органы власти города и подведомственные организации, МЧС России по Москве, ресурсоснабжающие организации.

Штаб необходим для оперативного обмена информацией и принятия мер в рамках компетенции каждой организации, объединения их технических возможностей и проведения мероприятий в отношении нарушителей природоохранного законодательства.

И, конечно, главная задача Штаба — оперативное реагирование на сигналы жителей столицы о неприятных запахах и загрязнении воздуха, выявление и пресечение незаконных выбросов в атмосферу. Для этого, в том числе, проводим комплексные проверки предприятий, по итогам которых виновные привлекаются к ответственности. Работаем с организациями и профилактически, разъясняем, в чем их ошибки, если они есть, чтобы в последующем их уже не допускали.

- Расскажите о результатах работы Штаба и как идет реагирование на сообщения жителей о запахах или качестве воздуха?

— Штаб работает ежедневно, на постоянном контроле находятся 44 района города. Другие территории также не остаются без внимания — состояние атмосферного воздуха столицы контролируют автоматические станции контроля загрязнения атмосферы и передвижные экологические лаборатории.

C начала работы Штаба — то есть, с ноября 2020 года по настоящее время — поступило более 2 тысяч официальных обращений от жителей с жалобами на запах или качество воздуха, в том числе в соцсетях. Специалисты Штаба анализируют все обращения, которые поступают через официальные каналы Правительства Москвы ("горячая" линия, официальный портал мэра Москвы).

Но и другие сигналы граждан не остаются без внимания. Для выявления жалоб и инцидентов по загрязнению воздуха запущена круглосуточная служба, которая мониторит сообщения в соцсетях, тематических группах и чатах в круглосуточном режиме, проводит оперативные рейды с привлечением передвижных лабораторий "Мосэкономониторинга". С начала 2021 было проведено более 1 тысячи рейдов, в ходе которых проверили свыше 700 городских территорий.

В работе задействуются оперативные дежурные и круглосуточная служба МЧС. При необходимости проводятся внеплановые проверки объектов регионального экологического надзора с участием межрайонной природоохранной прокуратуры и правоохранительных органов. В 2021 году оперштаб провел проверки 24 организаций, по которым поступали жалобы от жителей. Прежде всего, это территории и объекты, расположенные в промзонах. По итогам было выявлено более 86 правонарушений, касающихся загрязнения воздуха и неправильного обращения с отходами. Провели расследования, после чего были вынесены штрафы на сумму 5 697 000 рублей.

- Какие меры реализуются в Москве для снижения неприятных запахов и загрязнения воздуха?

— Улучшение качества воздуха в Москве — одна из важных задач городских властей. На данный момент в полном объеме реализуются меры в области снижения выбросов от автомобилей, реконструируются промзоны, модернизируются промышленные предприятия.

С 2012 года ведется реконструкция крупнейших в мире очистных сооружений — Курьяновских и Люберецких. Ключевая цель — исключить неприятные запахи на прилегающих к ним территориях. Благодаря реконструкции Курьяновских очистных сооружений с 2010 года в среднем в 6,7 раза снижена предельно допустимая максимальная разовая концентрация сероводорода.

Для Москвы огромную роль играет снижение промышленных выбросов в атмосферу. С 2011 года начата масштабная модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода, которая стала условием сохранения предприятия в черте города. Это позволило вдвое снизить средние концентрации сероводорода.

В результате на 90% снизилось поступление дурнопахнущих веществ в атмосферу, что помогло в значительной степени решить проблемы с запахами в 14 районах города.

Модернизируются и объекты энергокомплекса — там внедряют современные парогазовые установки, реализуют меры по экономии энергии и сокращению выбросов загрязняющих веществ. Благодаря этому, выбросы загрязняющих веществ от объектов энергетики снизились с 2010 года на 11 %.

- Стало ли меньше за последние годы загрязнений от транспорта?

— Это особая тема для нас. Власти Москвы в целях борьбы за улучшение экологии пересмотрели подход к развитию общественного транспорта с акцентами на электрические виды. Был обновлен грузовой и автобусный парк в пользу моделей улучшенного экологического класса (не ниже 4-5-го), ограничено движение грузового транспорта.

С грузовиками вообще отдельная ситуация. В Москве был введен грузовой каркас, упорядочивающий их движение в черте города, налажен контроль качества моторного топлива. Строятся новые дороги, позволяющие большегрузам перемещаться в объезд столицы.

Благодаря этим мерам за период с 2011 по 2020 год валовые выбросы вредных веществ от автотранспорта снизились на 64%, а концентрации основных загрязняющих веществ вблизи автотрасс снизились до 3-х раз.

- Могут ли жители сами следить за состоянием воздуха столицы?

— Да, могут. Для контроля качества атмосферного воздуха на территории города существует Единая система экологического мониторинга, которая действует в реальном времени. Ее основа — сеть автоматических станций, которые круглосуточно измеряют содержание в воздухе основных загрязняющих веществ. Результаты этих измерений доступны в режиме онлайн на сайте "Мосэкомониторинга".

- В какие периоды качество столичного воздуха ухудшается — в течение суток и всего года? Правда ли, что наиболее грязный воздух летом, в периоды сильной жары?

— Хуже всего ситуация с качеством воздуха обстоит в вечерние и утренние часы. После полудня воздух у поверхности земли несколько очищается, но на пике жары и солнечного облучения при большом количестве углеводородов в городской атмосфере активно образуются вторичные загрязнители. Самый токсичный из них — озон. На фоне гипертермии воздействие озона может ухудшить самочувствие многих людей. Поэтому в период с 15 до 18 часов желательно минимизировать пребывание на открытом воздухе. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями сердца и легких, а также детей.

Нынешнее аномально жаркое лето тоже сказалось на качестве атмосферного воздуха. Высокие температуры препятствовали рассеиванию вредных веществ, особенно в ночные часы. Специалисты фиксировали повышенные загрязнения — преимущественно вблизи трасс и магистралей. Но в целом превышение показателей было незначительным.