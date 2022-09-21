МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Приобрести качественный мед сегодня непросто: на рынках и в торговых сетях можно встретить немало фальсификата. Чтобы вернуть россиянам настоящий продукт, отрасли необходима защита как от химии на полях, так и от недобросовестных переработчиков, нарушающих стандарты, рассказал в интервью агентству "Прайм" председатель правления Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продукции Сергей Тастан.

- В торговых сетях всегда было очень легко нарваться на фальсификат. Потребитель теряет доверие к продукту. Между тем, в 2021 году был принят "Закон о пчеловодстве". Почему он не изменил ситуацию?

— Проект этого закона вынашивался в Госдуме несколько лет, но по факту в нынешнем виде он фактически пустой и бесполезный, поскольку не создает условия для развития пчеловодства, в нем масса противоречий. Например, теперь по закону пчеловодческое хозяйство (пасека) — обязательно юрлицо или ИП. Но у нас в России пчеловодов 92,3% — это физические лица!

Лучшим законом о пчеловодстве я считаю закон Алтайского края, соавтором которого я был еще в 2010 году. Мы учли биологию пчелы, нектароносность опыляемых культур, расстояния между стационарными и кочевыми пасеками на основе карт севооборота и плана их размещения. В Алтайском крае разработали и внедрили информационную цифровую систему: если фермер планировал провести обработку поля, то пчеловод видел сообщение об этом в мобильном приложении и успевал принять меры. Но в федеральном законе этого нет, а ведь он и задумывался как защита пчел от массовой гибели. Также у нас много поправок на основе агротехнологий с опылением пчелами, мировой практики пчеловодства. Пчела — не стойловое животное: открыли леток — и она летит по законам природы, не читая и не соблюдая человеческие законы.

- Действительно, несколько лет назад в России был отмечен мор пчел. Тогда сообщалось, что причина в отравлении насекомых химией на полях. Экологи предупреждали, что мёд станет продуктом для богатых. Как обстоят дела на сегодняшний день?

— Гибель пчел связана с применением ядохимикатов 1-2 класса опасности с нарушениями законодательства. Во многих странах запрещено обрабатывать поля такими химикатами, это же буквально боевые отравляющие вещества! Мы едим "захимиченную" пищевую продукцию. В итоге — болезни Альцгеймера, Паркинсона, аутизм, онкология, снижение иммунитета, аллергия. И триллионы рублей на лечение населения страны. По основному закону России, Конституции, гражданин и окружающая среда должны быть защищены.

Я вообще считаю применение ядохимикатов на полях экоцидом российского народа и почвы. Ведь есть же агротехнологии с применением биопрепаратов, они безопаснее. Мой отец — агроном, всю жизнь проработал директором совхоза. Я помню настоящий запах живой земли. Если в почве живут микроорганизмы, то они выделят все нужные микроэлементы, которые полезны для роста растений. А когда почва и биота убита химией — она мертвая.

Сейчас мы добились, чтобы Россельхознадзору вернули полномочия контролировать оборот и использование пестицидов на полях — до 2011 года это ведомство отвечало за такой контроль. А ведь пчела — прекрасный экологический индикатор. Это мы, люди, не видим, что там в почве и на ней, а пчела тут же реагирует — и гибнет. А пчелы опыляют до 80 процентов всех растений и поднимают урожайность с 40 до 400 процентов! Это доказано. Можно собрать урожай 7 центнеров гречихи с гектара без пчелы и 40 — с пчелой.

- А ведь мед считается чистейшим, здоровым продуктом. В случае такого обилия химии на полях и мед может иметь в составе химические включения? Часто ли вы сталкиваетесь с некачественной или даже фальшивой продукцией пчеловодства?

— Это проблема не только меда, но и вообще сельхозпродукции. Покупателям я рекомендую, во-первых, смотреть на этикетку. Алтайский мед должен быть произведен только на Алтае, если не там — это уже контрафакт на основе ФЗ о привязке производства продуктов к географическому происхождению.

Еще момент: если на упаковке написано "Алтайский майский горный мед", то как минимум в нём должны быть пыльцевые зерна майских горных цветов Алтая, а по факту в протоколе испытаний мы обнаруживаем, что в нем 60% подсолнуха. Но в мае его только сеют, в горах его не выращивают, а выращен он в Свердловской или Новгородской областях.

Второе — если мы видим, что на полке стоят разные виды медов, а цвет и консистенция одинаковые или весь мед жидкий (значит, добавили сироп или перегрели) — это тоже фальшивка. Кстати, именно на ярмарках у пчеловодов, скорее всего, возможно купить настоящий мед.

Наконец, сейчас появился и органический мед: Роскачество выдало в июле 2021 года сертификат на мед компании "Медовый дом". Хотя, на мой взгляд, это странно. Дело в том, что на протяжении ряда лет в ходе различных проверок в меде компании "Медовый дом" находили посторонние вещества и признавали его некачественным. Например, на сайте того же Роскачества мед от этой компании "Алтайский горный" обозначен, как низкокачественный, недостаточно зрелый и полезный.

А осенью 2021 года Арбитражный суд Северо-Западного округа признал законным ранее принятое решение о наложении штрафа в размере 150 тысяч рублей на "Медовый дом", которое компания пыталась оспорить. Как было установлено судом, в ходе проверки продукции в меде, изготовленном в 2020 году, были обнаружены потенциально опасные вещества группы различных антибиотиков, что создавало угрозу причинения вреда здоровью граждан.

- Но, возможно, нарушения за это время были устранены?

— Увы, это не так. У меня на руках есть результаты исследования ФГБУ "Всероссийский государственный центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" ВГНКИ Россельхознадзора. В проведенном исследовании лесного и донникового органик-меда компании "Медовый дом" специалисты обнаружили значительное превышение по одному из метаболитов нитрофурана. При этом мед был сдан на исследование в ноябре 2021 года (исследование проводилось с марта по июнь 2022 года), а органический сертификат получил летом 2021 года. Получается, что органический, что не органический мед этой компании произведен с нарушениями. Остается вопрос: как и почему такому продукту был выдан органический сертификат?

- Наличие любых посторонних химических соединений в органическом продукте — действительно, нарушение. Каковы данные исследования? В чем опасность таких веществ, как нитрофураны?

— Это сильные антибиотики, в пищевой продукции они не должны находиться, тем более в органической. Нитрофураны провоцируют различные заболевания. В ходе исследования в донниковом органик-меде "Медового дома" обнаружено превышение нормы по ним в 3-4 раза в сравнении с допустимой погрешностью. Это еще нужно умудриться такое количество нитрофурана внести в продукт. Такой мед надо утилизировать. То есть мало того, что этот мед не является органическим, но он даже не подходит под действие техрегламента Таможенного союза.

- Что делать в случаях обнаружения фактов нарушения процедур органической сертификации?

— Это введение потребителя в заблуждение. Я считаю, что в случае подтверждения нарушений сертификаторы должны лишаться лицензии. Государство в лице Росаккредитации доверило им выполнять важную функцию, но по факту она не исполняется. Это фактически дискредитация органического производства и самой сертификации. Потребитель в России не будет доверять таким органическим сертификатам и знаку органической продукции. А потом за рубежом скажут, что в России фальшивая органика, а уполномоченные сертифицирующие организации работают спустя рукава.

Нужно защищать потребителя. Тут важно понять: мед должен быть произведён качественно, а если он произведен по органическому стандарту, в нём тем более не должно быть запрещённых веществ по техническому регламенту. Потребитель фактически переплачивает в разы: покупает якобы органическую продукцию, а на самом деле такой мед даже по межгосударственному стандарту не проходит. Необходимо контролировать работу самих сертифицирующих компаний, раз они допускают подобную фальсификацию.

- Что на ваш взгляд, необходимо для поддержания и развития отрасли пчеловодства?

— Во-первых, необходим для страны федеральный закон о пчеловодстве развивающий и защищающий пчеловодство. Мы уже внесли инициативы в очередные поправки на рассмотрение в Госдуму. Из нынешнего закона нужно убрать многие ограничения, внести различные нормы, а также условия господдержки отрасли, в частности, необходимы субсидии за опыление.

Во-вторых, нужно серьезно бороться с фальшивым медом по всем направлениям. Иначе мы будем иметь хаос в отрасли и отсутствие доверия потребителей.