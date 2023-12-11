— Как проходит размещение акций?

— Книга переподписана уже 5 раз. Мы видим, что акции вызывают значительный интерес, и у фондов, и у крупных и у розничных инвесторов. Для нас это знак высокого доверия к банку, но в то же время и огромная ответственность. У банка появится около 100 тыс новых акционеров.

— У банка в этом году очень высокая доходность. Сможете ли вы удержать ее в следующем году? Ждете новых рекордов?

— 2023-й для нас получился очень сильным. Скажем так, все сложилось. Были, конечно, и разовые события, которые не могут повторяться из года в год. Инвесторам не стоит ориентироваться на возврат по 50% в год на капитал. Уже в 4м квартале доходность начнёт нормализовываться. В следующем году показатель ROE будет ниже, но поскольку капитал вырос, то ставим себе задачу, чтобы абсолютная прибыль была сравнима с нынешним годом. Это непросто, предстоит много работы. Наша задача сейчас закрепиться на текущем уровне прибыли. В общем, в любом восхождении есть моменты, где задача ставится закрепиться на взятом уровне для подготовки следующего рывка.

— Какие основные вызовы и риски в следующем году для бизнеса банка?

— В розничном кредитовании очень много изменений. Во-первых, ставка. Переложить на клиента рост фондирования полностью невозможно. Рынок так не устроен. На поднятии ставок всегда снижается маржа. Кроме того, Банк России последовательно ужесточает требования к заёмщикам и расходу капитала. Наконец, начнут работать изменения к закону о потребительском кредите. В то же время, растут доходы населения, повышается платежеспособный спрос, число дефолтов на комфортом уровне. В общем, есть вызовы, но есть и возможности для роста. Будет интересно.

Что касается корпоративного бизнеса, тут мы видим уникальную картину. Даже очень высокая ставка не приводит к резкому снижению спроса, на высоком уровне остаётся качество портфеля. Наши клиенты находят отличные возможности развивать свой бизнес. Мы создали в этом году мощный задел по росту числа клиентов, объема активов, пассивов, банковских гарантий. В 2024м году наша ключевая задача не терять эту динамику.

— Недавно Совкомбанк впервые дал шок-прогноз для российского рынка. Как читателям относиться к таким прогнозам?

— К реальным сценариям, которые банк просчитывает, это не имеет никакого отношения. Жанр шок-прогнозов используется, как хайп, провокация для привлечения внимания аудитории. В данном случае была личная инициатива сотрудника. По моему убеждению, для крупных банков такое абсолютно неуместно. В эпоху фейков в соцсетях нельзя самопиариться на нервах людей, так как кто-то может по ошибке воспринять это серьезно. Ситуацию разобрали, выводы сделаны.

В следующем году есть два ключевых сценария нашего банка. Либо замедление инфляции, и, соответственно, снижение ставки до 12%, но в этом случае рост экономики замедлится до 1-2%. Либо экономический рост остаётся выше 3%, но в этом случае нам придется жить в условиях высоких ставок до конца 2024го. Волатильность курса рубля будет снижаться, изменения более 10% маловероятны во всех сценариях.

— Вы известны на рынке своими сделками по покупке других банков. Стоит ли ждать каких-то громких поглощений в 2024м?

— 2022-2023 стали годами расцвета средних по размеру банков. Избежав санкций в первой половине 2022го, они смогли не только успешно заработать на валютных расчетах, но главное, привлечь много новых интересных клиентов. Конечно, в такие периоды сложно купить кого-то по привлекательной цене. Слишком оптимистичные результаты закладывают на будущее собственники. Но мы видим, что ситуация уже меняется. Появились достаточно интересные идеи. Только за последние 2-3 недели мы получили уже три весьма внятных предложения. Конечно, рано говорить о сделках, так как все это очень ранние стадии диалогов. Но могу определенно сказать, что процесс пошел.

— Если Совкомбанк совершит крупное приобретение на рынке, означает ли это, что дивидендов будет меньше?

Для нас это очень важный вопрос. Мы понимаем, что начинаем свой путь на фондовом рынке, и нам необходимо заслужить репутацию дивидендной акции.

Поэтому мы ориентируемся на имена, форматы, сроки и суммы сделок, чтобы польза для будущей прибыли была очевидной, но, безусловно, не ценой отмены или значительного снижения дивидендов.

— Спрос на акции банка существенно превышает предложение. Как вы планируете действовать в этой ситуации? Кто не получит акции?

Мы планируем разделить акции на четыре сравнимых части: сотрудники и текущие акционеры, финансовые институты и крупные фонды, розничные инвесторы, состоятельные клиенты нашего и других банков. Все эти группы должны быть представлены в успешном IPO с долгосрочным привлекательным горизонтом. Самые большие привилегии при распределении получат наши сотрудники и розничные клиенты всех брокеров.