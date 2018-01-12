Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2017 г вырос на 20,8%

ПЕКИН, 12 янв - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года в долларовом эквиваленте вырос на 20,8% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Общий объем двусторонней торговли по итогам прошлого года составил 84 миллиарда долларов.

Китайский экспорт в Россию вырос на 14,8 % - до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России увеличился на 27,7%— до 41,2 миллиарда долларов.

По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос, по китайским данным, на 2,2%, составив 69,525 миллиарда долларов: китайский экспорт в Россию вырос на 7,3%, до 37,297 миллиарда долларов, а импорт из России упал на 3,1% - до 32,228 миллиарда долларов. По информации ФТС РФ, товарооборот России и Китая по итогам 2016 года составил 66,1 миллиарда долларов.

Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером РФ.