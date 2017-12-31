ОБЗОР: Путин подписал закон о расширении прав кабмина при закупках госкомпаний

МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, изменяющий регулирование закупок госкомпаний, госкорпораций и ряда других организаций, в том числе расширяющий права правительства РФ в таких случаях.

Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Документ определяет особенности закупок юрлицами, реализующими включенные в реестр инвестпроекты с господдержкой. Эти особенности будут применяться к закупкам юрлиц, которые осуществляют инвестпроекты стоимостью свыше 500 миллионов рублей.

Исключение предусмотрено для госкорпораций, госкомпаний, хозобществ с долей участия РФ в капитале свыше 50%, а также для "дочек" таких юрлиц с долей их участия свыше 50%. Для таких организаций устанавливаются особенности осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, оказания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду).

Инвестиционным проектом с господдержкой законом признается проект, обязательства по которому обеспечены госгарантией РФ и (или) финансовое обеспечение которого осуществляется полностью или частично в объеме не менее 10 миллионов рублей. Заказчики, реализующие такие проекты, не смогут осуществлять закупки, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), без согласования с правительственной комиссией по импортозамещению.

Закупки госкорпораций, госкомпаний, хозобществ с долей участия РФ в капитале свыше 50%, а также их "дочек" также подлежат согласованию с координационным органом правительства РФ по согласованию закупок заказчиков. Правительство будет вправе определять перечни товаров, работ, услуг, аренды (включая фрахт, лизинг), а также начальную (максимальную) цену договора, при превышении которой заказчики не могут его заключать без согласования с таким органом.

Действующая редакция закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц" предусматривает согласование с правкомиссией по импортозамещению закупок определенных товаров, работ, услуг, а также реализацию инвестпроектов, стоимость которых превышает 10 миллиардов рублей. При этом инвестиционным проектом с господдержкой признается проект, обязательства по которому обеспечены госгарантией РФ и (или) финансовое обеспечение которого осуществляется полностью или частично в объеме не менее 10% от стоимости такого проекта.

Закон позволит открыть национальный рынок авиаперевозок для новой российской авиационной техники (МС-21-300, Ил-114-300, Ил-96-400М и др.), серийное производство которой начнется на рубеже 2019-2020 годов, сообщал после принятия закона Госдумой 22 декабря на своей странице в Facebook FB вице-премьер Дмитрий Рогозин. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев пояснял журналистам, что закон позволит правительственной комиссии по импортозамещению отсекать необоснованные закупки продукции машиностроения за границей.