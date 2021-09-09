МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Организация лотерей в России — дело государственное: Минфин и Минспорт выступают в роли организаторов, проводятся лотереи под контролем ФНС, а отчисления от лотерейной деятельности направляются в бюджет на развитие спорта. Сколько денег получает государство от лотерей в виде отчислений, кто за этим следит, что можно на них построить, какими бывают выигрыши и как тратят деньги победители, рассказала агентству "Прайм" Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital (принадлежит бизнесмену Армену Меружановичу Саркисяну), частью которого является "Столото". Беседовала Наталья Карнова.

- Почему "Столото" стало генеральным партнером форума "Россия — спортивная держава"? Насколько это для вас важно с учетом того, что доходы от лотерей идут на развитие спорта?

— Начну с того, что сегодня лотереи — это надежный партнер государства и значимый источник пополнения бюджета. На отчисления от нашей деятельности строятся спортивные объекты, проводятся значимые мероприятия, развивается спорт высших достижений. Таким образом, лотереи вносят значимый вклад в увеличение продолжительности и улучшение качества жизни россиян. И конечно же, нам очень важно участие в таких мероприятиях, как форум "Россия — спортивная держава", ведь это основная площадка для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в России.

- Вы сказали, что отчисления от лотерей идут на поддержку спорта. А как государство контролирует деятельность лотерей с точки зрения прозрачности налоговых отчислений?

— Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами лотерей в рамках Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О лотереях" выступают Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором Федеральной налоговой службы, осуществляемым в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1012 "О федеральном государственном контроле (надзоре) за проведением лотерей", и на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р и от 14.09.2009 № 1318-р в целях поддержки развития физической культуры и спорта, а также в целях поддержки развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. С 2021 года "Столото" также является членом налогового мониторинга, взаимодействуя с ФНС через единое цифровое пространство. Таким образом, с этого года деятельность "Столото" контролируется государством еще и в онлайн-режиме в рамках системы налогового мониторинга. Участниками мониторинга являются уже несколько сотен крупнейших российских компаний, в числе которых "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Новатэк", РЖД, "Аэрофлот" и многие другие.

- Оцените объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ. Насколько это сравнимо с суммами, выделяемыми на спорт государством?

— Как я сказала выше, государственные лотереи проводятся в целях поддержки развития физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Так, за 2020 год целевые отчисления от лотерейной деятельности в бюджет РФ составили в 2,4 млрд рублей. Но есть и прочие отчисления, включая налоги и cборы — в прошлом году все это в совокупности составило более 6,6 млрд рублей.

Для сравнения, на финансирование строительства объектов для занятия физкультурой и спортом из бюджета в этом году будет направлено 2 млрд рублей. Уверена, что 2,4 млрд рублей наших прошлогодних целевых отчислений от продажи лотерейных билетов внесут соразмерный вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта и улучшение качества жизни россиян. Накопительный объем целевых отчислений на конец июня 2021 года превысил 16,3 млрд рублей. А в целом в бюджеты разных уровней на конец первого полугодия текущего года от лотерейной деятельности поступило уже более 33,4 млрд рублей отчислений в виде налогов и сборов (включая целевые отчисления).

- Суммы немалые. А сколько объектов спортивной инфраструктуры можно построить на эти деньги?

— Ну, например, по данным Минспорта, на строительство шести региональных центров по хоккею в 2021-2023 годах выделено 2,3 млрд рублей. 23 крытых футбольных манежа обойдутся в 8,3 млрд рублей, 26 крытых катков с искусственным льдом — в 3,8 млрд рублей. На 134 физкультурно-оздоровительных комплекса выделят 22,2 млрд рублей. Отчисления от государственных лотерей продолжат вносить значимый вклад в реализацию данных проектов.

- А какие суммы в бюджет были направлены в текущем году?

— Несмотря на ковид-турбулентность государственные лотереи продолжают наращивать отчисления в поддержку отечественного спорта. На эти цели за первое полугодие 2021 года в бюджет РФ было перечислено 1,4 млрд рублей целевых отчислений, а общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) за первые шесть месяцев текущего года от лотерейной деятельности составил 3,8 млрд рублей.

- Можно ли ожидать, что в перспективе доходы от лотерей станут основным (или приоритетным) источником средств на развитие физической культуры и спорта?

— Надежное партнерство государства и лотерей уже вылилось в устойчивое финансирование отечественного спорта и физической культуры, ведь объем отчислений от лотерейной деятельности ежегодно растет. А это в свою очередь говорит о том, что повышается и уровень доверия россиян к участию в лотереях, так как есть понимание, на что идут деньги, потраченные на покупку билетов. В рамках 10-летней стратегии развития физкультуры и спорта ожидается рост доходов от лотерейной деятельности как приоритетное направление по развитию экономической модели физической культуры и спорта. Мы надеемся, что развитие онлайн-продаж, которое еще больше простимулировала пандемия, поможет достичь этой цели.

- А через какие каналы вы ведете продажи? Как используете возможности по распространению лотерей, которые может предложить крупный бизнес?

— Сегодня "Столото" работает с крупным ритейлом в 85 субъектах России с распространением в более чем 100 000 точек продаж, в 45 000 из которых можно получить выигрыш. Мы активно сотрудничаем с такими партнерами, как Почта России, Ростелеком, "Детский мир", "Пятерочка", "Перекресток", "О'КЕЙ", "Магнит", Spar, "Ароматный мир", "Связной", "Мегафон", "Билайн", МТС, сети АЗС "Лукойл" и "Газпром нефть" и т.д. Почта России наиболее популярна у наших клиентов. Интересно, что победитель, выигравший 334 млн рублей, которого мы искали несколько месяцев, купил билет именно там.

Но и ритейлу сотрудничество с нами выгодно — это увеличивает размер среднего чека и способствует росту лояльности покупателей. Кроме того, возможны совместные акции, в том числе, для повышения мотивации персонала. Сотрудничаем мы с малым и средним бизнесом — при поддержке "Столото" уже создано более 10 тысяч рабочих мест.

- Используете ли вы в своей деятельности IT-решения от крупных международных компаний? Какие? Как это позволяет улучшить функционал и производительность работы системы?

— "Столото" сегодня является одним из лидеров по цифровизации, мы входим в топ-10 мировых лотерейных компаний по онлайн-продажам. Наша цифровая архитектура очень похожа на ту, что используется в банках и страховом бизнесе — это, по сути, такой же "финтех". Несмотря на то что, как и прежде, в проведении лотерей используются лототроны, генератор случайных чисел и бочонки (например, в "Русском лото" — прим.), сам пользовательский опыт диджитализирован.

На сегодняшний день ИТ-ландшафт "Столото" насчитывает более 140 систем, включая решения от крупнейших международных компаний, таких как SAP, SAS, Oracle, в сутки проводится более 500 тиражей, а собственная процессинговая система, являющаяся технологическим ядром компании, может обработать до 800 финансово значимых транзакций в секунду.

- Расскажите, как "Столото" борется с мошенниками, есть ли ноу-хау, либо используете проверенные технологии от известных компаний?

— Вы затронули важную тему — мошенников хватает, как и в любом другом бизнесе, осуществляющем свою деятельность в онлайне. Для "Столото" как крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей безопасность участников всегда стоит во главе угла. Что касается типографских лотерейных билетов, контроль за печатью, распространением и формированием базы проданных и выигравших билетов — многоуровневый. То есть такие билеты проходят проверку на достоверность как до поступления в продажу, так и по факту их предъявления победителями. Если же говорить про онлайн-сегмент, защита ведется в режиме 24/7, 365 дней в году совместно с правоохранительными органами и партнерами. Только по итогам первого полугодия 2021 года заблокировано около 7500 мошеннических ресурсов, замаскированных под государственные лотереи и таким образом нелегально использующих не только сам бренд "Столото", но и доверие россиян к лотереям. Среди заблокированных ресурсов мошеннические сайты, мобильные приложения, фейковые аккаунты и группы в социальных сетях, а также почтовые адреса, с которых отправлялись так называемые фишинговые письма. Всего с 2017 года специалисты "Столото" выявили почти 50 тысяч подобных нелегальных ресурсов и уведомили регуляторов.

Но и самим участникам лотерей нужно знать ключевые правила, чтобы не попасться на удочку мошенника. Два главных: первое — нельзя выиграть, не купив билет, и второе — государственные лотереи никогда не просят плату за получение выигрыша. Безусловно, следует придерживаться элементарной цифровой гигиены, обращать внимание на имя домена в адресной строке: у мошенников оно очень похоже на оригинал, но все же отличается хотя бы на один символ. Не переходить по ссылкам, обещающим бесплатные билеты или уведомляющим о выигрыше в лотерее, где вы не принимали участие. Обращайте внимание на предупреждения вашего браузера о переходе на сомнительный ресурс, а лучше добавьте официальный сайт распространителя гослотерей в закладки.

- Используете ли вы бренд легендарного советского "Спортлото", насколько правильно считать вас его преемниками?

— Можно смело говорить, что "Столото" продолжает традиции легендарного советского "Спортлото", ведь сегодня, как и в советское время, государственные лотереи проводятся в поддержку спорта. Лотереи СССР обеспечили до четверти бюджета летней Олимпиады-80 в Москве и позволили построить и реконструировать спортивные сооружения по всему Советскому Союзу. В числе таких сооружений спорткомплекс "Олимпийский", стадион в Лужниках, гребной канал и велотрек в Крылатском, бассейн "Чайка" в Москве, стадионы им. Кирова и им. Ленина в Ленинграде, а также стадионы, дворцы спорта и базы для подготовки спортсменов в Минске, Киеве, Харькове, Одессе, Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Алма-Ате и т.д. Во многих из них и сейчас проходят знаковые мероприятия.

Важно отметить, что "Спортлото" стало еще и настоящим культурным феноменом своей эпохи. Этой лотерее посвящали песни Владимир Высоцкий и Михаил Боярский, а режиссер Леонид Гайдай снял один из самых кассовых фильмов того времени — "Спортлото-82".

Сейчас в нашем портфеле все те же лотереи, которые проводятся по тем же алгоритмам, в случае со "Спортлото" — это "Спортлото "4 из 20", "Спортлото "5 из 36", «Спортлото "6 из 45", «Спортлото "7 из 49". В целом сегодня под брендом "Столото" распространяются все популярные в мире форматы лотерей в том числе моментальные и числовые. Если говорить про отдельные лотерейные бренды, пожалуй, на первом месте по популярности у россиян всеми любимое "Русское лото" — поучаствовать в нем можно как при помощи традиционного бумажного билета, так и в онлайн-формате.

- Каков размер вашего призового фонда? Кто контролирует выплату выигрышей и безопасность победителей?

— Совокупный разыгранный призовой фонд в государственных лотереях уже превышает 145 млрд рублей. Проведение розыгрышей и выплата выигрышей происходят строго под контролем государства. Это, наравне с прозрачностью и честностью розыгрышей, доступностью и защищенность билетов, а также постоянным ростом числа победителей, является залогом роста популярности лотерей у населения и доверия к ним. По закону, выигравший в лотерею может сохранить анонимность либо раскрыть имя и личные данные. Большинство делают именно так, поскольку раскрытие личности — хорошая страховка для защиты от мошенничества и должностных преступлений. Ведь если все вокруг знают, что вы выиграли большую сумму, злоумышлять против вас опасно — закон на страже.

И хотя по закону мы и не обязаны это делать, как клиентоориентированная компания мы прикладываем все усилия, чтобы победители забирали свои выигрыши. По разным причинам победители не всегда обращаются за выигранными денежными средствами, в этом случае мы ищем их по всем доступным каналам, включая СМИ и точки продаж. Бывает, что за деньгами так и не приходят — например, человеку подарили на Новый год билет, а он про него просто забыл. В этом случае выигрыш в полном объеме перечисляется в бюджет государства. Кроме того, "Столото" помогает победителям разобраться с налогами: если вы выиграли до 4 тысяч рублей в год, ничего платить не нужно, а все обязанности по уплате налога с выигрыша от 15 тысяч рублей гослотереи берут на себя.

- Сколько россиян участвуют в лотереях? В каких регионах они наиболее популярны?

— В России по итогам 2020 года участвуют в лотереях около трети взрослого населения, это немного по сравнению с 70-ю процентами во времена СССР, но число участников постоянно растет. Исторически самыми активными участниками государственных лотерей являются жители Москвы и Санкт-Петербурга, за ними идут республики Татарстан и Башкортостан, Краснодарский край, Свердловская область. В перечисленных регионах и побед, соответственно, больше. По статистке "Столото", мужчины чаще становятся победителями, но у женщин более крупные выигрыши. Собирательный образ победителя с выигрышем более 1 млн рублей — это мужчина или женщина средних лет. Чаще выигрывают представители "рядовых" профессий — водители, слесари, продавцы, повара, но и бизнесмены среди победителей встречаются. Это ни о чем не говорит — просто первых больше.

- Немного подробнее расскажите о победителях: каков шанс выиграть в лотерею и какая сумма выигрыша наиболее вероятна? Как часто выпадают миллионные выигрыши, и кто становится их обладателем?

— Еженедельно благодаря "Столото" в России появляется около 20 новых лотерейных миллионеров, а выигрышными становятся более 3 млн билетов. В призовой фонд направляется от 50% до 70% от продажи билетов. В среднем победители гослотерей, распространяемых под брендом "Столото", выигрывают около 2,5 млрд рублей в месяц. Более 6 тысяч человек уже выиграли свыше миллиона рублей. Собственно, цифры говорят сами за себя..

- И на что, по вашим данным, люди тратят выигранные деньги? Вы за этим следите?

— Отдел по работе с победителями продолжает общаться с счастливчиками и после выплаты выигрышей. По закону выигрыш выплачивают через 180 дней, за это время билет проходит проверку, а победитель — идентификацию, предусмотренную №115-ФЗ при выигрыше от 15 тыс. рублей. За этот срок вероятность совершения импульсивных трат уменьшается, люди начинают здраво оценивать свои потребности. В первую очередь гасят кредиты, во вторую — покупают недвижимость, на третьем месте — поездки в путешествия. Несколько неожиданной является четвертая статья расходов — победители тратят выигранные деньги на зубы. Конечно, тратят и на другое — образование детей, благотворительность, медицина. Но мнение, что люди не умеют грамотно тратить выигрыш и попадают в неприятные истории — не более, чем миф. Россияне относятся к выигранным деньгам разумно и экологично, возможно, в силу менталитета.

Бывают, конечно, интересные траты. Например, одна из наших победительниц, выигравшая 500 млн рублей, купила соболью шубу, о которой мечтала всю жизнь, и в заветной обновке продолжала работать водителем трамвая. Зато тепло!

- И все же, от чего зависит вероятность выигрыша?

— Лотерейные технологии основаны на принципах математической вероятности, поэтому все выигрыши абсолютно случайны и выигрышную комбинацию не знает никто. Победителя выбирает его величество случай. Говоря по-научному, система построена на статистических и математических алгоритмах. Фортуна не смотрит ни на профессию, ни на доход, ни на образование — выигрывают как дворники, так и топ-менеджеры. Конечно, гарантировать выигрыш вам никто не сможет, но помните: для того чтобы выиграть, как минимум нужно купить лотерейный билет.

Топ-10 крупнейших выигрышей: