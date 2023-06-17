Жизнь ежедневно подкидывает нам сюрпризы: меняется система взаимосвязей с окружающими, профессия может быстро потерять актуальность и стать невостребованной на рынке труда, а тут еще и искусственный интеллект добавляет опасений…. О том, почему такие изменения не зло, а благо, и какие профессиональные и личные качества сейчас выходят на первый план, рассказал агентству «Прайм» ректор Школы управления «Сколково» Александр Ким. Беседовала Наталья Карнова.

- Александр, все мы осознаем, что живем в непростую эпоху. Обрисуйте, пожалуйста, ваше видение новой реальности, в которую приведут нас эти изменения.

— Мы живем в период, когда ломаются старые парадигмы, в частности, ведения бизнеса и даже мышления, а также и выстраиваются новые. Сейчас можно наблюдать несколько глобальных трендов, которые будут неизбежно влиять на разнообразные стороны жизни людей, а значит и на практически все аспекты ведения бизнеса. В частности, технологический, который заставляет многие индустрии цифровизироваться, развивать и внедрять искусственый интеллект. И поскольку мы говорим про глобальные тренды, то начавшиеся процессы будут продолжаться еще некоторое время.

В новых реалиях с учетом изменения географии взаимодействия с миром нам придется изобретать новые рецепты достижения ранее поставленных целей, а подчас и формировать новые цели. Наша страна богата креативными людьми, и я уверен, что мы будем непременно находить новые решения. Возможно, в моменте они не будут оптимальны с точки зрения экономической эффективности, однако в долгосрочной перспективе мы увидим позитивные результаты применения этих решений.

- С учетом этих изменений расскажите, пожалуйста, на каких сферах деятельности целесообразно сосредоточиться в ближайшем будущем. Что будет востребовано?

— Мы сейчас однозначно видим несколько трендов, которые будут сказываться как на традиционных, привычных, так и на новых индустриях. На поверхности лежит привычное восприятие России как страны, богатой сырьевыми ресурсами, поэтому все технологические тенденции, связанные с цифровизацией и автоматизацией, будут так или иначе влиять на процесс разработки месторождений полезных ископаемых. Если говорить, например, про цифровые продукты, то нужны перспективные математические модели, которые позволят эффективнее осуществлять добычу.

В то же время цифровизация будет открывать новые области для ведения и развития бизнеса, такие как кибербезопасность. Они сейчас как никогда актуальны, ведь «цифра» — это не только возможности, но и серьезные риски, которых никто ранее не учитывал должным образом. Более того, таких угроз со стороны потенциальных злоумышленников, с которыми сталкиваются сейчас, буквально несколько лет назад в индустрии попросту не было.

Интересные перспективы открываются и в работе с зеленой энергетикой. В целом мы будем наблюдать комплементарность цифрового развития тому, что происходит в классических отраслях народного хозяйства. Это и задачи, связанные с использованием цифровых решений в агроиндустрии, и материаловедение, которое станет одним из локомотивов развития экономики страны.

- Но ведь такие традиционные отрасли, как сельское хозяйство, в любом случае будут востребованы? Людям всегда нужна пища…

— Конечно, и не только это. Все, что создается вокруг человека и связано с его жизнью, всегда останется в тренде. И крупные, и небольшие компании, да и государство тоже имеют возможность встроиться в эту «человекоцентричную» экосистему. Какова эта экосистема: человеку, конечно, нужна пища, как Вы верно отмечаете, и этим его обеспечивает, в частности, сельское хозяйство. Но человек никогда не довольствовался только «хлебом», ему хотелось бы еще и «зрелищ». Кроме того, всё больше людей живут и будут жить именно в больших городах, а городская экономика — это экономика впечатлений, и она является драйвером роста города и его агломераций, а также, конечно, изменений.

- Но для этого бизнесмен должен обладать какими-то определенными качествами. Можно ли сказать, что напористость и решительность, которые так помогали в 90-е, уже не так актуальны?

— Скорее эти качества — проявление внутренних, личностных характеристик предпринимателя, без которых невозможен ни один этап развития и экономики в целом. Бизнесмен всегда склонен к риску, готов пробовать, пытаться, нести ответственность за свои действия. Все это сохраняется. Но теперь не следует рисковать безоглядно — необходимо учитывать интересы всех участников экономических взаимосвязей, действовать гибко. А в дополнение к напору и решительности понадобится многополярность, например, вовремя вступить в альянс с конкурентом, если это нужно в интересах целой отрасли. В этом, кстати, отчасти заключается то, что мы в Школе «Сколково» называем «сила сообщества» — возможности различных рыночных агентов совместно решать возникшие общие и частные трудности с опорой на релевантный опыт и близких по духу коллег по цеху.

Бизнесмен сегодня немыслим без креативности. Это одно из важнейших качеств как для адаптации старых рецептов, так и для поиска новых ниш, разработки востребованных продуктов. Необходимо учиться работать с искусственным интеллектом, выстраивать его взаимодействие с человеческим разумом. Наконец, знание финансов и умение принимать решения, вырабатывать стратегии актуальны всегда. Просто эти сферы могут в некоторые периоды приобретать специфические черты, черты времени, скажем так. Как мы видим на примере участников наших программ, сейчас в фокусе появился фактор турбулентности, работы в условиях неопределенности. Этот фактор стал сквозным для многих базовых тем и компетенций.

- Поистине, бизнесмен будущего — настоящий сверхчеловек. А каких сотрудников он примет в свою команду?

— Прежде всего, максимально адаптивных, способных вовремя и правильно реагировать на вызовы. Это навык, который можно и нужно развивать. Когда ты встречаешься с нетипичной ситуацией, нужно быть гибким, используя свои базовые принципы и навыки, при этом приспосабливая их к текущей ситуации. Тогда руководитель и коллектив смогут работать слажено даже в отрыве друг от друга. Пандемия показала, насколько это умение важно.

Эффективных специалистов будущего еще называют T-shaped person. Вертикальная черта буквы Т отражает глубину их профессиональных навыков, а горизонтальная — способность сотрудничать со специалистами в других областях, наличие смежных знаний и умение эффективно их применять.

- А привычные нам гендерно-возрастные параметры идеального сотрудника уже не так важны?

— Скорее, они начинают играть все меньшую и меньшую роль. Все чаще люди с наступлением пенсионного возраста остаются активной частью команды, хотят двигаться и развиваться дальше. Растет число и доля женщин на рынке труда, в том числе, в традиционно, скажем так, «мужских сферах», а также на руководящих постах. Более того, мы видим, как много прекрасных дам приходит учиться на наших различных программах!

Стереотипы «мальчики больше понимают в математике, а девочки в русском языке» уже не так актуальны — посмотрите, как много женщин занимается программированием и достигает в нем высот. Но инертность, тем не менее, присутствует, особенно в традиционных отраслях.

- На что сейчас стоит обращать внимание при выборе профессии?

— Очевидно, что любая выбранная сегодня специальность может через три, пять или десять лет стать не такой актуальной. Все помнят, как в конце прошлого-начале этого века люди массово пошли в юристы и экономисты, и как затем развивалась их профессиональная траектория. Поэтому важно, прежде всего, вырабатывать в себе адаптивность, гибкость восприятия и быть готовым быстро осваивать что-то новое, учиться, развиваться, удерживать фокус внимания на предмете. Это позволит в любой момент обновить профессию. Это также поможет и постоянно, непрерывно обучаться — концепция Life-long Learning, когда на каждом этапе жизненного и профессионального пути человек получает нужное и актуальное образование.

Зачастую сложно понять, что станет трендом, а что окажется сиюминутным хайпом, жизнь все равно расставит все на свои места. И концепция life-long learning помогает в том, чтобы быть актуальным вызовам времени.

- Я сталкиваюсь с тем, что молодежь все реже хочет начинать свой бизнес, считая, что можно добиться большего, делая карьеру в крупной компании. Это действительно так?

— По статистике к «стопроцентным предпринимателям» можно отнести не более 5-10 процентов населения. У остальных присутствуют те или иные качества, например, креативность, умение анализировать и прогнозировать, но нет, скажем, склонности рисковать. В этой ситуации крупная компания позволяет реализовать творческий потенциал и берет на себя избыточные для данного сотрудника риски. Это позволяет получать лучшее из двух миров. Кто-то вообще лучше развивается в подобных экосистемах.

Но я бы не противопоставлял «чистый бизнес» и «чистый найм»: по опыту различных программ, в том числе, для молодых специалистов, мы видим, что есть ребята, которые, начав свой бизнес, переходят на работу в крупную компанию, а есть и обратные примеры — сотрудник крупного банка, учась в нашей Школе, придумал свой стартап-проект и запустил бизнес.

Поэтому бизнес и найм скорее дополняют друг друга. Необходим правильный баланс, точка равновесия, которая в конечном итоге выведет страну вперед.

- Сейчас много разговоров об искусственном интеллекте. Как вы видите его будущее в бизнесе, прежде всего? Реализуются ли катастрофичные сценарии, мол, роботы отберут у всех работу?

— Я бы говорил том, что появится огромное количество новых специальностей, возможно, в смежных отраслях, в том числе, таких, о которых мы пока и не подозреваем. Простой пример — сфера профессиональных данных: с их появлением возникла целая индустрия, связанная с обработкой, хранением и защитой этой информации.

В естественных науках есть общий принцип: система стремится пребывать в равновесии и если ее из этого состояния выводят, она снова туда возвращается. Это характерно, на мой взгляд, и для социально-экономических систем. Появление новых шоков заставляет их меняться, но при этом стремиться в новое равновесное состояние, которое является синтезом из того, что было и изменений. Например, буквально пару лет назад по известным причинам начался бум онлайн-обучения. Но, вопреки прогнозам, образование вовсе не ушло на удаленку: как только стало возможно, личное общение вернулось, потому что в этом всегда была потребность. Хотя, конечно, личное общение видоизменилось. Появились гибридные форматы, а вместе с ними спрос на людей, способных их проектировать и обслуживать.

Вообще, на 100 процентов предсказать, чем обернутся те или иные изменения невозможно — жизнь нередко обнуляет такие прогнозы. Поэтому вернусь к тому, о чем я уже говорил: если у вас сформирована адаптивность, то к любым изменениям вы сумеете приспособиться.

- Но предположим, кто-то все же остался не у дел. Что бы вы посоветовали этим людям?

— Важно уметь и быть готовым переучиваться. И возраст, как я опять-таки говорил выше, не помеха. Напротив, после 40 лет самое время учиться. Современные исследования доказали, что в любом возрасте могут создаваться новые нейронные связи, а в этом возрасте они особенно важны, так как начинают проявляться возрастные изменения, и в итоге это существенно улучшает качество жизни и замедляет процесс старения.

Поэтому я советую не бояться неопределенности, а принимать ее с благодарностью. Ведь постоянное развитие — единственный способ двигаться вперед. А движение, как мы помним, это жизнь. Перемены выводят нас из состояния равновесия, из «популярной» зоны комфорта, и только от нас зависит, куда мы в итоге вывернем — в плюс или минус. Нужно смотреть в будущее с оптимизмом, а не ждать, что будет только хуже и винить в этом всех и вся. В конце концов, на то нам и дана воля, чтобы противостоять вызовам.