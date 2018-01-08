Процедура банкротства для физлиц с 2018 г введена в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 8 янв - ПРАЙМ. Процедура банкротства для физических лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя, введена в Узбекистане с 1 января 2018 года. Соответствующие поправки в законодательство о налоговом администрировании подписал президент страны Шавкат Мирзиеев, текст документа опубликован в понедельник в местной прессе.

Законодательная (нижняя) палата в начале декабря приняла, а сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана в конце декабря одобрил данные поправки, которые вступили в силу с 1 января 2018 года.

В соответствии с поправками, может быть признано банкротом в установленном порядке "физическое лицо, утратившее статус индивидуального предпринимателя или осуществлявшее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, которое не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, если соответствующие требования вытекают из его предыдущей предпринимательской деятельности". До настоящего времени законодательство Узбекистана регулирует процедуру банкротства только в отношении юридических лиц.

Согласно закону, правом на подачу заявления о признании должника - индивидуального предпринимателя или физического лица, утратившего статус индивидуального предпринимателя, банкротом обладают кредиторы, за исключением кредиторов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании алиментов, а также по иным требованиям личного характера.

По данным Государственного налогового комитета Узбекистана, на 1 июля 2017 года налоговая задолженность 158 тысяч граждан, утративших статус частного предпринимателя и граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, составляла 105,9 миллиарда сумов (около 12,5 миллиона долларов).