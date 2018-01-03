Глава SAP в СНГ Гонтарев покинул компанию

МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Генеральный директор производителя программного обеспечения SAP в СНГ (отвечал за Россию и страны СНГ) Павел Гонтарев заявил РИА Новости, что он покинул компанию.

"В новый год надо начать что-то новое. Я 12 лет в SAP. Мы построили очень хороший бизнес, это очень хорошая компания. И прошлый год был очень успешным для SAP в России и СНГ. Я хочу поработать на себя. Рынок технологический - бурнорастущий. В России принята программа цифровая экономика, и технологии тоже быстро растут. Поэтому я решил, что надо выдернуться из зоны комфорта", - сказал Гонтарев.

В пресс-службе компании подтвердили, что "Гонтарев покинул компанию". "Наталия Парменова назначена временно исполняющим обязанности. В настоящий момент компания определяется с кандидатурой генерального директора", - сказала РИА Новости PR-директор компании Татьяна Зверева.

Сам Гонтарев пока точно не определился с дальнейшими планами, но обещает, что продолжит заниматься технологиями. "Я сначала осмотрюсь. Пока громко о планах я заявлять не буду. Я точно останусь в технологиях, точно буду работать в рынке. Может быть, в каких-то партнерствах, может быть, в каких-то проектах своих", - рассказал он.

На вопрос, получал ли он предложения о работе от каких-либо компаний, 37-летний Гонтарев ответил: "Я только ушел... Мне кажется, пока только вы и знаете, что я покинул SAP".

Гонтарев начал карьеру в SAP CIS (подразделение международной компании SAP SE в СНГ) в 2005 году с позиции в отделе маркетинга, занимался продажами и развитием бизнеса. На руководящих позициях курировал отраслевые направления — телекоммуникации, энергетику, промышленность, государственный сектор, вел контракты крупнейших заказчиков, руководил головными офисами компании в странах СНГ, возглавлял направление по взаимодействию с государственным сектором.

SAP SE - немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе. Компания занимается разработкой автоматизированных систем управления. Компания представлена на российском рынке с 1992 года.