ВАШИНГТОН, 8 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявляет о возрождении американской мечты, говорится во фрагментах его речи, которые в понедельник распространил Белый дом.

Как ожидается, Трамп выступит в городе Нэшвилл (штат Теннесси) в ближайшие часы.

"Американская мечта возвращается к жизни. Недавно мы приняли крупнейшие в истории законы о налоговых послаблениях и реформах в размере 5,5 триллионов долларов", - говорится в речи, фрагменты которой поступили в РИА Новости.

В речи указывается, что "большинство из этих льгот адресованы работающим американцам, небольшим компаниям и семейным фермам".

Трамп заявляет, что "компании в США уже начали поднимать зарплаты, и более 100 фирм предоставили бонусы тысячам своих сотрудников в результате одобренных огромных налоговых послаблений".

Президент обращает внимание на то, что все демократы в конгрессе проголосовали против данных нововведений. Однако, по его словам, они стали возможны благодаря тому, что "республиканцы объединились".

В своей речи Трамп обращает внимание на то, что с принятием реформ "американские компании переходят с самого высокого уровня налогов в развитых странах в прошлом году на один из наиболее конкурентоспособных в нынешнем, то есть с 35% до 21%".