Россия начинает эксперимент по маркировке сигарет

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Эксперимент по маркировке табачной продукции стартует в России 15 января, он будет проходить до 31 декабря 2018 года. По итогам эксперимента будет определена целесообразность перехода на обязательную маркировку сигарет.

С января в тестировании системы маркировки могут участвовать производители сигарет, оптовики и предприятия розничной торговли, с 1 июля к нему смогут присоединиться и импортеры. Табачные компании JTI, British American Tobacco (BAT) и Philip Morris International (PMI) уже заявили об участии в эксперименте, Imperial Tobacco такую возможность рассматривает.

В ходе эксперимента сигареты будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix. Штрих-код будет наноситься на каждую пачку и блок сигарет. Он будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время ее производства. Покупатели смогут отсканировать штрих-код и получить информацию о пачке при помощи мобильного приложения.

Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Предполагается, что пилотный проект позволит проверить эффективность механизма маркировки для обеспечения подлинности табачной продукции, а также для противодействия ввозу в РФ контрафакта.

Увеличит ли маркировка цены на сигареты - еще только предстоит понять. Руководитель отдела "БАТ Россия" (российская структура BAT) по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями Максим Курганский отметил, что эксперимент по маркировке должен дать ответы на вопросы о себестоимости одной метки и возможном влиянии маркировки на цену сигарет.

По мнению вице-президента по корпоративным вопросам PMI в России Сергея Слипченко, использование современной цифровой технологии в новой маркировке не должно привести к существенному росту конечной стоимости продукта и перебоям в поставках продукции на российский рынок. В свою очередь, вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев уверен, что проведение эксперимента не приведет к увеличению стоимости сигарет в рознице.