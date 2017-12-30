Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 г с дефицитом 2,4% ВВП

КИЕВ, 30 дек - ПРАЙМ. Президент Украины Петр Порошенко подписал государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП, сообщила пресс-служба главы государства в субботу.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый Верховной радой 7 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что доходы государственного бюджета Украины на 2018 год определены в размере 917,9 миллиарда гривен (33 миллиарда долларов), расходы – на уровне 991,7 миллиарда гривен (35,4 миллиарда долларов).

При этом предельный дефицит госбюджета определен в размере 80,6 миллиарда гривен (2,8 миллиарда долларов), или 2,4% ВВП. Максимальный объем государственного долга определен в размере 1,999 триллиона гривен (71,3 миллиарда долларов), что составляет 60% ВВП.

Документ предусматривает увеличение размера прожиточного минимума на 9% и минимальной зарплаты на 16,3%. На финансирование строительства дорог будет выделено 47,7 миллиарда гривен (1,7 миллиарда долларов).

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.