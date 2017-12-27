ЦЭПР: Рост цен на товары и услуги обгоняет прибавки к зарплатам и пенсиям россиян

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Рост цен на потребительские товары и услуги, а значит и расходы россиян, значительно обгоняют рост заработных плат и пенсий в ряде регионов страны, особенно тяжелое положение у одиноких пенсионеров и семей с детьми, свидетельствуют результаты исследования Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Авторы аналитического доклада, который находится в распоряжении РИА Новости, подсчитали, какая минимальная сумма денег требуется в месяц на самые необходимые статьи расходов - на питание, лекарства, хозяйственные расходы, оплату ЖКУ и проезд на общественном транспорте (в городах), и сколько остается в кошельках у россиян за вычетом этих расходов.

"За последний год ситуация с соотношением доходов и основных потребительских расходов россиян не только не улучшилась, но ухудшилась, так как рост цен на потребительские товары и услуги обгоняет рост заработных плат и пенсий… В особенно сложной ситуации оказываются одиноко проживающие пенсионеры, единственным источником доходов является пенсия, а также семьи, где часть членов семьи лишены собственных доходов (прежде всего, речь идет о семьях с маленькими детьми)", - говорится в исследовании.

Авторы аналитического материала отмечают, что на самые необходимые расходы граждан уходит значительная часть доходов, а в некоторых населенных пунктах - более половины бюджета.

В Оренбургской области работающий минимально тратит в месяц 11,8 тысячи рублей при средней зарплате в 26,6 тысячи рублей; на Чукотке расходы составляют порядка 25 тысяч рублей при средней зарплате в 87 тысяч рублей. Однако в Алтайском крае при минимальных тратах - 13,5 тысячи рублей - средний доход местного жителя равен 22,6 тысячи рублей.

Сложнее ситуация у пенсионеров. Минимальные траты по-прежнему у пенсионеров из Оренбургской области - 8,7 тысячи рублей, но и пенсии в среднем не превышают 12,5 тысячи рублей. Больше всех тратят пенсионеры Чукотки - 24,9 тысячи рублей, а средняя пенсия тут составляет 24,8 тысячи рублей.

Исследователи отмечают, что в Москве при средних расходах пенсионеров в 18,2 тысячи рублей размер пенсии составляет порядка 14,7 тысячи рублей, то есть расходы значительно превышают доход человека.

Семьям с одним ребенком и двумя работающими родителями, где хотя бы один из взрослых получает среднюю по региону зарплату, после необходимых минимальных трат на еду, оплату ЖКХ и транспортных расходов остается, как правило, совсем немного денег.

В исследовании отмечается, что больше всех из рассматриваемых регионов тратят семьи Чукотки (59,6%) и Москвы (42,7%), но при этом в бюджетах семей остается более 50% доходов. Эти два региона, как отмечают аналитики, все же исключение. Так, в городе Бийск Алтайского края минимальные расходы семьи составляют 32,4%, что более чем на 20% превышает средний доходы семьи с одним ребенком. В Екатеринбурге минимальные расходы семьи с одним ребенком около 40 тысяч рублей, что соответствует практически всем доходам семей со среднем уровнем зарплат по региону. Аналогичная ситуация в Нальчике. Чуть лучше дела обстоят во Владивостоке, Оренбургской и Кемеровской области, где после необходимых трат в кошельке семей остается порядка 25-28% доходов.

В ноябре-декабре 2017 года ЦЭПР провел исследования потребительских цен на основные товары и услуги в 12 регионах (17 населенных пунктах) в разных частях страны, в том числе в Алтайском крае (город Бийск), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Нальчике и Москве.