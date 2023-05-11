МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Россия, сохраняя статус крупнейшего в мире экспортера зерна и пшеницы, хочет предложить иностранным покупателям возможность приобретать эту продукцию на ее собственной биржевой площадке, минуя международных трейдеров. О том, как планируется реализовать подобный проект, в чем выгода рублевых расчетов за зерно, какие новые инструменты планируются, в интервью РИА Новости рассказал директор АО "Национальная товарная биржа" (входит в Группу "Московская биржа") Никита Захаров. Беседовала Елена Орехова.

- С каких инструментов биржа начинала, какие формируют оборот сейчас?

— На момент создания в 2002 году основной задачей было проведение государственных интервенций на рынке зерна, но параллельно формировалась и классическая биржевая площадка. Результат на сегодня — товарные аукционы сельхозпродукции, спот-рынок сахара, индексы зерновых, сахара, подсолнечного масла и, в ближайшей перспективе — масличных.

Итоги прошлого года: вдобавок к 3 миллионам тонн зерна, закупленных в госфонд, участники наших собственных товарных аукционов приобрели порядка миллиона тонн пшеницы, а также 140 тысяч тонн сахара продано на биржевом спот-рынке. В нынешнем году предполагаем существенно вырасти по пшенице и сахару в натуральном выражении, делая ставку в том числе и на тендеры для иностранных покупателей. Рассчитываем на рост оборотов и по масличным: в прошлые годы закупались непропорционально мало, в этом году ожидаем, что объем закупок вырастет.

Тендеры для иностранцев — новый проект?

Да, новый. Планируем предоставить возможности нашей площадки для проведения тендеров на закупку пшеницы — по аналогии с международными тендерами. Сейчас государственные агенты стран — наших основных покупателей зерна — проводят внебиржевые тендеры. Поскольку на этих тендерах часто приобретается большой объем российской продукции, хотим предложить проводить такие тендеры и на НТБ — в формате биржевых аукционов, где будут участвовать только отечественные экспортеры.

Преимущества есть и для продавцов, и для покупателей: во-первых, уход промежуточного звена в виде международных компаний сократит для обеих сторон финансовые издержки, во-вторых, они будут видеть объективную экспортную цену российского зерна. И главное — сама продукция будет оцениваться и торговаться в рублях. Россия — экспортер зерна номер один в мире, поэтому для его реализации на экспорт нужна и собственная торговая площадка.

Крупнейшие иностранные импортеры (например, такие как Египет и Турция) обычно закупают за год несколько миллионов тонн нашей пшеницы. Если хотя бы часть этих объемов перейдет на новый формат, обороты таких тендеров сравняются с другими российскими крупными биржевыми товарными рынками. Мы уже разработали правила допуска иностранных участников и в ближайшее время направим их на регистрацию в Банк России. Рассчитываем стартовать в этом году, ближе к началу нового года.

- По Вашему мнению, какие стимулы могли бы привлечь иностранных партнеров?

— Они смогут получать источник рублевого финансирования сделки, либо обменяв свою национальную валюту на рубли на валютном рынке Московской биржи, либо получив рублевый кредит на покупку зерна от российского банка.

Далее — можно предполагать, что цена покупки напрямую будет привлекательнее для импортера, чем в результате привычной схемы с участием промежуточных звеньев, когда наши экспортеры продают зерно международным компаниям на условиях FOB, то есть, организуя доставку в порт и погрузку на судно. В свою очередь, иностранные зернотрейдеры участвуют в тендерах на условиях CIF, то есть, в цену входит также фрахт судна-перевозчика и сопутствующие расходы. Разумеется, все это увеличивает цену для конечного потребителя.

Мы же предложим иностранным партнерам покупать российское зерно уже в Новороссийске. В этом случае покупателем выступают сами страны-импортеры в лице своих госагентов, продавцом — наши экспортеры. Кроме того, биржевой аукцион, в отличие от внебиржевого тендера, представляет из себя прозрачный и четкий механизм, где цена поставки будет определяться как самая низкая из предложенных экспортерами заявок на продажу.

- С какими странами договариваетесь об участии?

— В качестве основных претендентов рассматриваем Египет и Турцию. Во-первых, там есть практика внебиржевых тендеров, во-вторых, это основные потребители нашего зерна. Но есть и другие страны региона MENA (Middle East and North Africa, объединяет порядка 20 стран Ближнего Востока и Северной Африки — ред.), которые потенциально также могут участвовать.

Работу с потенциальными партнерами ведет Союз экспортеров зерна, а биржа представляет торговую инфраструктуру, аккредитацию и допуск к торгам. Напомню, что по закону "Об организованных торгах", допуск иностранцев возможен только на товарный рынок и рынок производных финансовых инструментов на товары.

- Можете прокомментировать привязку экспортных пошлин на зерно к биржевым индикаторам?

— Если биржевой рынок с иностранными покупателями получит развитие, базой могла бы стать цена таких аукционов. Но поскольку такие закупки не происходят каждый день, применять в качестве основы для расчета, по моему мнению, лучше биржевой индекс пшеницы.

Он рассчитывается с августа 2021 года на ежедневной основе и отражает рублевую стоимость тонны пшеницы с поставкой в Новороссийск на условиях CPT, то есть, когда ответственность продавца за товар сохраняется до транспортировки к месту назначения, определенному в договоре. В базу расчета включаются товарные аукционы на покупку пшеницы 4-го класса, с содержанием протеина 12,5%.

Сейчас объем таких аукционов недостаточен для того, чтобы считать его абсолютно репрезентативным — это несколько тысяч тонн в день. Поэтому нужно расширять список заказчиков аукционов, наращивать объемы закупок. Думаю, десяти тысяч тонн уже было бы достаточно, чтобы использовать индекс в расчете пошлины.

- Как растет интерес к товарным аукционам, приходят новые компании в этот сегмент?

— В настоящее время у нас запущены товарные аукционы по пшенице, сахару, сое, другим масличным культурам. Заказчиков, то есть компаний, которые покупают аграрную продукцию у сельхозорганизаций или продают им собственную, более 30: например, "Степь", "Содружество", "Русагро" и другие.

Планы присоединиться к торгам есть и у ряда других крупных российских экспортеров сельхозпродукции. Активно ведем работу в этом направлении.

Прийти на такие торги может сельхозтоваропроизводитель любой организационной формы. Сейчас их более 340, на допуск новых, как правило, уходит не больше недели. Для заказчиков аукционов требования жестче — только крупные компании с ежегодным оборотом от миллиарда рублей. Сама процедура подготовки достаточно обстоятельная. Например, месяц занимает только регистрация в Банке России договора заказчика с участниками аукционов на покупку/продажу продукции.

- Какие новые инструменты готовите?

— Сейчас мы вместе с коллегами со срочного рынка Московской биржи прорабатываем фьючерс на сахар. Базовым активом видим внутреннюю цену: РФ сахар почти не экспортирует, поэтому цена на него зависит прежде всего от внутренних факторов. Сейчас рассматриваем как основу для расчета индекса внебиржевые сделки. Далее будем смотреть на возможность использовать для индекса и биржевой рынок: за прошлый год объем торгов сахаром на НТБ удвоился.

Кроме того, рассматриваем возможность запуска фьючерса на экспортную цену подсолнечного масла. Сейчас индекс на этот товар рассчитывается на основании внебиржевых сделок и применяется для определения экспортной пошлины.

Изучаем возможность запуска товарных аукционов по молоку и молочным продуктам. Подготовленную нами концепцию сейчас изучают Национальный союз производителей молока и ряд крупных производителей.

Следующая точка интереса, но без конкретных дат — мясо птицы и свинина. Удобрениями мы тоже хотели бы заниматься, однако сейчас в отрасли сохраняется госрегулирование цен, а оно противопоказано для биржевых торгов.

- Посоветуете розничному инвестору покупать фьючерс на пшеницу, а не акции Сбербанка?

— Фьючерсы на пшеницу — не то, что первым приходит на ум, когда мы говорим о советах розничному инвестору. Но если инвестор считает, что понимает товарный рынок и хочет заработать на ожиданиях роста или падения цены, ему стоит обратить на этот рынок пристальное внимание. А мы с вами, как и большинство людей, покупаем хлеб почти каждый день, а значит, имеем прямое отношение к российскому рынку зерна.

Ощущение понимания ситуации — дополнительный стимул быть на этом рынке. Важно, что такие внутренние индикаторы рассчитываются в рублях, а их динамика связана с достаточно очевидными событиями — например, погода, прогнозы урожая и экспорта. Поэтому я считаю, что клиентская база этого фьючерса будет расширяться, и он займет достойное место среди ликвидных инструментов российского товарного рынка.

- В сентябре прошлого года на НТБ были заключены первые биржевые сделки с углеродными единицами. Как развивается проект сейчас, не потеряли ли компании интерес к этому направлению?

— Определенное количество российских компаний не прекращало участвовать в ESG¬-повестке и продолжает внедрять стратегии по снижению выбросов. Климатические проекты и углеродные единицы, начисленные им по итогам реализации таких проектов, фиксируются в реестре. Он запущен в сентябре прошлого года, и мы ожидаем, что через год после старта, то есть к сентябрю этого года, в реестре появится несколько десятков тысяч углеродных единиц, которые можно будет реализовать на бирже.

По сути, потратив ресурсы на сокращение выбросов и продав излишек таких единиц на бирже, компании, участвующие в подобных сделках, получают возможность компенсировать свои расходы, а покупатели — уменьшить углеродный след своих производств. Сколько компаний выйдет на эти торги, станет ясно в сентябре.