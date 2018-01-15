Суд оставил под домашним арестом руководство "ВИМ-Авиа" по делу о хищениях

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мосгорсуд до марта оставил под домашним арестом бывшего генерального директора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву, обвиняемых в хищении средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о продлении меры пресечения оставить без изменения", - огласил решение судья.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов, настаивавших на освобождении обвиняемых. Они признают вину частично.

Срок расследования дела сейчас продлен до 25 марта. По делу допрошено более 70 свидетелей, проведено более 60 обысков и выемок, выдано более ста следственных поручений.

Вместе с тем судья решила смягчить условия домашнего ареста и разрешила обвиняемым прогулки. Теперь они могут покидать дом на два часа ежедневно - с 11 до 13 часов.

Дело возбуждено по факту хищения денежных средств пассажиров. Следствие считает, что руководство "ВИМ-Авиа" не могло исполнять обязательство по исполнению авиаперевозок, но продолжало продажу билетов. Кроме того, полагают в СК, руководство компании предпринимало попытки по выводу денежных средств из компании за рубеж.

Защита, в свою очередь, считает, что у компании возникли трудности в ходе предпринимательской деятельности, но это не было целенаправленным хищением денег.

Дело 27 сентября было передано старшему следователю по особо важным делам при председателе СК РФ Рустаму Габдулину.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключались другие авиакомпании.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Владельцы авиакомпании Светлана и Рашид Мурсекаевы, как сообщал СК, покинули страну.