Международные резервы Украины за 2017 год выросли на 21% - до $18,8 млрд

КИЕВ, 5 янв /ПРАЙМ/. Международные резервы Украины за 2017 год выросли на 21% - до 18,8 миллиардов долларов, в том числе благодаря финансированию МВФ, сообщает в пятницу Национальный банк Украины.

На 1 декабря международные резервы Украины составляли 18,905 миллиарда долларов, сообщал ранее Нацбанк.

"Международные резервы Украины на 1 января 2018 года составляли 18 миллиардов 808,45 миллиона долларов США (в эквиваленте) по предварительным данным. За год они выросли на 21%, в основном благодаря поступлению финансирования от Международного валютного фонда на уровне около 1 миллиарда долларов США, а также покупке Национальным банком на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке 1,3 миллиарда долларов США во время проведения валютных интервенций", - говорится в сообщении на сайте центробанка.

Таким образом, по данным Нацбанка, уровень международных резервов Украины на конец 2017 года превысил прогноз Национального банка (18,6 миллиарда долларов), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%.

По данным Нацбанка, изменение уровня международных резервов в течение декабря было, в свою очередь, обусловлено поступлениями в пользу правительства в сумме 588,8 миллиона долларов (из них 586,4 миллиона долларов от размещения государственных облигаций), а также выплатами по внешнему долгу, а именно: на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 423,6 миллиона долларов; в пользу МВФ были осуществлены платежи в сумме 161,8 миллиона долларов.

Сообщается, что по состоянию на 1 января 2018 года объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.