Российская экономика в последние недели живет в условиях "санкционного шторма", заметным последствием которого стали объявления иностранных компаний об уходе с рынка. Первой значимой сделкой стала продажа французской Societe Generale системно значимого Росбанка холдингу "Интеррос" Владимира Потанина. О том, как изменится работа банка после закрытия сделки, какие задачи ему ставит новый владелец, что будет с финансовым результатом банков на фоне санкций, как новая реальность скажется на выдачах ипотеки и кредитов в стране, а также в каких активах сейчас стоит хранить свои средства в интервью агентству "Прайм" рассказал глава Росбанка Илья Поляков. Беседовала Анастасия Сапрыкина.

- Могли бы вы рассказать подробности по сделке Societe Generale с "Интеррос"? Какая ее сумма и дополнительные условия?

— Сумму мы раскрывать не можем, но это коммерческая сделка — соглашение двух партнеров, которые друг друга давно знают и имеют длительный опыт сотрудничества в различных форматах.

С точки зрения важных условий сделки, первое — это преемственность топ-менеджмента Росбанка, это было важным условием для покупателя. В этой связи я продолжу возглавлять Росбанк, и вся команда топ-менеджмента, правления и основные ключевые менеджеры подтвердили свое желание продолжать работу и развивать Росбанк с новым акционером.

Второе — это сохранение статуса привилегированного партнера Societe Generale, это важный момент с точки зрения доступа к экспертизе группы и возможности поддерживать наших клиентов во внешнеэкономической деятельности.

- У Societe Generale на балансе были кредиты российским компаниям, планируется ли их передавать Росбанку в рамках этого партнерства?

— Нет, в рамках этой сделки никакой связи или дискуссий по кредитам на балансе Societe Generale в Париже не ведется и не было.

- Планируется ли ребрендинг Росбанка в связи со сменой акционера?

— Эта сделка происходила достаточно быстро, много вопросов еще пока остаются открытыми, мы над ними работаем. Название банка — Росбанк — переходит покупателю, который его придумал и создал, поэтому в этой сделке есть определенная эмоциональная окраска. Из логотипа Росбанка уйдет дополнение Societe Generaleпосле закрытия сделки.

В результате сделки никаких последствий для клиентов не возникнет, все будет максимально комфортно. Например, карты, которые выпущены со старым логотипом, не будут меняться — клиенты смогут продолжить ими пользоваться. Новые карты, которые будут выпускаться после закрытия сделки, будут уже выпускать без логотипа Societe Generale, но с логотипом Росбанка. Это пример про брендинг. Что касается банковских продуктов и услуг, для клиентов все останется по-прежнему — тарифы и условия обслуживания не будут меняться в связи со сменой акционера.

- Когда вы ожидаете получить одобрение регуляторов?

— В ближайшие недели.

- Апрель или май?

— Это зависит не только от нас, полагаю, что это конец апреля — середина мая.

- Какие изменения вы ожидаете от смены акционера и переход в группу крупного вашего клиента?

— Новый акционер хочет и сам просил менеджмент, чтобы мы продолжили придерживаться текущей стратегии развития Росбанка. Мы обязательно будем подчеркивать это в общении со всеми нашими клиентами. Компании группы "Интеррос", "Норильский Никель" всегда были важными клиентами для Росбанка, мы были опорным банком и с точки зрения расчетно-кассового обслуживания, и с точки зрения зарплатных проектов. Но мы не стали банком при промышленной группе, мы не собираемся меняться и продолжим развиваться как системно значимый банк в интересах всех клиентов.

Из важных стратегических задач, о которых мы уже говорили с "Интерросом", — это развитие цифровых проектов группы. Мы уже имеем большой опыт сотрудничества по различным проектам в области цифровых технологий, "Интеррос" очень много инвестировал сил и денег в развитие цифровых технологий, в первую очередь, цифровых финансовых активов. Проект Atomyze недавно первым получил лицензию на ЦФА, в этом проекте Росбанк интегрирован с платформой: все клиенты идентифицируются через Росбанк, и банк занимается расчетами для этого проекта. Эта связка в рамках видения "Интерроса" будет еще больше усиливаться, такие проекты будут приобретать еще большую важность в глазах нового акционера в сточки зрения стратегии.

- То есть платформа ЦФА будет передана Росбанку?

— Росбанк продолжит партнерствовать с Атомайз и будет дальше совместно развивать этот проект.

- Ожидаете ли вы отток клиентов в связи со сменой акционера?

— Не ждем. Думаю, что у нас будет возможность привлечь новых клиентов в новых областях — я уже получаю довольно много звонков и писем с такими предложениями. Так что мы не растеряем клиентов, а только увеличим их число по всем сегментам.

- После выхода из международной группы и присоединение к российской группе как вы оцениваете возможность попадания банка под санкции?

— Мы российский системно значимый банк, а санкционное воздействие теоретически может затронуть любой банк с любым составом акционеров. Мы все понимаем текущий контекст. Мы не ожидаем, что смена акционера может привести к таким дополнительным рискам.

- А "Интеррос" планирует на себя оформлять весь пакет акций или как-то их разводить?

— Условиями сделки предусмотрено приобретение "Интерросом" всех акций Societe Generale в Росбанке и наших страховых компаниях.

- Сегодня после объявления о сделке, торгуемые на Мосбирже акции Росбанка взлетели на 40%. Не планируете ли вы возможность обсудить со своим акционером возможность увеличения free-float на бирже?

— На бирже торгуется совсем маленькая доля — менее 0,03%, поскольку у Societe Generale не было возможности сделать обязательный выкуп, учитывая все законодательные нюансы. Эти вопросы мы пока не обсуждали с новым акционером, поэтому пока не могу здесь ничего сказать.

- Какие у вас ожидания от текущего года по финрезультатам сектора и банка?

Вопрос сейчас так стоит у всех — прибыль или убыток в конце года. На результаты всех банков будут влиять стоимость риска и резервы. Банки резервируют по-разному: есть разной степени консервативные подходы, плюс сейчас действуют послабления Центрального банка. Так что основное влияние на финансовый результат окажут резервы.

Конечно же, доходы тоже будут под давлением, особенно в некоторых сегментах, таких как розничное кредитование. Просто потому что спрос меньше из-за уровня ставки, а также из-за того, что банки немного ужесточили свои кредитные политики, что нормально в текущей ситуации.

Мы будем работать над тем, чтобы не оказаться в отрицательной зоне и показать положительный результат.

- Какие у вас ожидания от рынка ипотеки и средней ставки? Ожидаете ли вы замедления роста цен на жилье? Как снижение ставки, которое уже произошло, скажется на темпах выдачи ипотеки? Какой объем ипотеки может быть выдан к концу года?

— На рынке ипотеки показатель ставки по-прежнему остается решающим аргументом для заёмщика. После снижения ключевой ставки до 17% заградительные ставки на вторичном рынке уже начали снижаться, при дальнейшем снижении ключевой ставки вернется такой инструмент, как рефинансирование уже действующих ипотечных кредитов. Кроме того, несмотря на текущие экономические условия, банки стараются давать клиентам дополнительные скидки к ставкам по рыночным программам. Фокус на ипотечном рынке по-прежнему остается на кредитах с Господдержкой, доля таких программ в выдачах будет оставаться приоритетной до июля, а если программа "Льготной Новостройки" будет продлена — до конца года.

— При сохранении ключевой ставки выше 15% до конца года, сужение спроса мы оцениваем —40%/-45% к показателю 2021 года (оценочное снижение объем выдач в денежном выражении). Если ключевая ставка во второй половине года будет понижена до 12-14%, то вероятно меньшее проседание рынка на уровне —20%/-30%. Показатель средней ставки также будет зависеть от динамики ключевой.

Динамика цен на недвижимость будет зависеть как от ставок по ипотеке, так и от покупательской активности. На текущий момент аналитические сервисы не фиксируют снижения стоимости недвижимости: по оценке ЦИАН, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в марте увеличилась на 2,6% до 104,8 тыс. рублей, однако отмечают сокращение предложения как на первичном, так и на вторичном рынках, а также увеличение среднего срока экспозиции квартир, что может свидетельствовать о постепенном "остывании" рынка недвижимости.

- Какую ставку ЦБ вы ожидаете в апреле и к концу года?

— Банк России оперативно понизил ключевую ставку на 300 б.п. до 17% годовых, изменив риторику со стабилизации финансовых условий на обеспокоенность экономической ситуацией в стране. Пока поиск баланса между рецессионными и инфляционным процессами выглядит весьма нелинейным, учитывая высокую (но замедляющуюся инфляцию) и неопределенность с масштабом ограничительных мер против российской экономики. Тем не менее, мы полагаем, что приоритет поддержки экономики будет преобладать над инфляционной проблемой, что в ближайшие пару месяцев приведет к дальнейшему снижению ключевой процентной ставке.

По мнению наших аналитиков, на ближайшем регулярном заседании Банка России (29 апреля), снижение ставки для нас пока не выглядит оправданным, так как решение от 8 апреля уже реализовано "с запасом". Однако к 10 июня можем увидеть все основания для снижения ключевой ставки еще на 100 б.п. (до 16% годовых) и доведения ее до 15% годовых в июле. Новость должна позитивно сказаться на фронтальном участке кривой ОФЗ.

- В какие активы, на ваш взгляд, сейчас можно вложить средства для их сохранения?

— В настоящий момент разумным способом размещения средств с целью их сохранения, безусловно, являются депозиты в крупных надежных банках, а также сберегательные рублевые счета, особенно с учетом двузначных ставок.

В качестве инструмента сбережений еще можно рассмотреть приобретение облигаций крупнейших российских корпоративных эмитентов. В целом я всегда рекомендую придерживаться диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений, особенно в периоды динамичных изменений на финансовых рынках.