Топилин: Уровень бедности в РФ необходимо снизить до 7-8% в течение 6-7 лет

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Уровень бедности в России необходимо снизить до 7-8%, этого возможно достичь в течение 6-7 лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.

Президент России Владимир Путин, выступая в субботу на съезде "Единой России", заявил, что Россия, опираясь на рост экономики, должна таргетировать бедность, как это было с инфляцией. Он заявил о необходимости снижения уровня бедности в России, масштабы которой унизительны.

"Я считаю, что мы должны в течение, может быть, 6-7 лет выйти на количество людей с доходами ниже прожиточного минимума с нынешних параметров между 13% и 14% до не более чем 8-9%, а даже до 7-8%", - сказал Топилин журналистам в кулуарах съезда.