Более половины должников МФО в РФ намеренно пытаются не платить по долгам - исследование

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Более половины (55%) россиян - должников микрофинансовых организаций намеренно не возвращают займы, а 45% заемщиков действительно не могут погасить долг по причине финансовых трудностей, следует из совместного исследования компании "Домашние деньги" и коллекторского агентства "КИТ Финанс Капитал".

"У 45% должников действительно возникла сложная жизненная ситуация, однако их бездействие привело к существенному увеличению задолженности. На текущий момент банки и МФО разработали индивидуальные программы, которые направлены на помощь должнику, таким образом, при объективных причинах невозможности обслуживания кредита/займа клиенту может быть предоставлена рассрочка или реструктуризация", - говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В то же время 55% должников пытаются уйти от ответственности и не платить по долгам. "20% должников при общении делают вид, что не знают о возникновении просроченной задолженности. При этом график платежей подробно расписан не только в договоре, но и в личном кабинете, который есть у 80% заемщиков, оформляющих займ в крупных МФО", - подчеркнули аналитики.

Еще 17% должников пытаются решить проблему задолженности через суд. "Они уверены, что для кредитора или его представителя экономически нецелесообразно взыскание задолженности через суд. Причем около 60% из них уверены, что долг по решению высшей инстанции будет списан. По статистике, в 99% случаях суд занимает сторону финансовой организации", - пояснили эксперты.

Около 10% должников говорят, что ничего не должны, и уверены, что по истечении трех лет с момента подписания договора займа сумма задолженности будет прощена. Однако, отмечается в исследовании, большинство должников не в курсе, что срок исковой давности отчисляется не с даты подписания договора займа, а с даты окончания договора или с даты, когда кредитор уведомил заемщика о возникновении задолженности. В результате должники, сами того не подозревая, увеличивают размер задолженности, ошибочно полагая, что долг будет списан.

Наконец, по данным компаний, некоторые должники (5%) заявляют, что собираются воспользоваться правом признать себя банкротом. А 3% должников при общении пытаются всячески избежать оплаты по долгу и манипулируют нормами закона "О защите прав физлиц при взыскании", хотя около 42% из них имеют возможность обслуживать займ.