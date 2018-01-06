США готовы к новым санкциям против Ирана

ВАШИНГТОН, 6 янв — ПРАЙМ. США будут вводить новые санкции против Ирана, если Тегеран не изменит свое поведение. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире CNN, передает РИА Новости.

Главу госдепартамента попросили прокомментировать возможную ситуацию, когда США по-прежнему будут признавать соблюдение Тегераном соглашения по ядерной программе, но при этом вводить санкции по другим вопросам.

"Они (санкции) будут. Например, вчера министерство финансов объявило не связанные с ядерным вопросом санкции в ответ на программу создания баллистических ракет", — сказал Тиллерсон.

На уточняющий вопрос, ждать ли новых санкций, он ответил: "Если Иран не изменит свое поведение".

"Мы смотрим на абсолютную совокупность действий и поведения Ирана. Есть решение о снятии санкций по ядерному соглашению, а есть решения о накладывании дополнительных санкций на Иран, не связанных с ядерным соглашением", — добавил госсекретарь.