В Сбербанке посоветовали, как уберечь деньги от кибермошенников

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Сбербанк SBER дает рекомендации, как уберечь свои деньги на счете от кибермошенников, главный совет - быть бдительными, сообщил в интервью агентству "Прайм" зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"Первое: мы никогда не звоним и не говорим своим клиентам, что их карта будет приостановлена через час или через два, поэтому им необходимо провести какие-то действия. Если вы получаете такие звонки - они бывают, к сожалению - то это точно дело рук мошенников", - рассказал Кузнецов.

"Моя рекомендация простая - нужно положить трубку и перезвонить в колл-центр. Колл-центр даст вам точную информацию, что происходит. Второе - если вы получаете смс-сообщения, что ваша карта будет заблокирована, и вас просят перезвонить по такому-то телефону, то знайте, что Сбербанк не шлет таких сообщений", - напомнил топ-менеджер Сбербанка.

Далее необходимо посмотреть, с какого номера приходят смс-сообщения, например, мошенники манипулируют с номером Сбербанка 9-00.

"Есть мошенники, которые камуфлируются под номера банка. Поэтому я рекомендую всегда внимательно смотреть, с какого номера вы получаете смс", - заключил он.