МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российские пивовары за последние годы столкнулись в своей работе с разного рода вызовами, которые нарастают: если в период пандемии COVID-19 были нарушены только логистические цепочки, то в эпоху санкций ситуация усугубилась большими сложностями — дорожают алюминиевая банка, упаковка, есть сложности с поставками оборудования и недостатком хмеля. Возможный результат такой ситуации — сокращение производства пива. Как сейчас работает отрасль, какие меры помогут сохранить выпуск продукции, и какие планы компания строит сейчас, в интервью РИА Новости рассказал исполняющий обязанности президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovický Kozel) Ораз Дурдыев. Беседовала Елена Орехова.

- AB InBev Efes достаточно долго работает в России. Думаю, не ошибусь, если скажу, что нынешний период стал одним из самых непростых. С какими вызовами пришлось столкнуться?

— Компания работает на рынке РФ с 1997 года. За это время мы видели разное, но в этом году отрасль, безусловно, столкнулась с дополнительными беспрецедентными вызовами. Изначально наибольший эффект на наш бизнес оказывали логистические ограничения и рост стоимости сырья для упаковки, что впоследствии усугубилось нехваткой нужной бумаги для этикеток. В связи с этим мы приняли решение отказаться от кольеретки на некоторых товарных позициях. Это достаточно важная и традиционная составляющая дизайна, но для того, чтобы сохранить объем предложения и гарантировать наличие на полках товара для потребителей, компании пришлось адаптироваться.

Нужно отметить, что за последний год мы наблюдаем существенные ценовые эскалации по большинству упаковочных материалов. Так, за 12 месяцев стоимость стекла на рынке выросла на 20%, алюминий подорожал на 25%, а пластик — на 50%. Что касается этого года и прогнозов, то, исходя из текущей ситуации, рост может составить порядка 10-15% — стекло, 40-50% — пластик (сырьевая часть в ПЭТе), алюминий (сырьевая часть в банке) — 50-60%. Принимая во внимание двузначные показатели потребительской инфляции в 2022 году, можно говорить о том, что себестоимость пивоваренной продукции также будет расти.

Еще один важный вопрос — это хмель, вернее — его отсутствие на локальном рынке. Это очень важный ингредиент, без которого невозможно добиться желаемого вкуса и аромата продукции. Сейчас хмель возможно закупать в Турции, мы пытаемся наладить поставки, но полного спектра используемых и необходимых нам сортов там, к сожалению, нет. А объемы отечественного хмеля, который выращивается в Чувашии, очень скромные и не всегда соответствуют нашим спецификациям.

- Получается, сейчас основную долю в себестоимости пива занимают расходы на упаковку и сырье. Что на третьем месте?

— Сейчас издержки на сырье и международную транспортировку находятся примерно на одном уровне, так как за последнее время логистика очень сильно подорожала, хотя этот рост и не был одномоментным. Первый этап повышения цен спровоцировало закрытие в пандемию портов Китая. Несмотря на то, что традиционный тип перевозок для нас — автотранспорт, часть продукции идет морем, а Китай является большим логистическим хабом в этой цепочке. В связи с тем, что ограничения были наложены и на другие виды транспорта, например, авиасообщение, спрос и стоимость наземных перевозок резко увеличились, а доступность снизилась. К тому же у нас есть определенные требования к логистическим услугам — любой тип транспорта при перевозке нашей продукции использовать нельзя.

Также остро стоит и вопрос с оборудованием и запчастями для него. Все пивоваренное оборудование, которое есть на рынке — от двух европейских производителей. И они уже направили всем компаниям письма о возможных сложностях с поставками запчастей.

Еще один потенциальный риск — алюминиевая банка и ее доступность. Продукция в алюминиевой банке занимает треть рынка упаковки, а один из крупнейших производителей в России заявил о намерениях покинуть рынок. Пока все обязательства выполняются, и мы не наблюдаем проблем с поставками, но как ситуация будет развиваться в дальнейшем — неизвестно.

Таким образом, несмотря на то, что на продовольственные товары не было наложено прямых санкций, мы сейчас в большей степени страдаем от сопутствующих вещей. Индустрия ведет диалог с Минпромторгом и Минсельхозом, прорабатывая вопросы импортозамещения отрасли по этим направлениям.

- Заложены ли уже эти издержки в отпускную цену продукта?

— Все производители стараются сдерживать повышение цен насколько это возможно, потому что при той эластичности, которая присутствует в нашей категории, рост стоимости неизбежно влечет сокращение спроса.

Помимо этого, мы наблюдаем снижение покупательной способности населения. Поэтому повышение цен в прошлом году было достаточно сдержанным, и проводилось не одномоментно, а плавно, в течение года. Аналогичный подход применяется и в 2022 году.

Все производители стараются минимально перекладывать повышение на плечи потребителя из-за ценовой чувствительности; мы сами находимся в постоянном процессе такой оценки. Конечно, есть неизбежные факторы: повышение акциза ежегодно дает к цене 4,5 процентных пункта. Мы вели активный диалог с Минфином по мерам поддержки отрасли в плане акцизной политики и приветствуем решение регулятора о сохранении акциза на уровне, заложенном в Налоговом кодексе. Что касается роста цен, то он безусловно, будет происходить, но, если взглянуть на последние годы, то мы видим, что пиво всегда росло в цене примерно вдвое медленнее уровня роста инфляции.

- Пива меньше не будет? Насколько допустимо сокращение производства?

— По нашей оценке, рынок упадет на 4-5% к концу года по объему производства. Полагаем, что такое сокращение при росте издержек неминуемо.

Вообще динамика продаж в этом году отчасти схожа с той, что мы наблюдали в пандемию: ажиотажный спрос и формирование запасов в ожидании роста цен спровоцировали рост рынка по итогам первого квартала на 3,7%, согласно данным Росстата. Дальше — снижение: стоимость жизни увеличивается, покупательская способность падает, а в сложные времена потребитель покупает самое необходимое и ограничивает себя в каких-то излишествах. А пиво с его стоимостью для многих, особенно в регионах, уже становится таковым.

- Будете ставить на паузу разнообразие линейки и производить больше классические сорта? Или все-таки стоит заниматься новыми вкусами и позициями?

— Есть определенное замедление темпов роста продаж, но мы уверены, что новые продукты необходимы потребителю. Например, в прошлом году мы сделали более 20 запусков, в этом году уже было пять, и, несомненно, будут еще. Так, например, мы запустили новые вкусы безалкогольного Hoegaarden 0.0%: грейпфрут и локализованный пшеничный в новом для рынка типе упаковки — алюминиевой слим-банке 0,33 миллилитра. В прошлом году продажи сегмента безалкогольного пива выросли более чем на 10%, за первый квартал этого года мы видим рост на 8%, а по нашим безалкогольным брендам есть и двузначные цифры. Помимо безалкогольной продукции хорошие показатели демонстрируют сидр и вкусовое пиво.

Также мы планируем запуск нашего первого энергетика — Volt Energy. Категория для нас очень интересна и является одной из самых быстрорастущих в безалкогольном сегменте.

- Помимо безалкогольного сегмента, где еще есть потенциал?

— Мы верим в потенциал локализованных брендов, особенно на фоне логистических сложностей и сокращения импортного сегмента.

В текущих условиях локализация стала абсолютно необходимой, так как позволяет нам сдерживать ценовую компоненту и минимизировать факторы, влияющие на эскалацию затрат, в том числе за счет сокращения логистических издержек. Кроме того, такой подход обеспечивает бесперебойность коммерческих процессов и доступность товара на полках для наших потребителей и партнеров, что сейчас является серьезным вызовом.

Так в начале года мы успешно локализовали производство бренда Hoegaarden в кеге, который в течение 15 лет уже производили в России в бутылке и в банке. Кроме того, мы также стали производить локально наши бренды Spaten, Leffe и Franziskaner. Хочу отметить, что для всех локализованных брендов профиль сортов, качественные и вкусовые характеристики полностью сохранены. Это уже нашло подтверждение как со стороны потребителей, так и со стороны профильных институтов. Так, например, исследование «Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН, показало идентичность органолептических и физико-химических показателей наших локализованных и импортных брендов.

- Учитывая, что на рынке проблема с упаковкой, делаете ли вы что-то для ее оптимизации?

— Думаю, с этим сейчас работают все — в той или иной степени. Например, проблема с этикеткой касается всех производителей газированных напитков в РФ — разница лишь в том, что продукция, реализуемая в ПЭТ, относится к более дешевому ценовому сегменту, а в стекле — к более дорогому. Соответственно, на напитках в стекле производитель будет зарабатывать больше, поэтому можно предположить перераспределение выпуска в пользу более высокомаржинальных стеклянных бутылок и сокращение продукции в пластиковой таре.

Алюминиевая же упаковка считается премиальной, поэтому тут все зависит от портфеля конкретного производителя. AB InBev Efes достаточно давно проводит стратегию премиумизации, поэтому доля алюминия у нас выше, чем в среднем по рынку, и сопоставима со стеклом. А в целом по индустрии основной упаковкой по объему выпуска считается ПЭТ, затем — более премиальные и дорогие стекло и алюминий.

- А как влияют на производственную деятельность компании переговоры между акционерами о продаже бизнеса?

— Из заявления, которое сделали акционеры, мы знаем, что между ними ведется диалог по финализированию условий сделки, но сколько он продлится и чем закончится — пока неизвестно. Данный процесс не имеет никакого влияния на наш бизнес в России. Мы продолжаем работать в штатном режиме, выполняем все социальные и коммерческие обязательства в прежнем объеме, без каких-либо ограничений. Работаем с тем портфелем, который был ранее, в нашей деятельности ничего не поменялось.

- Ощущает ли российская пивоваренная отрасль господдержку? Где, на Ваш взгляд, можно было ослабить регулирование?

— Вклад пивоваренной отрасли составляет порядка 1% ВВП страны, на нее приходится порядка 40% акцизных поступлений в бюджет, а доля нелегального рынка у нас в разы меньше, чем в том же крепком алкоголе. По статистике, одно рабочее место на нашем производстве создает десять-двенадцать мест в сопутствующих сферах. Таким образом, мы формируем более 650 тысяч рабочих мест по России как индустрия.

На мой взгляд, при ограниченной возможности прямой финансовой поддержки, государству сейчас стоит вернуться к оценке возможностей расширения каналов сбыта, которые до этого не рассматривались или были закрыты. Например, вернуть продажи пива на АЗС и стадионы, разрешить онлайн-торговлю. Эти каналы реализации не требуют государственных инвестиций, но дадут возможность сохранить бизнесу текущие объемы производства и рабочие места, и как следствие, увеличить доходы бюджета и стимулировать экономику страны для преодоления последствий кризиса.