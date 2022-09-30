МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. О том, приходится ли компании корректировать стратегию в этом направлении, в каких еще направлениях можно развивать этот бизнес, а также о новой торговой марке группы рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор управления продаж канала фудсервис, член правления группы "Черкизово" Константин Кононов. Беседовала Елена Орехова.

- Наверное, у покупателя «Черкизово» прежде всего ассоциируется с продукцией в торговых сетях, а фудсервис — это поставки продуктов в так называемый B2B-сегмент (Business to business, для бизнеса). Какую продукцию компания поставляет в рамках этого направления, в какие заведения?

- Мы взаимодействуем с сетями общественного питания, ресторанами, столовыми, отелями, с компаниями, занимающимися производством готовых обедов. Сегодня "Черкизово" работает с крупнейшими ресторанами быстрого питания — это "Вкусно — и точка", Burger King, KFC, с российскими сетями — например, "Му-му", "Шоколадница", "Додо Пицца", с ритейлом, сетевыми или отдельно стоящими ресторанами.

Если в 2018 году, когда мы начали развивать этот бизнес, продажи составляли около 3 миллиардов рублей, то в этом году ожидания по выручке — свыше 18 миллиардов рублей. Мы выросли в 6 раз за последние 4 года.

В первую очередь мы предлагаем нашим клиентам в фудсервисе полуфабрикаты из курицы, на которые в общем портфеле приходится 70% в объемном выражении, и колбасные изделия. Сетям быстрого питания поставляем наггетсы, стрипсы, котлеты, пиццериям продаем преимущественно колбасные изделия — пепперони, бекон, ветчину.

А когда мы в феврале прошлого года приобрели у финской группы Atria мясоперерабатывающий завод "Пит-продукта", в ассортименте появилась достаточно широкая линейка структурных (с кусочками шпика или мяса на срезе — ред.) колбасок и мясных фрикаделек. Новый для нас канал — кулинария: в этом году стали предлагать готовую продукцию большим федеральным сетям — там, где внутри торгового зала есть зона с готовыми блюдами.

- Сейчас какие цели ставите по этому направлению работы?

— По итогам 2021 года доля фудсервиса в общей выручке группы "Черкизово" составила 9%. В течение пяти лет мы планируем увеличить этот показатель до 15%, а в горизонте 10 лет хотели бы приблизиться к 20%.

Развитие направления фудсервиса — одно из приоритетов стратегии группы "Черкизово" в целом. С 2020 года компания активно инвестирует в этот бизнес: это и покупка новых активов, и строительство новых площадок, и расширение команды. Несмотря на то, что пока рынок не вернулся к допандемийным объемам потребления, мы видим возможности для роста и намерены активно развивать данный канал.

- А есть ли возможности для расширения бизнеса?

— Мы делаем ставку на новые ниши — например, поставки продукции для социального питания. Первые шаги в этом направлении начали делать в середине 2021 года, а по результатам этого — уже ждем удвоения выручки, хотя и с низкой базы. Сейчас работаем над созданием новой линейки продукции для предприятий, которые занимаются школьным и дошкольным питанием. Это серьезный вызов для компании, но, с другой стороны, мы можем помочь в улучшении питания наших детей. Рассчитываем, что такой канал продаж в горизонте пяти лет станет для нас достаточно большим источником роста.

Еще одно направление — новые продукты: например, в 2020 году в портфель фудсервиса входило полтора десятка наименований, а сейчас их число перевалило за 100. С прошлого года добавилась и новая категория — котлеты из говядины. Следующий этап — создание линейки готовых продуктов и полуфабрикатов из мяса индейки. Сейчас мы поставляем в рестораны только мясо индейки — и в этом году фиксируем десятикратный рост продаж.

Пока ставим для себя приоритетом центральные регионы, прежде всего Москву, Центральную и Северо-Западную части страны. Но, безусловно, видим перспективы развития бизнеса, например, и в Сибири и на Дальнем Востоке: регион будет развиваться благодаря внутреннему туризму, поэтому внимание на него тоже стоит обращать.

- Достаточно ли производственных мощностей для реализации целей стратегии?

— Нет. Мы сейчас работаем практически на пределе: например, полностью загружены производственные линии на площадках "Компас Фудс" в Тульской области и подмосковном заводе "Куриное царство", а уже в начале следующего года ожидаем выйти на полную загрузку мясокомбината «Отечественный продукт» в Калининградской области. С меньшей загрузкой работают площадка в Белгороде и площадка "Пит-Продукт" в Ленинградской области — их загрузка составляет 70-80% и 60% соответственно.

Таким образом, в среднем загрузка составляет порядка 85%, и для двукратного роста этих мощностей, безусловно, не хватит. И поэтому, в частности, мы расширяем производственные мощности "Компас Фудс". Этот проект требует сейчас значимых финансовых затрат.

- Одним из ваших клиентов был McDonald's. Серьезными ли были потери за период между уходом американской сети и запуском в РФ ее преемника — "Вкусно — и точка"?

— Для нас эти три месяца — с 9 марта, когда компания анонсировала решение приостановить деятельность, и до открытия новой сети 12 июня, были достаточно сложными по нескольким причинам. В первую очередь это имевшаяся на момент закрытия ресторанов дебиторская задолженность, но в итоге все обязательства были полностью и своевременно выполнены.

Второй по важности вопрос — наши обязательства поддерживать страховой запас готового продукта и ингредиентов в размере двух-четырех недель. На момент закрытия сети стоимость этих остатков составляла более 500 миллионов рублей и не было ясности по срокам реализации этого объема.

Что касается производственной площадки, то в течение этого срока она была загружена приблизительно на 50% от своих возможностей, что было достаточно чувствительно для работающих на ней сотрудников.

Сейчас продолжаем взаимодействовать внутри команды "Вкусно — и точка" с теми же людьми, что и ранее, и не видим каких-то изменений в подходе к ведению бизнеса. Наши объемы поставок преемнику McDonald's полностью восстановились, и площадка вернулась к прежнему режиму работы.

- Есть ли планы запустить собственный торговый бренд в сегменте фудсервиса?

— Все продукты для своего портфеля в фудсервисе мы выпускаем под торговой маркой "Черкизово". Но отдельно хотелось бы отметить, что в рамках группы появилась новая компания — ООО "Сибилла Рус". Это результат заключенной в мае сделки по покупке у финской Atria бизнеса быстрого питания, который является поставщиком полноценного решения — от оборудования до всех продуктовых ингредиентов и упаковки — для производства различных видов хот-догов, бургеров и так далее.

Наши основные клиенты — это компании, имеющие развитую национальную сеть АЗС (например, "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Татнефть" и др.), но также есть и точки формата стрит-ритейл. На сегодняшний день мы работаем с более чем 4,6 тысячи точек в России и странах СНГ.

До конца 2022 года сделаем полноценный ребрендинг — это было одним из условий сделки. Мы остановились на названии "ВкусON", так как оно подчеркивает важность вкуса и получения удовольствия от еды. Мы делаем акцент на качестве мяса как основы любого хот-дога, "включающей" его вкус: безусловно, на него влияют и кетчуп, и огурец, и майонез с горчицей, но без хорошего мяса хот-дог будет неправильным.

Стартуем с точек на АЗC — 85% этого бизнеса идет через этот канал, далее — торговые точки стрит-ритейла: это парки, спорткомплексы, ларьки в местах с высоким трафиком и так далее.

В дальнейшем рассматриваем возможности развития бизнеса — "ВкусON" за счет работы с дополнительными категориями продуктов — прежде всего, куриных полуфабрикатов, произведенных на наших площадках.

- По Вашему мнению, сможет ли расти рынок общепита в будущем?

— Мы верили, что в этом году он полностью восстановится, и объемы превысят и уровень прошлого, и даже "доковидного" 2019 года. На текущий момент мы видим, что общие объемы потребления ниже ожиданий, но сильно надеемся, что в четвертом квартале 2022 года произойдет положительный сдвиг.

Как пример одного из характерных трендов этого года, возможно, и последующих, могу отметить рост внутреннего туризма, который стимулирует в том числе развитие сегмента фудсервиса. Для нас это означает поддержку нового бизнеса и нового бренда "ВкусON": в отпуск на юг многие едут на своих машинах, а это означает остановку и весьма вероятный перекус на АЗС. Еще один наиболее стабильный канал — социальное питание: поставки по нему не проседают, возможно, даже начинают расти.

Вообще люди в России за последние 10-15 лет привыкли ходить в рестораны. Мы видели ежегодный рост трафика, потребления, и я надеюсь, что это никуда не исчезнет.