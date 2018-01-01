В России вступает в силу налоговая амнистия

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий не взыскивать с граждан РФ и индивидуальных предпринимателей долги по налогам.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, содержащий нормы, которые направлены на реализацию инициатив главы государства об освобождении граждан от земельного налога с участков до шести соток и о списании их долгов по имущественным налогам, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Глава государства 14 декабря говорил о необходимости освобождения льготных категорий граждан, имеющих право на вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, от земельного налога в отношении участков в шесть соток. Он также сказал, что надо освободить граждан от накопившейся за предыдущие годы безнадежной налоговой задолженности, одновременно напомнив, что задолженность, например, индивидуальных предпринимателей составляет примерно 15 миллиардов рублей.

Закон предусматривает уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости шести соток, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении льготных категорий граждан. К ним, в частности, относятся пенсионеры, герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, ветераны, "чернобыльцы", "семипалатинцы", и другие лица.

Однако такое уменьшение налоговой базы будет возможно лишь в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, о чем он должен будет уведомить ФНС. В случае непредставления уведомления о таком вычете, он предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. В случае если при применении вычета налоговая база принимает отрицательное значение, то она принимается равной нулю.

Закон также предусматривает списание недоимки по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по начисленным на нее пеням. Такие недоимка и задолженность признаются безнадежными к взысканию.

Одновременно предлагается списать недоимку по налогам ИП, в том числе утративших такой статус до вступления данного закона в силу, а также задолженность по пеням на нее, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Однако эта норма не будет распространяться на НДПИ, акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ.

Закон предусматривает и списание долгов по страховым взносам ИП и занимающихся частной практикой лиц (адвокатов, нотариусов), накопившихся к 1 января 2017 года.