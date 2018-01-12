Глава "Р-Фарм" назвал хайпом попытку "Нативы" вызвать признание его компании банкротом

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Заявление компании "Натива" о признании "Р-Фарм" банкротом - это попытка создать информационную шумиху и отвлечь тем самым внимание от других важных вопросов, заявил РИА Новости председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.

Компания "Натива" в конце декабря 2017 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании фармацевтической компании "Р-Фарм" банкротом. Сумма требований не раскрывается. Гендиректор "Нативы" Александр Малин пояснял газете "Коммерсант", что основанием для подачи заявления о несостоятельности стала "существенная просроченная задолженность "Р-Фарм" по договору поставки лекарственных средств".

"Относительно заявлений компании "Натива" о банкротстве - об этом речи быть не может. Правовых оснований у них нет: право на обращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве может возникать только после того, как будет решение арбитражного суда о взыскании денежных средств", - заявил Репик.

"Насколько мне известно, "Натива" в суд по взысканию задолженности не обращалась. Неисполненного решения суда у нас нет. Так что в этом случае обращение - это скорее попытка, как сейчас модно говорить, создать информационный "хайп" для того, чтобы отвлечь внимание от более серьезных вопросов, связанных с действиями компании "Натива", - продолжил он.

По его словам, речь идет о трудностях с правами интеллектуальной собственности ряда компаний, в том числе по препаратам, на которые у "Р-Фарм" есть лицензии на производство и последующую коммерциализацию. "Объем нашего бизнеса с компанией "Натива" - это доли процента от нашего оборота. Она не входит в "двадцатку" крупнейших наших контрагентов", - уточнил собеседник агентства. Комментарий "Нативы" РИА Новости оперативно получить не удалось.

"Р-Фарм" - российская фармацевтическая компания, имеющая более 45 филиалов и представительств в РФ, странах СНГ, США, Германии, Японии, Турции и Индии. "Натива" - российская фармацевтическая компания с полным циклом производства, была основана в 2010 году. Компания специализируется на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии.