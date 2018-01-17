Тиллерсон назвал условие ужесточения санкций ООН против КНДР‍

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по проблеме КНДР заявил, что Вашингтон готов представить новые предложения по ужесточению санкций в отношении Северной Кореи в случае, если это государство предпримет новые провокации с оружием.

"Наши дипломаты в Нью-Йорке (в офисе ООН) продолжат выступать за более жесткие санкции против КНДР, если будут последующие провокации. Цель кампании по оказанию максимального давления была и остается в том, чтобы сподвигнуть Северную Корею на значимые переговоры по денуклеаризации", — цитирует РИА Новости слова Тиллерсона.

Госсекретарь также отметил, что дипломатические усилия Вашингтона всегда поддерживались "сильным и решительным военным вариантом".

Трансляция пресс-конференции Тиллерсона велась на официальном сайте госдепартамента США.

