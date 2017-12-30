ФАС обнаружила десятикратное завышение цен на лекарство

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила завышение цен на гастроэнтерологические препараты "Нексиум" более чем в 10 раз.

"По результатам проведенного анализа цен на лекарственные препараты "Нексиум" во всех формах выпуска ФАС обнаружила, что зарегистрированные цены на эти препараты в России выше цен в 13 референтных странах в 7-12 раз. Например, зарегистрированная цена на упаковку 40 мг № 14 в России составляет 1510 рублей, а в Хорватии - 179,12 рубля", - говорится в сообщении ведомства.



ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", действующее по доверенности "АстраЗенека АБ" (Швеция), при регистрации (перерегистрации) предельных отпускных цен на лекарственные препараты "Нексиум" были представлены повлиявшие на результат решения недостоверные сведения, которые привели к регистрации (перерегистрации) необоснованно высоких предельных отпускных цен на вышеуказанные препараты.

"Стоит отметить, что по МНН "Эзомепразол" зарегистрировано 5 дженериков, причем 2 российского производства, цены на которые были зарегистрированы в сравнении с завышенными ценами на референтный лекарственный препарат "Нексиум". ФАС России продолжит работу, связанную с критическим анализом ранее зарегистрированных цен на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. Компании, которые не снизили свои цены в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, неизбежно столкнутся с отменой ранее зарегистрированных цен. Если же будет установлена регистрация необоснованно высоких предельных цен в отношении препаратов, занимающих монопольное положение на рынке, то в отношении такой компании будет возбуждено дело по признакам злоупотрбления доминирующим положением на рынке в форме установления, поддержания монопольно высоких цен", - прокомментировал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.