"Спецтрансстрой" без конкурса получил очередной контракт по ж/д обходу Краснодара

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. "Спецтрансстрой" получил очередной подряд на комплекс строительно-монтажных работ в рамках строительства участка железной дороги в обход Краснодара общей стоимостью 7,9 миллиарда рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Дочка" РЖД - АО "РЖДстрой" - провела закупку у единственного поставщика. Работы будут вестись на перегоне Козырьки-Гречаная и на станции Кирпили до конца 2018 года.

Летом на сайте госзакупок появилась информация, что по ж/д обходу Краснодара "РЖДстрой" без конкурса отдал "Спецтрансстрою" контракт на 4,86 миллиарда рублей.

Кроме того, весной и зимой эта же компания получила контракты стоимостью 1,16 миллиарда и 3,2 миллиарда рублей в рамках реконструкции участка и строительства обхода Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги.

Проект краснодарского обхода предусматривает реконструкцию участка Максим Горький – Тихорецкая – Крымская и строительство участка железной дороги протяженностью 65 километров с обходом Краснодара.