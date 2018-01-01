"Налог на Google" начинает действовать в Белоруссии

МИНСК, 1 янв /ПРАЙМ/. Требование налогового кодекса Белоруссии об уплате НДС вступило в силу для иностранных компаний, предоставляющих услуги в электронной форме белорусам.

Поправки в налоговый кодекс, в том числе по уплате НДС в 20% с электронных услуг зарубежных компаний (так называемый "налог на Google"), были внесены еще в октябре 2016 года, но налоговым органам страны была предоставлена возможность еще в течение года определить механизм уплаты этого платежа. Начинать его взимание было решено с 1 января 2018 года.

Как поясняли в белорусском министерстве по налогам и сборам (МНС), в республике решили последовать примеру России, где "налог на Google" применяется с 2017 года, и Евросоюза, где его уплачивают с 2015 года.

Решено, что данный налог уплачивается ежеквартально в белорусских рублях. К услугам, попадающим под налогообложение, если их потребителем является физическое лицо в Белоруссии, относятся предоставление прав на использование программного обеспечения (включая компьютерные игры), электронных книг, музыкальных произведений, аудиовизуальных произведений через интернет, рекламные услуги в сети и другие.

МНС создало необходимую инфраструктуру для уплаты налога иностранными компаниями. Так, на сайте министерства доступен специально созданный электронный сервис, через который будут контактировать плательщик налога и налоговые органы. Работа сервиса организуется по принципу "одного окна", через него будут осуществляться все необходимые действия для исполнения обязанностей, а именно для постановки на налоговый учет и подачи декларации.

Кроме того, через сервис иностранным организациям будет предоставлена информация нормативно-правового характера, разъяснения, комментарии, перечень услуг, выручка от которых облагается НДС, форма заявления о постановке на учет.

Организации, сомневающиеся в своей обязанности уплаты налога, с помощью сервиса смогут определить, признаются они плательщиками налога либо нет. Иностранным организациям, признаваемым плательщиками налога, будет предложен алгоритм действий, которые им следует совершить.