МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг на прошлой неделе направил на согласование окончательный перечень видов пластиковой упаковки, часть из которых должна уйти с рынка с 2024 года, а часть — с 2030 года. Изначально в список вошли 28 видов наименований, которые в силу их специфики сложно или невозможно переработать. Но после консультаций с участниками рынка список уменьшили до 23 видов. На первом этапе ограничения коснутся пластиковых бутылок нестандартных цветов и многослойной упаковки. Заменять эту продукцию предлагается полимерной, поддающейся переработке. О том, как новый закон отразится на предприятиях, экономике и конечном потребителе агентство "Прайм" побеседовало с бывшим заместителем председателя комитета Госдумы по экологии, учредителем Общественного регионального экологического фонда "Гражданин" Максимом Шингаркиным.

— Максим Андреевич, вы — один из авторов закона об отходах, именно в вашем созыве Госдумы, по сути, была сформирована законодательная база большой экологической реформы в России. Так называемый "список 28" — это тоже часть большой реформы? Расскажите, в чем его суть.

— Да, вы правы, именно в шестом созыве Госдумы мы вплотную занимались экологической реформой. И наконец-то, спустя девять лет после принятия обновленной версии 89-го "Закона об отходах производства и потребления" чиновники сделали то, о чем мы говорили еще десять лет назад. На исходе четвертого года мусорной реформы нам впервые представили конкретику по тому, как увеличить переработку пластиковой упаковки.

При этом надо признать, что нам здесь очень повезло, потому что все могло быть намного хуже. Не только широкая общественность, к сожалению, пока мало знает об экологической грамотности, но и непосредственные исполнители — я говорю сейчас о чиновниках. Они могли подойти к вопросу максимально формально и написать нормативы, которые были эффективными только на бумаге, а не на деле. К счастью, все обошлось: никто не стал полностью отменять пластик, насмотревшись выступлений псевдоэкологинь типа Гретты Тумберг, которые по сути вводят людей в заблуждение, когда говорят о том, что запрет на пластик станет панацеей от проблемы загрязнения окружающей среды.

Не станет. Потому что мусор может быть опасен вне зависимости от своего происхождения. Причина мусорной проблемы — это неправильная технология утилизации и смешанный сбор. Ее можно решить правильным способом утилизации. И это краеугольный камень — экология как наука обращает внимание не только на вопросы об изменении климата, но и на экономию ресурсов в современном перенаселенном мире. Экономика замкнутого цикла помогает эффективнее осваивать невоспроизводимые ресурсы и повторно вовлекать их в оборот после утилизации. А производство пластика позволяет использовать вторсырье, так что назвать его ресурсозатратным нельзя.

И потому отрадно, что вместо огульного отказа от пластика нам представили "список 28" — перечень пластиковых товаров и упаковки, которые сложно или вообще невозможно переработать, так как они состоят из нескольких зачастую неразделимых компонентов, например, пластика и металла. Их заменят на аналоги из перерабатываемых монокомпонентных полимеров. Таким образом, это не какой-то запретительный документ, это документ развития, который придаст импульс переходу нашей экономики в формат замкнутого цикла. Правда, это уже не "список 28", а фактически "список 23", потому что в процессе обсуждения он уменьшился на пять пунктов.

Надо признать, что Минпромторг подошел к вопросу очень взвешенно, провел множество консультаций со всеми сторонами экономического процесса — от производителей и потребителей упаковки до переработчиков, производителей полимеров и экологов.

— Какую конкретно упаковку запретят уже через месяц — с 1 января 2024 года? И не скажется ли этот запрет на производителях, не получим ли простои и закрытые производства в целых отраслях?

— Из 23-х оставшихся позиций ограничения со следующего года будут введены только на шесть. В первую очередь, это касается цветных пластиковых бутылок. Да, эти бутылки красиво смотрятся из-за ярких цветов и дизайна, фактически выполняя не только функцию упаковки, но и рекламы. Но их очень сложно перерабатывать, а некоторые вообще невозможно.

Если говорить конкретно, то с 2024 года под запрет попадут полупрозрачные ПЭТ-бутылки всех цветов, кроме голубого, зеленого, коричневого и черного. Почему именно такие цвета? Потому что они сохраняют потребительские свойства продукции и увеличивают срок годности. Также под запрет попадут непрозрачные ПЭТ-бутылки. Все, кроме белых бутылок для молочной продукции. И еще ограничения коснутся упаковки из ПЭТ, произведенной с использованием этикетки из ПВХ, мешающей вторичной переработке, многослойных ПЭТ-бутылок, капсул для кофе из многокомпонентных материалов и пластиковых контейнеров для консервов с металлической крышкой.

По остальной номенклатуре решение отложили до 2030 года. Речь о многослойных тубах для зубной пасты, сетках для овощей и фруктов, многокомпонентных упаковках дойпак, флоупак и т.д. Это, конечно, очень большой срок, но мы вправе ожидать, что за этот период вопрос будет решен.

И, как видите, радикальных изменений не предусмотрено. Поэтому не будет никаких экономических потрясений — ограничений не так много, их заранее обсудили с производителями, так что они готовы к этому. Да, безусловно, некоторым производителям придется перестроиться, но в целом рынок к этому готов. В том же ритейле ничего, по сути, не поменяется, они как работали с пластиковой упаковкой, так и продолжат.

— С января 2024 года также начинают действовать новые нормы закона о "Расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки" (РОП). Как ограничения на неперерабатываемую упаковку соотносятся с этим?

— Попробую объяснить просто. Пока что в нашей стране растут только мусорные полигоны. Это плохо, но, так или иначе, лед тронулся. Вообще есть три составляющие циклической экономики: раздельный сбор и сортировка отходов, переработка и ответственное производство и использование материалов, в том числе для упаковки товаров, с учетом последующей переработки. "Список 28" делает шаг в решении третьего компонента, так как запрещает упаковку, которую сложно или вообще невозможно переработать.

Но любая упаковка должна быть востребована на перерабатывающих предприятиях как исходное сырье. Закон о РОП заставит многих недальновидных предпринимателей повысить свою экологическую ответственность и, например, применять тару для своей продукции с использованием вторсырья. Иначе они получат штрафы и потери в конкурентной гонке за потребителя.

— Хорошо, упаковка станет более доступной для переработки. Этого хватит, чтобы полностью отказаться от мусорных полигонов? Готова ли сама инфраструктура к такой глубокой переработке?

— Конечно, до Zero-waste еще далеко, но производство из вторсырья — это перспективная и динамично развивающаяся отрасль. Достаточно посмотреть на цифры. Производство вторичных пластиков растет во всем мире: за десять лет оно увеличилось с 279 миллионов тонн до 391 миллионов тонн. Благодаря "списку 28" мы вытесним неперерабатываемую упаковку в пользу перерабатываемой, то есть потенциально увеличится количество сырья для перерабатывающих предприятий, для них это будет поддержкой.

При этом мы должны понимать, что это лишь первые шаги, нужно решать вопрос переработки комплексно. В первую очередь, продумать логистику, чтобы с одного полигона не везти сырье через пол-России, тогда оно станет "золотым". Сейчас, к сожалению, у нас нет равного распределения инфраструктуры переработки по всей большой стране.

Кроме логистики, нужны вложения в технологическое развитие, необходимы инвестиции и поддержка государства для технического оснащения предприятий. Но и сами переработчики должны не жадничать, а вкладываться в инфраструктуру и новые технологии.

— Само вторсырье из переработанной упаковки вообще востребовано и где применяется?

— Я больше скажу — это не только выбор осознанных производителей товаров, но и рекомендательный пункт в законе о РОП начиная с будущего года. Он предусматривает использование вторсырья в материалах упаковки: будь то бумага, алюминий или пластик. Только если переработка макулатуры и алюминия давно поставлены на поток (мы еще с детства помним, как собирали макулатуру) и это распространенный вид отходов, то работа с современными полимерными материалами только встает на нужные рельсы, а сами пластиковые отходы — ценный ресурс для последующей переработки.

Отвечая на вторую часть вашего вопроса, отмечу, что сбыт изделий из вторичного пластика новым предприятиям обеспечен, потому что вторичка уже активно используется в производстве упаковки. Если говорить о других отраслях, то из последних заметных примеров можно назвать новое производство скамеек и урн из переработанных полимеров от калининградской компании "Умная среда". Екатеринбургский завод "Уралтермопласт" научился делать из вторичного пластика профиль, который используют в изготовлении садовой мебели, заборов, детских площадок и прочего. А столичная компания "Аксион Рус" примерно по той же технологии начала выпуск пластиковых шпал, представляя их как более эффективные и надежные по сравнению с деревянными и бетонными.

Ритейлеры активно практикуют переход на упаковку с добавлением вторсырья, ее оптимизацию.

— Упаковка из вторсырья не уступает по качеству первичной? Многие, наверное, могут подумать, что это менее безопасно, особенно для упаковки продуктов…

— Об опасности для здоровья вообще речи не идет. Например, изделие из переработанного алюминия и стекла практически невозможно отличить от первичного. Продуктовые решения из полимеров более разнообразны, и они все отвечают тем же потребительским и экологическим требованиям, что и первичные. Потребитель разницы не заметит.

— А вообще, готов ли сам потребитель поддержать такую инициативу государства и бизнеса по использованию переработанного сырья? Зачем ему это?

— Повышение экологической осознанности граждан — это, пожалуй, самый сложный и важный элемент реформы на сегодня. Как упоминал ранее, с одной стороны, экологическая грамотность еще только начинает распространяться, а с другой нельзя говорить о том, что количество людей в стране, которым важно состояние окружающей среды, не растет — многочисленные опросы показывают, что, например, россияне отдают предпочтение товарам в экологичной упаковке. С другой стороны, до высокого уровня экологической осознанности широкого населения еще далеко — необходимо постоянно повышать экологическую грамотность, а это непрерывный и сложный процесс.

И, прежде всего, для этого нужно искоренить множество мифов и подмену понятий. "Список" не отменяет пластик, он заменяет сложно перерабатываемые упаковку и товары из пластика на те, которые можно вернуть в производственную цепочку. Псевдоэкологи красиво говорят, предлагая, например, вообще запретить весь пластик, но это глупо. Мы живем в эпоху, когда благодаря технологическому прогрессу и полимерам как его части смогли колоссально повысить качество жизни миллионов людей. Например, полимеры — это доставка продуктов питания и их доступность даже в самых отдаленных регионах, это эпидемиологическая безопасность. Но наша задача — научиться правильно их перерабатывать, чтобы возвращать в экономический цикл, научить этому население и бизнес. Тем более, что для этого есть значительный потенциал и все возможности. "Список" в данном случае — большой шаг в возвращении пластика в переработку.